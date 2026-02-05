Search here...

"Bridgerton": In den Staffeln 5 und 6 werden zwei Frauen die Hauptrollen spielen.

Kultur
Léa Michel
Extrait de la série « La Chronique des Bridgerton »

Während die vierte Staffel von „Bridgerton“ mit der Romanze zwischen Benedict und Sophie auf Netflix Rekorde bricht, fragen sich die treuesten Fans bereits, wie es weitergeht. Dank neuer Enthüllungen klärt sich das Rätsel nun: Die Staffeln 5 und 6 werden sich auf die beiden mit Spannung erwarteten Heldinnen Francesca und Eloise Bridgerton konzentrieren. Die eine wird die Qualen der Liebe nach einem Verlust erforschen, die andere die Herausforderung, in einer einengenden Welt eine starke Unabhängigkeit zu bewahren.

Eloïse und Francesca: die nächsten, die sich verlieben werden… auf ihre eigene Art.

Bei einer kürzlich stattgefundenen Vorabvorführung der Serie gab Showrunnerin Jess Brownell einen Einblick in die kommenden Staffeln. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Medienportal Collider verriet sie, dass sich die nächsten Staffeln auf zwei weibliche Charaktere konzentrieren würden, und fügte verschmitzt hinzu: „Die Initialen in meinen Akten sind E und F.“ Mit anderen Worten: Nach Daphne (Staffel 1), Anthony (Staffel 2), Colin (Staffel 3) und Benedict (Staffel 4) rücken nun zwei ihrer Schwestern in den Mittelpunkt: Eloise Bridgerton, gespielt von Claudia Jessie, und Francesca Bridgerton, gespielt von Hannah Dodd.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Pandora (@theofficialpandora)

Eine queere Romanze für Francesca?

Diese Enthüllung erfreut die Fans von Julia Quinns Romanen, auf denen die Serie lose basiert. In den Büchern erlebt Francesca eine ergreifende Liebesbeziehung mit Michael Stirling, dem Cousin ihres verstorbenen Ehemanns John. Die Serie hingegen scheint einen ganz anderen Weg einzuschlagen, getreu ihrem Wunsch, das Genre neu zu erfinden.

Tatsächlich wurde die Figur Michael in Michaela Stirling umbenannt, was auf eine queere Romanze zwischen Francesca und einer anderen Frau hindeutet. Dies ist ein bedeutender Wendepunkt für eine beliebte Serie wie „Bridgerton“, die damit eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen in einer typischerweise heteronormativen Welt darstellen kann. Für eine Netflix-Produktion von Shondaland wirkt diese Entwicklung sowohl schlüssig als auch erwartbar.

Eloise, die nonkonformistische Intellektuelle

Was Eloise betrifft, eine Figur, die bereits für ihre rebellische Art, ihre offene Missachtung von Konventionen und ihren scharfen Verstand bekannt ist, so verspricht ihre zentrale Rolle in einer ganzen Staffel eine fesselnde Handlung. In den Romanen verliebt sie sich in Sir Phillip Crane, den Witwer eines verstorbenen Freundes. Es bleibt abzuwarten, ob die Serie sich an diese Geschichte hält oder, wie schon in der Vergangenheit, eine neue Wendung bietet.

Die Fans hoffen, dass diese Staffel das Dilemma einer unabhängigen Frau beleuchtet, die in einer Gesellschaft, die Unterwerfung und Fügsamkeit erwartet, mit romantischen Gefühlen ringt. Die Figur der Eloise ist seit Langem bei all jenen beliebt, die ihren Wunsch, sich von gesellschaftlichen Normen zu befreien, nachvollziehen können.

Eine immer inklusivere Serie

Von Anfang an hat sich „Bridgerton“ der Neuinterpretation historischer Liebesromane verschrieben – mit Kühnheit, Vielfalt und Sinnlichkeit. Indem die Staffeln 5 und 6 zwei Frauen mit unterschiedlichen, aber gleichermaßen tiefgründigen Lebensgeschichten in den Mittelpunkt stellen, versprechen sie eine weitere Erweiterung der Repräsentation im Fernsehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Serie mit Francesca und Eloise ihre Erfolgsformel durchaus erneuern könnte und dabei ihren Erfolgsfaktoren treu bleibt: sorgfältig ausgearbeitete romantische Handlungsstränge, komplexe Charaktere, eine extravagante Ästhetik und eine inklusive Neuinterpretation der sozialen Traditionen des 19. Jahrhunderts.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Diese rein weibliche Musikgruppe wurde nach einem Auftritt Zielscheibe sexistischer Kritik.
Article suivant
Nach dem Louvre-Raub ist Eugenies Krone auf zuvor unveröffentlichten Fotos nicht wiederzuerkennen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nach dem Louvre-Raub ist Eugenies Krone auf zuvor unveröffentlichten Fotos nicht wiederzuerkennen.

Bisher unveröffentlichte Fotos des Louvre-Museums zeigen den Zustand der Krone von Kaiserin Eugénie, die nach dem Diebstahl am...

Diese rein weibliche Musikgruppe wurde nach einem Auftritt Zielscheibe sexistischer Kritik.

Die sechsköpfige amerikanische Girlgroup Katseye steht nach ihrem Auftritt mit dem Song „Gnarly“ bei den GRAMMYs, der aus...

Diese faszinierenden Fotos zeigen, dass der Zufall manchmal doch sehr gut funktioniert.

Manchmal bietet die Stadt so perfekt komponierte Szenen, dass sie wie inszeniert wirken. Doch alles ist spontan. Auf...

Eine Fortsetzung des Films „Dirty Dancing“ ist angeblich in Planung und sorgt bei den Internetnutzern für große Begeisterung.

Nach jahrelangem Warten gibt das kanadisch-amerikanische Unternehmen Lionsgate konkrete Neuigkeiten zur Fortsetzung von „Dirty Dancing“, dem Kultfilm von...

3 Millionen Zuhörer für eine Sängerin, die gar nicht existiert: Wer ist Sienna Rose wirklich?

Drei Millionen monatliche Hörer auf Spotify, mehrere Songs in den Viral Top 50… und doch deutet alles darauf...

Ein historischer Rekord bei den Oscars: Dieser Film ist der am häufigsten nominierte Film aller Zeiten.

Ryan Cooglers übernatürlicher Thriller „Sinners“ schrieb kürzlich Oscar-Geschichte, indem er zum meistnominierten Film aller Zeiten wurde und damit...

© 2025 The Body Optimist