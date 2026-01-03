Sie trägt Matcha auf ihr Gesicht auf und ihre Haut strahlt vor Gesundheit.

Matcha, das Lieblingsgetränk von Frauen, die Wert auf Sauberkeit legen, ist eine ernstzunehmende Konkurrenz für Kaffee und färbt jede Tasse. Dieses grünliche Getränk, ein wahrer Jungbrunnen, wird mal geliebt, mal gehasst und ist eher ein Genuss für den Gaumen als für die Haut. Obwohl Matcha uns von innen heraus verwöhnt, findet es selten Verwendung in Schönheitsroutinen und selbstgemachten Masken. Matcha zieht aus der Tasse in die Haut ein und verleiht ihr einen unvergleichlichen Glow. Es ist ein unterschätzter Schönheitswirkstoff. Eine Content-Creatorin beschloss, dies zu ändern, indem sie Matcha in ihre Hautpflege-Routine integrierte.

Matcha, ein beliebter Schönheitswirkstoff.

Matcha, in aller Munde. Das Instagram-taugliche Getränk, das in Cafés mit viel Liebe zum Detail zubereitet wird, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Und das nicht nur bei der Pariser Elite, die nach passenden Inhalten für ihre Instagram-Stories sucht. Matcha ist mittlerweile fester Bestandteil der Kaffeetassen, und das grüne Pulver, ein wahres Geschenk der Natur, findet auch seinen Weg in die Beauty-Welt. Als wichtige Zutat in trendigen Keksen und Marmorkuchen erobert Matcha die Badezimmer und verwöhnt dort die Haut.

Statt Matcha wie alle anderen in Hafermilch zu verdünnen und oral einzunehmen, nutzte die Content-Creatorin @ tenisha.ward ihn als Grundlage für ihre Gesichtsmaske. Und ihre Haut freute sich. In einem Video mit über 420.000 Aufrufen demonstriert die passionierte Produkttesterin eine ganz andere Anwendung von Matcha: als äußerliche Pflege. Sie mischt ihn mit Honig und Wasser und trägt die grünliche Paste auf ihr Gesicht auf. Nachdem sie fünf Minuten lang etwas blass aussah, strahlt ihre Haut wie eine Marsianerin – ein Effekt , den keine Creme erzielen kann.

Matcha wirkt im Gesicht wie eine umfassende Pflege: Die Haut gewinnt an Strahlkraft, wirkt ebenmäßiger und ist besser gegen äußere Einflüsse geschützt. Ein wahrer Frischekick für fahle oder müde Haut. Das ist besonders erfreulich für alle, die den Geschmack von Matcha nicht mögen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Tenisha Ward (@tenisha.ward)

Ein grünes Puder, das natürliche Ausstrahlung enthüllt

Matcha ist ein bekannter „Super-Inhaltsstoff“. Er hat Potenzial für selbstgemachte Schönheitsrezepte und pflegt sonnenstrapazierte, fahle Haut optimal. Besonders ansprechend an Matcha ist seine Fähigkeit, die Ausstrahlung auf natürliche Weise wiederherzustellen. Er verleiht den Teint wie mit Highlighter – ganz ohne kosmetische Tricks.

Wie? Dank seines hohen Gehalts an Antioxidantien. Es hilft der Haut, oxidativen Stress zu bekämpfen, der für einen fahlen Teint und mangelnde Ausstrahlung verantwortlich ist. Chlorophyll ist seinerseits für seine sanft reinigende Wirkung bekannt und ideal, wenn die Haut fahl oder unrein aussieht.

Das Ergebnis: Der Teint wirkt frischer, ebenmäßiger und wie neu ausbalanciert. Ein subtiler, aber dennoch sichtbarer Glow, der den natürlichen „No-Makeup-Look“ sanft kaschiert. Diese Matcha-Maske mit ihrem herrlichen, grasgrünen Farbton hat zudem eine entgiftende Wirkung – besonders wohltuend nach den Feiertagsschlemmereien.

Ein wohltuender Verbündeter für empfindliche Haut

Im Gegensatz zu manchen stark wirksamen Peelingpulvern oder -masken ist Matcha überraschend sanft. Obwohl er manchmal einen leicht bitteren Geschmack haben kann, fühlt er sich unglaublich weich auf der Haut an. Dank seiner beruhigenden Eigenschaften eignet er sich besonders gut für empfindliche oder zu Rötungen neigende Haut. Als Maske angewendet, beruhigt er die Haut, spendet ihr Wohlbefinden und lindert ein Hitzegefühl.

Das macht es auch zu einer beliebten Behandlung in Zeiten von Stress , Müdigkeit oder saisonalen Veränderungen, wenn die Haut empfindlicher reagiert. Warum also kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Matcha, ein grünes Gold, das in der Kosmetikindustrie noch weitgehend unentdeckt ist, ist die Basis vieler wirksamer Schönheitsrezepte. Mischen Sie es einfach nach Belieben an Ihrem Waschbecken an.

Weitere Schönheitsrezepte mit Matcha

Für Matcha-Puristen ist dieses kostbare Pulver ausschließlich dem Teeritual vorbehalten. Es wäre jedoch schade, es nur in handgefertigten Keramikgefäßen aufzubewahren und seine Vorzüge nicht auch auf andere Weise zu genießen.

Matcha lässt sich je nach Hautbedürfnis vielfältig variieren. Mit Honig vermischt, ergibt es eine wohltuende und strahlende Maske, ideal für raue Haut. Kombiniert mit Naturjoghurt oder Aloe vera bietet es eine erfrischende und beruhigende Pflege, perfekt nach einem anstrengenden Tag oder bei Kälte. Wer eine reichhaltigere Textur bevorzugt, kann Matcha auch mit einigen Tropfen eines leichten Pflanzenöls, wie zum Beispiel Jojobaöl, mischen – für eine nährende Maske ohne fettigen Film.

Sogar dein Haar kann vom Matcha-Trend profitieren. Bei fettigem Haar könnte eine grüne Kur effektiver sein als Trockenshampoo. Für diese Haarkur, die so vielversprechend ist wie Rapunzels goldene Blüten, vermische Maisstärke, Kakaopulver, Rosmarinöl und einen Hauch Matcha-Tee. Trage die Mischung mit einem Pinsel auf den Haaransatz auf.

Matcha, das man selten über Pappbecher und virale Gebäckstücke hinaus kennt, hat eine vielversprechende Zukunft vor dem Spiegel. Mehr als nur eine hautverschönernde Pflege – es ist pure Lebenskraft.