Nach Pamela Anderson ist die Besetzung des „Baywatch“-Reboots interessant.

Zweitausend Schauspieler, Models und angehende Rettungsschwimmer strömten kürzlich bei strahlendem Sonnenschein an den Strand von Marina del Rey zum offenen Casting für die Neuauflage von „Baywatch“ auf Fox. Dieser massive Castingaufruf, verbunden mit einer Werbeveranstaltung, zielt darauf ab, die Legende der kalifornischen Strände 25 Jahre nach dem ursprünglichen Kultklassiker wiederzubeleben.

14.000 Bewerbungen, 2.000 ausgewählt

Nach 14.000 Bewerbungen durften nur 2.000 Glückliche – jeden Alters und jeder Figur – trotz 10 °C in Strandmode über den Laufsteg schreiten, berichtet Variety . Von einer Mutter und ihrer Tochter aus Colorado ohne jegliche Vorkenntnisse über einen Clown mit weiß geschminktem Gesicht bis hin zu einer Nachhilfelehrerin in der Midlife-Crisis – Vielfalt war allgegenwärtig. Der kanadische Schauspieler und Wrestler Stephen Amell (Hauptdarsteller des Reboots) mischte sich sogar unter die Menge und zeigte sich erstaunt: „Das ist alles so seltsam.“

Express-Casting: 45 Sekunden flach

Die Kandidatinnen verbrachten jeweils 45 Sekunden vor 20 Casting-Direktoren: Rettungsschwimmer, Statisten, Stammgäste und sogar noch zu schreibende Hauptrollen. Margaret „BB“ Dupré (77 Jahre, Pamela Andersons langjähriges Bodydouble) und Athena Vas (griechische Bodybuilderin) verkörpern diese vielseitige Suche nach der nächsten Stilikone. Die Dreharbeiten beginnen im März.

Riesiges Aufsehen in den sozialen Medien

Auf X (ehemals Twitter) und Instagram haben Bilder des viralen Castings einen regelrechten Boom erlebt: „Wer wird die nächste Hasselhoff?“ , „Wir wollen die Zeitlupenwiederholungen sehen!“ , „Wahnsinns-Casting!“ Fans spekulieren über Pamela Andersons Nachfolgerinnen, teilen urkomische Fotos (Mutter mit Schere auf dem Parkplatz, Wasserclown) und entfachen die Debatte Nostalgie versus Moderne neu. Der Hashtag #BaywatchReboot ist im Trend.

Diese Neuauflage setzt auf die Nostalgie von einer Milliarde Zuschauern pro Folge. Angesichts dieses frühen Erfolgs könnte Fox „Baywatch“ im Jahr 2026 durchaus wieder ins Rampenlicht rücken.