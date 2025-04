Cheveux gras : ce qu’il faut absolument éviter

Brillants mais pas comme on l’aimerait, les cheveux gras peuvent devenir un vrai casse-tête. Vous les lavez un jour, et le lendemain, ils donnent déjà l’impression d’avoir été trempés dans une friteuse ? Pas de panique ! Le problème ne vient pas de vos cheveux en eux-mêmes, mais bien souvent des habitudes que l’on adopte en pensant bien faire… et qui empirent la situation. Voici tout ce qu’il faut absolument éviter pour ne pas transformer votre cuir chevelu en usine à sébum.

Pourquoi a-t-on les cheveux gras ? Une question de sébum

Le sébum, cette substance produite naturellement par les glandes sébacées du cuir chevelu, a un rôle protecteur : il hydrate, nourrit et préserve la fibre capillaire des agressions extérieures. Sauf que parfois, ces glandes s’emballent, produisant plus de sébum qu’il n’en faut. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène :

Des facteurs hormonaux (puberté, cycle menstruel, grossesse, etc.)

Le stress et la fatigue

Une alimentation trop riche en sucres et en graisses saturées

L’utilisation de produits inadaptés

Des gestes capillaires qui stimulent excessivement la production de sébum

Ce qu’il faut absolument éviter

1. Se laver les cheveux trop souvent

C’est tentant : plus les cheveux régressent vite, plus on a envie de les laver fréquemment. Malheureusement, ce cercle vicieux ne fait qu’aggraver le problème. Plus vous lavez vos cheveux, plus votre cuir chevelu produit de sébum pour compenser.

À la place : espacez progressivement les shampoings. Si vous vous lavez les cheveux tous les jours, tentez un jour sur deux, puis deux fois par semaine. Votre cuir chevelu finira par s’auto-réguler.

2. Utiliser des shampoings trop agressifs

Certains shampoings « spécial cheveux gras » sont tellement asséchants qu’ils privent le cuir chevelu de sa protection naturelle. En réponse, celui-ci produit encore plus de sébum.

À la place : privilégiez des shampoings doux, sans sulfates ni silicones. Les formules enrichies en ortie, en argile ou en tea tree sont parfaites pour réguler le sébum sans agresser le cuir chevelu.

3. Se brosser les cheveux trop souvent ou trop vigoureusement

Le brossage excessif stimule les glandes sébacées, favorisant ainsi la production de sébum. De plus, une brosse mal nettoyée accumule poussières et résidus de produits, qui se redéposent sur les cheveux.

À la place : brossez vos cheveux une à deux fois par jour avec une brosse propre en poils naturels, et lavez-la régulièrement.

4. Toucher ses cheveux trop souvent

Passer sans cesse ses mains dans ses cheveux transfère non seulement du sébum supplémentaire, mais aussi des impuretés.

À la place : si vous avez tendance à jouer avec vos cheveux, attachez-les en demi-queue ou en tresse lâche pour limiter la tentation.

5. Appliquer des soins trop riches sur les racines

Masques nourrissants, huiles, soins sans rinçage… tout cela est excellent pour les longueurs et pointes, mais sur le cuir chevelu, c’est la garantie d’une chevelure qui regraisse à vitesse grand V.

À la place : appliquez toujours vos soins en évitant les racines, et rincez abondamment pour ne laisser aucun résidu.

6. Rincer ses cheveux à l’eau trop chaude

L’eau chaude ouvre les pores du cuir chevelu et stimule la production de sébum.

À la place : finissez toujours votre lavage par un rinçage à l’eau tiède ou froide. Cela resserre les écailles des cheveux et apaise le cuir chevelu.

Les alternatives qui font la différence

Heureusement, il existe des astuces simples pour garder une chevelure fraîche plus longtemps :

Shampoing sec : entre deux lavages, il absorbe l’excès de sébum et redonne du volume.

entre deux lavages, il absorbe l’excès de sébum et redonne du volume. Masque à l’argile verte : appliqué une fois par semaine sur les racines, il aide à réguler la production de sébum.

appliqué une fois par semaine sur les racines, il aide à réguler la production de sébum. Alimentation équilibrée : réduire les sucres et les graisses saturées aide à limiter l’excès de sébum.

réduire les sucres et les graisses saturées aide à limiter l’excès de sébum. Massages doux du cuir chevelu : lors du shampoing, massez délicatement pour activer la circulation sans exciter les glandes sébacées.

lors du shampoing, massez délicatement pour activer la circulation sans exciter les glandes sébacées. Limiter les accessoires serrés : les coiffures trop tirées et les bonnets favorisent l’accumulation de chaleur et donc de sébum.

Les cheveux gras ne sont pas une fatalité ! En adoptant une routine plus douce et en évitant les erreurs classiques, votre cuir chevelu retrouvera progressivement son équilibre. Laissez vos cheveux respirer, traitez-les avec bienveillance et ils vous le rendront avec une beauté plus naturelle et légère.