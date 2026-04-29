Was Experten über Cadmium in Lebensmitteln enthüllen und wie man konkrete Maßnahmen ergreifen kann

Unsichtbar, geruchlos und geschmacklos – Cadmium ist dennoch täglich in unseren Lebensmitteln vorhanden. Dieses als krebserregend eingestufte Schwermetall reichert sich über Jahre hinweg langsam im Körper an. Ein aktueller Bericht der französischen Umweltbehörde ANSES aus dem Jahr 2026 warnt vor einer in Frankreich weit verbreiteteren Cadmium-Belastung als bisher angenommen.

Ein unauffälliger, aber weit verbreiteter Schadstoff

Laut den Ergebnissen der ANSES weisen fast ein halber Erwachsener Cadmiumwerte auf, die die toxikologischen Referenzwerte überschreiten. Experten vermuten, dass die Belastung bereits in der Kindheit beginnt, was Fragen nach einer kontinuierlichen Exposition im Laufe des Lebens aufwirft.

Das Beunruhigende ist, dass diese Substanz nicht von einem einzelnen Lebensmittel stammt, sondern von einer weitverbreiteten Kontamination der Nahrungskette. Mit anderen Worten: Cadmium ist überall vorhanden, in geringen Dosen, aber immer wieder.

Woher kommt dieser Heavy Metal?

Cadmium kommt natürlicherweise in Böden vor, doch menschliche Aktivitäten, insbesondere die intensive Landwirtschaft, haben seine Konzentration erhöht. Phosphatdünger, die zur Düngung von Nutzpflanzen verwendet werden, zählen zu den Hauptquellen der Kontamination.

Diese Düngemittel stammen teilweise aus importiertem, cadmiumreichem Gestein. Im Boden angekommen, wird das Metall von Pflanzen aufgenommen und gelangt so in unsere Nahrungskette. Es handelt sich um einen schleichenden, unsichtbaren, aber anhaltenden Prozess.

Die am stärksten betroffenen Lebensmittel

Anders als man vielleicht vermuten würde, sind nicht die „extremen“ Lebensmittel das größte Problem, sondern die, die täglich konsumiert werden. Kartoffeln, Brot, Frühstücksflocken, Reis, Nudeln und Gebäck tragen maßgeblich zur Schadstoffbelastung bei. Ihr gemeinsamer Nenner ist einfach: Sie sind sehr häufig Bestandteil von Mahlzeiten, wodurch sich die aufgenommenen kleinen Mengen vervielfachen.

Ein Punkt, der jüngeren Menschen Sorgen bereitet

Bei Kindern ist die Belastung noch ausgeprägter, da ihr Körpergewicht geringer ist und ihre Ernährung häufig stärker auf Getreideprodukten basiert. Daten zeigen, dass ein erheblicher Anteil der Kinder die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge überschreitet. Dies bedeutet keine unmittelbare Gefahr, sondern eine Anhäufung, die langfristig überwacht werden muss. Säuglingsnahrung und an Kleinkinder vermarktete Getreideprodukte können ebenfalls zu dieser Belastung beitragen, was das Thema für Familien besonders sensibel macht.

Können wir Cadmium wirklich vermeiden?

Die Realität ist eindeutig: Cadmium lässt sich nicht vollständig aus unseren Lebensmitteln verbannen. Es ist ein allgegenwärtiger Schadstoff, der in sehr geringen Mengen in fast allen weltweit produzierten Lebensmitteln vorkommt. Die Herausforderung besteht daher nicht in der völligen Vermeidung, sondern in der Reduzierung der Gesamtbelastung. Anders ausgedrückt: Es geht darum, die kumulative Belastung zu begrenzen.

Konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der Exposition

Experten empfehlen mehrere einfache und realistische Maßnahmen.

Zunächst sollten Sie Ihre Ernährung abwechslungsreich gestalten. Wenn Sie nicht immer die gleichen Lebensmittel zu sich nehmen, verringern Sie so die wiederholte Belastung durch dieselben Kontaminationsquellen.

Begrenzen Sie anschließend den Verzehr von häufig konsumierten Getreideprodukten und integrieren Sie mehr Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen oder getrocknete Bohnen in Ihre Ernährung. Diese Lebensmittel tragen weniger zur Gesamtbelastung bei und bieten eine wertvolle Nährstoffvielfalt.

Die Produktauswahl kann ebenfalls eine Rolle spielen. Lebensmittel aus biologischem Anbau oder regionalen Lieferketten können je nach Produktionsbedingungen unterschiedliche Belastungsgrade aufweisen, insbesondere im Hinblick auf den Boden.

Bei Reis kann die Wahl bestimmter Sorten wie Basmati- oder weißem Reis die Belastung im Vergleich zu Vollkornreis verringern, da sich in der Kleie mehr Schwermetalle anreichern.

Dunkle Schokolade, die oft kritisiert wird, muss nicht vom Speiseplan gestrichen werden: In Maßen genossen, lässt sie sich problemlos in eine ausgewogene Ernährung integrieren.

Tabak, ein wichtiger Faktor, der oft übersehen wird

Ein Faktor sticht in Studien immer wieder hervor: Tabak. Rauchen erhöht den Cadmiumgehalt im Körper deutlich, so die französische Behörde für Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und Arbeitsschutz (ANSES). Zigaretten stellen neben der Aufnahme über die Nahrung eine direkte Cadmiumquelle dar.

Cadmium ist zwar kein neuer Schadstoff, doch die Warnungen vor gesundheitlichen Risiken nehmen zu und werden immer konkreter. Experten betonen die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns, insbesondere zur Reduzierung des Cadmiumgehalts in Düngemitteln und Lebensmitteln. Bis umfassende Veränderungen umgesetzt sind, bleibt der individuellste Ansatz am realistischsten: Abwechslung, Ausgewogenheit im Speiseplan und die Reduzierung der Häufigkeit gleichbleibender Mahlzeiten.