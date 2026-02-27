Search here...

Nach Pamela Anderson ist die Besetzung des „Baywatch“-Reboots interessant.

Kultur
Léa Michel
Extrait de la série « Baywatch : Alerte à Malibu »

Zweitausend Schauspieler, Models und angehende Rettungsschwimmer strömten kürzlich bei strahlendem Sonnenschein an den Strand von Marina del Rey zum offenen Casting für die Neuauflage von „Baywatch“ auf Fox. Dieser massive Castingaufruf, verbunden mit einer Werbeveranstaltung, zielt darauf ab, die Legende der kalifornischen Strände 25 Jahre nach dem ursprünglichen Kultklassiker wiederzubeleben.

14.000 Bewerbungen, 2.000 ausgewählt

Nach 14.000 Bewerbungen durften nur 2.000 Glückliche – jeden Alters und jeder Figur – trotz 10 °C in Strandmode über den Laufsteg schreiten, berichtet Variety . Von einer Mutter und ihrer Tochter aus Colorado ohne jegliche Vorkenntnisse über einen Clown mit weiß geschminktem Gesicht bis hin zu einer Nachhilfelehrerin in der Midlife-Crisis – Vielfalt war allgegenwärtig. Der kanadische Schauspieler und Wrestler Stephen Amell (Hauptdarsteller des Reboots) mischte sich sogar unter die Menge und zeigte sich erstaunt: „Das ist alles so seltsam.“

Express-Casting: 45 Sekunden flach

Die Kandidatinnen verbrachten jeweils 45 Sekunden vor 20 Casting-Direktoren: Rettungsschwimmer, Statisten, Stammgäste und sogar noch zu schreibende Hauptrollen. Margaret „BB“ Dupré (77 Jahre, Pamela Andersons langjähriges Bodydouble) und Athena Vas (griechische Bodybuilderin) verkörpern diese vielseitige Suche nach der nächsten Stilikone. Die Dreharbeiten beginnen im März.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Emily Hayden (@emilyhayden)

Riesiges Aufsehen in den sozialen Medien

Auf X (ehemals Twitter) und Instagram haben Bilder des viralen Castings einen regelrechten Boom erlebt: „Wer wird die nächste Hasselhoff?“ , „Wir wollen die Zeitlupenwiederholungen sehen!“ , „Wahnsinns-Casting!“ Fans spekulieren über Pamela Andersons Nachfolgerinnen, teilen urkomische Fotos (Mutter mit Schere auf dem Parkplatz, Wasserclown) und entfachen die Debatte Nostalgie versus Moderne neu. Der Hashtag #BaywatchReboot ist im Trend.

Diese Neuauflage setzt auf die Nostalgie von einer Milliarde Zuschauern pro Folge. Angesichts dieses frühen Erfolgs könnte Fox „Baywatch“ im Jahr 2026 durchaus wieder ins Rampenlicht rücken.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Staffel 3 von "Wednesday": Ein Tim-Burton-Stammgast stößt zur Serie hinzu
Article suivant
Wie dieser Künstler „dicke Körper“ zu einem zentralen Thema der Kunst macht

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Wie dieser Künstler „dicke Körper“ zu einem zentralen Thema der Kunst macht

In Galerien wie auf Laufstegen bleiben bestimmte Körper leider an den Rand gedrängt. Was wäre, wenn Kunst ein...

Staffel 3 von "Wednesday": Ein Tim-Burton-Stammgast stößt zur Serie hinzu

Frisch aus Hawkins und seinen Demogorgons angekommen, lebt sich Winona Ryder an der Nevermore Academy ein. Die offizielle...

"Hannah Montana" kehrt 20 Jahre später zurück: Miley Cyrus' überraschende Ankündigung

Zwanzig Jahre nach ihrem Debüt auf dem Disney Channel steht „Hannah Montana“ vor ihrem großen Comeback. Miley Cyrus...

Bad Bunnys Auftritt beim Super Bowl hatte unerwartete Auswirkungen… er reichte sogar bis in die New Yorker Kanalisation.

Der Auftritt des puerto-ricanischen Rappers und Sängers Bad Bunny in der Halbzeitshow des Super Bowl LX lockte ein...

Nach dem Louvre-Raub ist Eugenies Krone auf zuvor unveröffentlichten Fotos nicht wiederzuerkennen.

Bisher unveröffentlichte Fotos des Louvre-Museums zeigen den Zustand der Krone von Kaiserin Eugénie, die nach dem Diebstahl am...

"Bridgerton": In den Staffeln 5 und 6 werden zwei Frauen die Hauptrollen spielen.

Während die vierte Staffel von „Bridgerton“ mit der Romanze zwischen Benedict und Sophie auf Netflix Rekorde bricht, fragen...

© 2025 The Body Optimist