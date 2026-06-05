Jeder vierte Mensch nimmt den Geschmack von Speisen nicht so wahr wie andere.

Manche Geschmacksrichtungen empfinden Sie als überwältigend, andere als zu bitter oder umgekehrt als sehr süß. Dieser Unterschied hängt nicht nur mit Essgewohnheiten zusammen, sondern auch damit, wie Ihr Körper Geschmacksrichtungen wahrnimmt. Schätzungsweise jeder Vierte erlebt eine besonders intensive Geschmacksempfindung.

Warum unterscheiden sich die Geschmäcker so stark?

Wenn Ihnen Brokkoli köstlich schmeckt, Ihr Gegenüber ihn aber als zu bitter empfindet, handelt es sich nicht nur um eine einfache Geschmacksdiskussion. Sie erleben zwei unterschiedliche Sinneswahrnehmungen. Geschmack ist keine unveränderliche Wahrheit: Er hängt von der individuellen Empfindlichkeit, den Geschmacksrezeptoren und der biologischen Veranlagung ab. Daher kann Ihr Gehirn bei demselben Lebensmittel eine völlig andere Information empfangen als das Ihres Sitznachbarn.

Das Phänomen der „Supertaster“

In den 1990er Jahren popularisierte die Forscherin Linda Bartoshuk den Begriff „Supertaster“. Ihren Arbeiten zufolge ließe sich die Bevölkerung in drei Profile unterteilen: etwa 25 % der Menschen mit einer sehr hohen Geschmacksempfindlichkeit, 50 % mit einer durchschnittlichen Empfindlichkeit und 25 % mit einer geringen Empfindlichkeit.

Supertaster nehmen bestimmte Aromen, insbesondere Bitterkeit, deutlich intensiver wahr als der Durchschnitt. Was für manche angenehm und ausgewogen erscheint, kann von anderen als extrem stark und sogar schwer genießbar empfunden werden. Dies ist weder ein Mangel noch ein absoluter Vorteil, sondern eine natürliche Variation der Geschmackswahrnehmung.

Geschmacksknospen und genetische Vererbung

Diese gesteigerte Empfindlichkeit lässt sich teilweise durch zwei Faktoren erklären. Erstens die Dichte der Geschmacksknospen: Man geht davon aus, dass diese kleinen Strukturen auf der Zunge bei Supertastern zahlreicher sind, wodurch die Empfindungen intensiver werden.

Als nächstes spielt die Genetik eine entscheidende Rolle. Das Gen TAS2R38 beeinflusst die Wahrnehmung bestimmter Bitterstoffe wie PTC und PROP. Je nach der vererbten Variante dieses Gens kann Bitterkeit als mild, mittel oder sehr stark empfunden werden. Studien zeigen außerdem, dass Frauen im Durchschnitt etwas stärker von dieser Geschmacksüberempfindlichkeit betroffen sind.

Sehr persönliche Essensvorlieben

Diese Empfindlichkeit hat konkrete Auswirkungen auf den Alltag. Supertaster neigen oft dazu, Lebensmittel zu meiden, die als zu bitter empfunden werden: Manche grüne Gemüsesorten, starker Kaffee oder sogar bestimmte Zitrusfrüchte können ihnen zu intensiv erscheinen.

Umgekehrt nehmen weniger sensible Menschen dieselben Lebensmittel milder und neutraler wahr. Diese Unterschiede können mitunter den Eindruck gegensätzlicher Vorlieben erwecken, obwohl es sich lediglich um unterschiedliche Wahrnehmungen handelt. In jedem Fall ist dies eine normale Variation der menschlichen Wahrnehmung, vergleichbar mit Unterschieden in der visuellen oder auditiven Wahrnehmung.

Eine Wissenschaft, die sich noch in Bewegung befindet

Obwohl das Konzept des „Supertasters“ weit verbreitet ist, wird diese Klassifizierung durch die Forschung stetig verfeinert . Die Anzahl der Geschmacksknospen allein reicht nicht immer aus, um die tatsächliche Geschmackswahrnehmung zu erklären; vielmehr spielen weitere Faktoren wie der Geruchssinn und andere Geschmacksrezeptoren eine Rolle. Geschmack erweist sich somit als komplexes Erlebnis, das von verschiedenen biologischen Mechanismen konstruiert wird, die noch erforscht werden. Wissenschaftler sind sich in einem Punkt einig: Es gibt nicht nur eine Art zu schmecken, sondern eine große Vielfalt an Wahrnehmungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ihre Geschmackswahrnehmung einzigartig ist und sowohl von Ihrer Biologie als auch von Ihren Erfahrungen geprägt wird. Zwar empfindet etwa jeder Vierte Aromen mit einer bestimmten Intensität, doch erinnert uns dies an eine einfache und positive Wahrheit: Am Tisch entdeckt jeder dasselbe Gericht auf seine eigene Weise, und all diese Wege sind völlig legitim.