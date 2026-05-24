Ständiges Denken an Essen: Wie man den Geist beruhigt

Manchmal lässt uns das Essen nicht los und lenkt uns so sehr von unseren Aufgaben ab. Kaum haben wir gegessen, denken wir schon an die nächste Mahlzeit. Wir malen uns aus, wie wir in einen Burger beißen oder genüsslich in ein hausgemachtes Tiramisu löffeln, obwohl die Situation alles andere als zum Schlemmen einlädt. An Essen zu denken ist nicht nur ein Zeitvertreib für Genießer oder ein typisches Merkmal von Feinschmeckern; manchmal ist es eine ungesunde Obsession.

Das heimtückische Phänomen des „Essenslärms“

Kaum haben wir die Gabeln hingelegt und die Teller leer geleckt, denken wir schon ans Abendessen. Wir freuen uns riesig auf die zartschmelzende Lasagne und uns läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn wir nur an das Pekannusseis im Kühlschrank denken. Unsere innere Stimme flüstert keine Horrorszenarien, sondern malt uns köstliche Bilder aus und spricht die Sprache des guten Essens.

Statt uns an unsere To-do-Liste zu erinnern, präsentiert es uns ein verlockendes Menü: ofenfrische Pommes, ein Schokoladenmuffin, ein wohltuendes, nostalgisches Gericht, das an Omas Küche erinnert. Wir müssen weder die Düfte einer Donut-Bäckerei riechen noch eine Grillstube betreten, um ans Essen zu denken. Unsere Bäuche sind voll, aber unsere Köpfe sprudeln vor kulinarischer Inspiration.

Wenn sich über unserem Schädel eine Seifenblase bilden würde, enthielte sie mit Sicherheit ein Stück Flan, Spaghetti Bolognese, ein Stück mit Schokolade verziertes Brioche und einen Vanillemilchshake. Essen ist allgegenwärtig und beherrscht unsere Gedanken. Wenn wir unsere nächsten Mahlzeiten im Kopf planen, wenn wir immer wieder Heißhunger auf Snacks verspüren und wenn wir unruhig vor einem duftenden Schaufenster stehen, ohne hungrig zu sein, dann ist das mehr als nur „Völlerei“.

Dies ist ein Zeichen für einen überwältigenden „Essenslärm“, der alles andere übertönt. In einem 2023 in der Fachzeitschrift Nutrients veröffentlichten Artikel definierten Forscher dieses noch immer schlecht dokumentierte Phänomen als „ Grübeln und eine obsessive Beschäftigung mit Essen“ .

Anzeichen dafür, dass es nicht nur Hunger ist

Ständiges Nachdenken über Essen beschränkt sich nicht darauf, den abendlichen Einkauf zu planen oder dem Reiz eines Kekses in der Konditorei zu erliegen. Es ist ein unaufhörliches Grübeln über das nächste Lebensmittel, das wir zu uns nehmen werden, und dieser Gedanke, für manche flüchtig, ist für andere hartnäckiger. Essen erfüllt dann nicht mehr ein lebensnotwendiges Bedürfnis, sondern wird zu einer psychischen Belastung. „Menschen, die ständig mit Essensgedanken konfrontiert werden, verbringen 80 bis 90 Prozent des Tages damit, an Essen zu denken“, erklärt Susan Albers, klinische Psychologin bei National Geographic .

Menschen, die von diesen Gedanken an Essen beherrscht werden, weisen im Allgemeinen ähnliche Merkmale auf: Sie schränken ihre Nahrungsaufnahme ein, befolgen drastische Diäten und sind übergewichtig oder fettleibig . Verallgemeinerungen sind jedoch nicht angebracht; manche Menschen nehmen diese „Essensgedanken“ nur schwach wahr, während andere sie in maximaler Intensität spüren.

Letztendlich kompensiert das Gehirn bei Mangel oder Entbehrung das Hungergefühl und unterdrückt es. Wir denken dann an Essen, selbst wenn wir verdauen oder bereits satt sind. Essen, unabhängig von Form, Größe oder Menge, beansprucht unsere Gedanken und hält uns gefangen, selbst bei der Arbeit, in Gesprächen mit Freunden oder bei informellen Treffen.

Techniken, um nicht länger Opfer dieser Gedanken zu werden

Die gute Nachricht: Diese Gedanken, die uns quälen, sind nicht unvermeidlich. Es geht nicht darum, sie „verschwinden zu lassen“, sondern darum, sie in unserem Alltag deutlich weniger aufdringlich zu machen.

Überprüfen Sie die Grundlagen (Schlaf, Stress, Lebensstil). Wenn wir müde oder gestresst sind, kreisen unsere Gedanken mehr ums Essen. Wie der Psychologe Goldman uns in Erinnerung ruft: „Es ist schwieriger, diese aufdringlichen Gedanken zu bekämpfen, wenn wir müde oder gestresst sind.“

Essen Sie regelmäßig. Zu große Abstände zwischen den Mahlzeiten können Zwangsgedanken verstärken. Wenn Ihr Gehirn nach fünf Stunden ohne Essen „schreit“, versuchen Sie es mit drei bis vier Stunden und passen Sie die Abstände gegebenenfalls an.

Identifizieren Sie die Auslöser. Führen Sie ein kurzes Tagebuch: Wann beginnt es? Langeweile? Stress? Einschränkung? Sobald Sie die Auslöser identifiziert haben, können Sie schneller reagieren.

Schluss mit dem Verzichtdenken! Je mehr du dir bestimmte Lebensmittel verbietest, desto stärker werden sie in deinen Gedanken. Umgekehrt kann das Essen ohne Schuldgefühle zwanghafte Heißhungerattacken lindern.

Iss langsamer und bewusster. Leg dein Handy weg, nimm dir Zeit und nimm den Geschmack, die Konsistenz und das Sättigungsgefühl bewusst wahr. Das „kalibriert“ das Gehirn neu und reduziert Heißhungerattacken.

Beweg dich und lenk dich ab. Sport, Spaziergänge, Musik, Lesen … alles, was dich wirklich beschäftigt, hilft, die Gedanken ans Essen zu verdrängen. Es lenkt dich ab.

Vermeide Selbstverurteilung. Solche Gedanken sind weit verbreitet. Je mehr du dich selbst kritisierst, desto mehr Raum nehmen sie ein. Goldman betont die Wichtigkeit von Selbstmitgefühl.

Das Gehirn funktioniert nicht wie der „Nicht stören“-Knopf eines Handys. Es muss trainiert werden, um wieder zu lernen, jeden Bissen zu genießen und nicht länger die Rolle des verlockenden Teufels zu spielen.