Bestimmte Haargewohnheiten verraten möglicherweise mehr über Stress, als wir denken.

Duschen soll entspannend und wohltuend sein. Doch selbst in meditativer Atmosphäre, umgeben vom Duft von Monoi-Öl und Feng-Shui-Musik, bleibt Loslassen ein eher abstraktes Konzept. Auch wenn man sich innerlich ruhig fühlt, verraten bestimmte Haarpflegegewohnheiten ein hohes Stressniveau und schädigen das Haar.

Eine schnelle Haarroutine

Nach einem anstrengenden Tag kehrt man zurück und das Badezimmer wird plötzlich zur Oase der Ruhe, zum kleinen Paradies auf wenigen Quadratmetern. Es ist der Rückzugsort inmitten des Chaos. Um diesen Raum noch einladender zu gestalten und ihn in eine wahre Oase der Stille zu verwandeln, zündet man Duftkerzen an, legt eine Playlist mit spirituellen Klängen auf und präsentiert seine Pflegeprodukte – eine sinnliche Reise, die den Geist beruhigt und zur Ruhe bringt.

Kurz gesagt, Sie schaffen eine Atmosphäre der Ruhe, in der kein Platz für Gedankenrauschen ist. Diese Umgebung, wie aus der Werbung oder von einem Spa-Poster, schenkt Ihnen Selbstvertrauen und stillt Ihre Sehnsucht nach Entspannung. Nichts scheint Ihre Wohlfühlroutine stören zu können, außer vielleicht die fernen Stimmen Ihrer Kinder oder das Echo Ihres Partners, der Sie zum x-ten Mal fragt, wo das Toilettenpapier ist. Doch obwohl Sie sich endlich entspannt fühlen, erzählen Ihre Handlungen unter der Dusche eine andere Geschichte. Sie erledigen jede Handgriffe, die mit Ihrer Haarpflege zu tun haben, als wäre es ein Notfall. Es ist, als hätten Sie eine eingebaute Stoppuhr im Kopf oder einen unbewussten Countdown, den Sie im Auge behalten müssen.

Stress äußert sich nicht nur in Appetitlosigkeit, Magenkrämpfen, Schweißausbrüchen und plötzlichen Stimmungsschwankungen. Er schleicht sich auch dort ein, wo man ihn am wenigsten erwartet, in Bereichen, wo er völlig harmlos erscheint. Man wird zu seinem Spielball, selbst in den gelassensten Momenten.

Schnelle Bewegungen, die das Haar ruinieren

Dieser Stress, der sich zwischen den Haarsträhnen aufbaut, ist schwer zu erkennen. Er macht sich bemerkbar, oft unbemerkt, und manchmal muss man sich selbst dabei beobachten, wie man etwas tut, um ihn zu bemerken. Die Content-Creatorin @_lilianabr fasst dies in einem aufschlussreichen Video zusammen. Anstatt die Kopfhaut zu massieren, reibst du sie kräftig, wie Sandpapier über Holz. Du gehst damit grob mit deinem Haar um, obwohl deine Haarpflegeprodukte als „sanft“ gekennzeichnet sind. Das Produkt dringt so aber nicht besser ein. Ganz im Gegenteil. Du machst alle Vorteile dieser Haarpflegeroutine zunichte. Du reizt deine Kopfhaut, schädigst die Haarfasern und riskierst Spliss.

Beim Haareföhnen wirkt es so, als ob du es eilig hättest und die Sache schnell hinter dich bringen willst. Du rüttelst den Föhn über deinem Kopf, anstatt ihn sanft seine Arbeit tun zu lassen. Klar, deine Haare sind trocken, aber sie sind verfilzt, kraus und voller widerspenstiger Knoten.

Dasselbe gilt fürs Kämmen: Du bist zu grob und lässt deinen Frust an deinen Haaren aus. Du bürstest deine Haare in Windeseile, selbst wenn es gar nicht nötig ist. Die Folge: Du schädigst deine Haarfasern. Und wenn du deine Haaröle oder Glanzseren nach dem Shampoonieren zu schnell aufträgst, schaffst du optimale Bedingungen für fettige Ansätze. Fahrst du hingegen langsam mit den Fingern durch dein Haar, sättigst du jede einzelne Strähne und versorgst sie intensiv mit Feuchtigkeit.

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Entschleunigung lernen oder die Kunst der langsamen Schönheit

Dieses Schönheitsritual wird oft überhastet durchgeführt. Der Grund? In unserer schnelllebigen Gesellschaft haben wir gelernt, alles schnell zu erledigen, selbst Routinen, die Geduld , Achtsamkeit und Zeit erfordern. Selbstfürsorge sollte kein Wettlauf sein. Es gibt keinen Grund, an einem Sonntagnachmittag in Eile zu sein, als würde man den Zug verpassen.

Entschleunigung macht einen stressigen Tag zwar nicht über Nacht perfekt, aber sie kann die tägliche Routine in eine echte Auszeit verwandeln. Sanftere Bewegungen schützen die Haarfasern, beugen Haarbruch vor und laden den Geist ein, für ein paar Minuten dem Alltagsstress zu entfliehen.

Um Ihre Haarpflegeroutine in einen wahren Entspannungsmoment zu verwandeln, benötigen Sie nicht unbedingt mehr Zeit, sondern mehr Aufmerksamkeit. Hier sind ein paar Gewohnheiten, die den entscheidenden Unterschied machen können:

Beginnen Sie damit, Ihre Atmung zu verlangsamen. Atmen Sie dreimal tief durch, noch bevor Sie die Shampooflasche öffnen. Diese kurze Pause hilft Ihnen, aus dem „Autopilotmodus“ herauszukommen.

Massieren, nicht reiben. Führen Sie mit den Fingerspitzen ein bis zwei Minuten lang kleine, kreisende Bewegungen aus. Die Kopfhaut wird stimuliert, ohne gereizt zu werden.

Lassen Sie Ihre Pflegeprodukte einwirken. Anstatt eine Maske oder Spülung sofort auszuspülen, geben Sie ihr ein paar Minuten Zeit. Nutzen Sie diese Zeit zum Entspannen, anstatt jede Sekunde optimal auszunutzen.

Trocknen Sie Ihr Haar sanft. Tupfen Sie es mit einem Mikrofaserhandtuch ab, anstatt es zu rubbeln, und halten Sie den Föhn dabei ruhig, indem Sie den Luftstrom von den Wurzeln bis zu den Spitzen richten.

Entwirren Sie das Haar schrittweise. Beginnen Sie an den Spitzen und arbeiten Sie sich dann mit einer geeigneten Bürste oder einem grobzinkigen Kamm die Längen hinauf.

Stress könnte der unsichtbare Feind Ihrer Haare sein. Er bringt das natürliche Gleichgewicht Ihrer Haare durch die Freisetzung von Cortisol in Ihren Körper und kann sich auch negativ auf Ihre Gestik und Technik beim Duschen auswirken. Konzentrieren Sie sich daher zunächst auf die tieferliegenden Ursachen, bevor Sie sich mit den Symptomen befassen.