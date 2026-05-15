Hinter einer „gesunden“ Ernährung verbergen sich diese unsichtbaren Krankheiten, die immer mehr Frauen betreffen.

Sich „sauber“ zu ernähren, die „richtigen“ Lebensmittel auszuwählen, alle „verdächtigen“ Zutaten zu meiden … die sogenannte gesunde Ernährung ist zu einem fast unverzichtbaren Ideal geworden. Wenn dieses Streben nach Perfektion jedoch völlig überhandnimmt, kann es in etwas Ernsteres abgleiten: eine subtile, oft unsichtbare Essstörung namens Orthorexie.

Orthorexie, wenn „gesunde Ernährung“ zur Obsession wird

Orthorexie bezeichnet eine übermäßige Fixierung auf eine als „perfekt“ geltende Diät. Das Wort stammt von den griechischen Wörtern ortho (gerade) und orexis (Appetit). Der Arzt Steven Bratman lieferte Ende der 1990er-Jahre die erste Definition, in der er eine Reihe charakteristischer Verhaltensweisen beschrieb.

Dazu gehören: mehrere Stunden täglich über Essen nachzudenken, die „Reinheit“ von Lebensmitteln über den Genuss zu stellen oder bei jeder Abweichung starke Schuldgefühle zu empfinden. Nicht die Menge an Essen ist das Problem, sondern die Strenge in Bezug auf dessen Qualität. Und genau das macht diese Störung so schwer erkennbar: Oberflächlich betrachtet scheint alles sehr „gesund“.

Ein Phänomen, das alles andere als marginal ist.

Wissenschaftliche Daten enthüllen eine überraschende Erkenntnis: Diese Störung scheint weitaus verbreiteter zu sein als bisher angenommen. Eine Metaanalyse von über 30.000 Personen in 18 Ländern schätzt, dass mehr als ein Viertel der Teilnehmer Anzeichen von Orthorexie aufweisen.

Bestimmte Bevölkerungsgruppen scheinen stärker gefährdet zu sein: Studierende der Gesundheitswissenschaften, Leistungssportler oder Menschen, die in sozialen Medien sehr aktiv sind. Paradoxerweise sind es oft gerade diejenigen, die über das beste Ernährungswissen verfügen, die am meisten gefährdet sind, da Informationen die Nachfrage – bis hin zum Übermaß – anheizen können.

Warum Frauen stärker betroffen sind

Studien zeigen zudem eine höhere Prävalenz bei Frauen, insbesondere im akademischen oder medizinischen Bereich. Eine Studie mit über 1.500 französischen Frauen unterscheidet zwei Formen des Verhältnisses zu sogenannten „gesunden“ Lebensmitteln.

Einerseits gibt es einen ausgewogenen Ansatz, der auf Wohlbefinden abzielt. Andererseits existiert eine sogenannte „nervöse“ Form, die von Angstzuständen, Gewichtszunahmeangst und einem sehr starken Kontrollbedürfnis geprägt ist. Diese zweite Form fällt unter den Begriff der Essstörung. In diesem Fall dient das Essen nicht mehr nur körperlichen oder gesundheitlichen Bedürfnissen, sondern einem starken inneren Druck, der oft mit Körperbild und Selbstkontrolle zusammenhängt.

Soziale Medien, ein verstärkender Spiegel

Die Rolle der sozialen Medien lässt sich nicht ignorieren. Unter Hashtags wie #gesundesessen, #saubereErnährung und #Wellness ist die perfekte Ernährung allgegenwärtig, ästhetisch ansprechend und hoch angesehen. Dieser ständige Strom an „guten Beispielen“ kann für manche Menschen jedoch schnell zu einem Teufelskreis werden. Ohne es unbedingt zu merken, vergleichen sie ihre Ernährung möglicherweise noch stärker, schränken sie ein und kontrollieren sie noch intensiver. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass die wiederholte Konfrontation mit solchen Inhalten orthorektische Verhaltensweisen bei Menschen verstärken kann, die ohnehin schon anfällig für diese Problematik sind.

Wenn die Grenze verschwimmt

Die größte Schwierigkeit bei Orthorexie liegt in ihrer Grauzone. Ab wann wird eine vermeintlich gesunde Ernährung zum Problem? In ihrer nicht-pathologischen Form basiert sie auf dem Wunsch nach Gesundheit und Ausgewogenheit. In ihrer neurotischen Form wird sie von Angst, Sorge und einem Kontrollzwang angetrieben. Die Veränderung verläuft oft schleichend, fast unmerklich. Von außen mag alles vorbildlich erscheinen. Innerlich kann sie jedoch zu einer Quelle ständigen Drucks werden.

Sehr reale Konsequenzen

Wenn die Essstörung erst einmal präsent ist, können die Auswirkungen spürbar sein. Körperlich kann der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel zu Mangelerscheinungen oder ungewolltem Gewichtsverlust führen. Psychisch kann die Angst vor dem Essen überhandnehmen. Auch das soziale Leben kann beeinträchtigt werden: Schwierigkeiten beim Essen gehen, zunehmende soziale Isolation und Stress im Zusammenhang mit spontanen Mahlzeiten. Essen kann Menschen dann, anstatt sie zu verbinden, entzweien.

Letztendlich bleibt gesunde Ernährung ein positives und legitimes Ziel. Wenn sie jedoch starr, angstauslösend und alles bestimmend wird, gerät sie aus dem Gleichgewicht. Ziel ist es nicht, auf gesunde Ernährung zu verzichten, sondern ein flexibles und entspanntes Verhältnis zum Essen zu pflegen – eine Ernährung, die den Körper nährt, ohne den Geist einzuengen.