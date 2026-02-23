Kann man noch Lebensmittel essen, die auf den Boden gefallen sind? Die definitive Meinung eines Arztes.

Wenn Essen vom Teller fällt und auf den Boden tropft, landet es entweder in unserem Mund oder im Staubsauger. Wer hat Recht und wer nicht? Ist dieses herumliegende Stückchen Essen, dieses kleine Abenteuer abseits des Tellers, ungenießbar oder kann man es bedenkenlos essen? Ein Arzt gibt seine Meinung dazu ab.

Die 5-Sekunden-Regel, ein Irrglaube

Mitten im Essen fällt Ihnen die Kartoffelkrokette vom Teller auf den frisch geschrubbten Boden. Während Hygienefanatiker und Hypochonder das Risiko nicht eingehen und den Krümel einfach wegwerfen würden, verschwenden Sie keinen einzigen Bissen. Sie führen ihn zum Mund und beruhigen sich mit dem Gedanken: „Keine große Sache, das stärkt ja meine Antikörper.“ Schließlich benutzten unsere Vorfahren auch für alles dasselbe Messer und wuschen sich vor dem Essen nicht die Hände.

Sie verlassen sich auf die „Fünf-Sekunden-Regel“, die Ihnen Ihre Eltern beigebracht haben, und heben das herumliegende Essen sofort auf, bevor sich Keime vermehren können. Ob das Essen nun drei Sekunden oder zehn Minuten auf dem Boden lag, spielt keine Rolle. Es ist ein Ammenmärchen. Dr. Jimmy Mohamed hat es in der Morgensendung von RTL ganz klar gesagt: Man sollte niemals Lebensmittel essen, die auch nur kurz mit dem Boden in Berührung gekommen sind. Der Boden mag zwar blitzsauber aussehen, enthält aber Tausende von Mikroben, die mit bloßem Auge unsichtbar, vom Körper aber deutlich spürbar sind. Escherichia coli, Salmonellen, Staphylokokken … all diese Bakterien wimmeln unter Ihren Füßen.

Der Verzehr von heruntergefallenen Lebensmitteln kann leicht zu einer unangenehmen Magen-Darm-Grippe führen. Vorbeugen ist besser als heilen, also vermeiden Sie es, Ihr Schicksal herauszufordern und Essensreste auf dem Boden zu entsorgen. Der meistgefolgte Arzt im Internet ist unmissverständlich: „Essen, das auf den Boden fällt, gehört in den Müll.“ Und nicht in Ihren Magen.

Der Zustand des Bodens erhöht das Kontaminationsrisiko.

Wenn Essen auf den fettigen, klebrigen Boden eines Schnellrestaurants fällt, rührt man es natürlich nicht an. Landet es aber auf einem sorgfältig gereinigten Boden, gibt man ihm eine Chance und leistet damit einen kleinen Beitrag zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Das wird in dieser Situation eher toleriert. Ein Ort, an dem man Hausschuhe trägt, ist sauberer als ein Ort, der von schmutzigen Schuhen zertrampelt ist – so viel liegt auf der Hand.

Auch die Art der Lebensmittel spielt eine Rolle. Je feuchter sie sind, desto leichter ziehen sie Bakterien an. Ein Stück gekochtes Hähnchen oder eine Erdbeere verursachen daher eher Probleme als ein trockener Kuchen oder ein Cracker. Ganz risikofrei gibt es jedoch nie. Sie werden zwar nicht unbedingt am nächsten Tag ständig auf die Toilette müssen, aber es ist möglich. Diese kleine Ernährungsumstellung, die unseren lieben Mönch sicherlich beunruhigen würde, hat je nach Ihrem Immunsystem mehr oder weniger starke Auswirkungen.

Das Anpusten des Essens ist ein nutzloser Reflex.

Wenn Essen auf den Boden fällt, haben Sie diese fast unbewusste Angewohnheit: Sie pusten darauf, als ob Ihr Atem desinfizierende Eigenschaften hätte. Zweifellos eine Angewohnheit, die Sie von Ihren Eltern geerbt haben. Dieser Reflex, den Sie für nützlich halten, ist jedoch kontraproduktiv. Er verschlimmert das Essen nur.

Ein Milliliter Speichel kann bis zu 750 Millionen Bakterien enthalten, daher trägt das Anpusten von Lebensmitteln zu einer zusätzlichen Keimbelastung bei. Eltern übertragen ihre Keime indirekt, indem sie die Tortellini ihrer Kinder anpusten. Stattdessen kann man die Lebensmittel, wie von Dr. Jimmy Mohamed empfohlen, mit klarem Wasser abspülen. Diese Methode hat jedoch ihre Grenzen. Es ist keine gute Idee, eine Scheibe Toast oder ein Stück Boeuf Bourguignon damit zu „waschen“.

Kurz gesagt: Essen, das auf den Boden gefallen ist, zu essen, ist zwar kein fataler Fehler, aber eine schlechte Angewohnheit. Und es macht keinen Sinn, Hund oder Katze die Essensreste vom Tisch aufwischen zu lassen. Das wäre extrem belastend für deren Verdauungssystem.