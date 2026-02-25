Staffel 3 von "Wednesday": Ein Tim-Burton-Stammgast stößt zur Serie hinzu

Frisch aus Hawkins und seinen Demogorgons angekommen, lebt sich Winona Ryder an der Nevermore Academy ein. Die offizielle Ankündigung von Netflix vom 23. Februar 2026 bestätigt ihre Gastrolle in mehreren Folgen der dritten Staffel von „Wednesday“. Dies bedeutet eine weitere Zusammenarbeit mit Tim Burton und ein Wiedersehen mit Jenna Ortega, ihrer Kollegin aus „Beetlejuice“.

Ein Stammgast im Burton-Universum

Winona Ryder ist in der fantastischen und makabren Welt des amerikanischen Regisseurs Tim Burton keine Unbekannte. Ihre Zusammenarbeit begann bereits 1988 mit „Beetlejuice“, wo sie die rebellische Lydia Deetz spielte – eine Rolle, die sie auch in der Fortsetzung von 2024 verkörperte. Sie arbeiteten außerdem an „Edward mit den Scherenhänden“ (1990) und „Frankenweenie“ (2012) zusammen.

Tim Burton selbst zeigte sich „hocherfreut“ über das Wiedersehen: „Sie passt perfekt in dieses Universum. Sie ist eine sehr gute Freundin.“ Auch die Showrunner Alfred Gough und Miles Millar lobten die „unbestrittene Königin der Außenseiterfiguren“ und hoben ihren unschätzbaren Beitrag zu Nevermore hervor.

Tabitha: Ein neues Mysterium in Nevermore

Winona Ryder wird Tabitha spielen, eine neue Figur, die weder in den ursprünglichen „Addams Family“-Comics noch in früheren Staffeln vorkommt. Ihre genaue Rolle ist noch unbekannt, aber sie reiht sich in die Riege der neuen Darsteller ein: Eva Green (Ophelia, Morticias Schwester), Chris Sarandon (Balthazar), Noah Taylor (Cyrus), Kennedy Moyer (Daisy) und Oscar Morgan (Atticus).

Die Dreharbeiten haben in Dublin begonnen und versprechen „neue Schüler, neue Lehrer und die Geheimnisse der Addams Family im Verfall“. Diese dritte Staffel, die voraussichtlich 2027 ausgestrahlt wird, folgt auf die zweite Staffel, die im August 2025 lief und in der Lady Gaga und Christopher Lloyd mitwirkten.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Netflix Philippines (@netflixph)

Eine Brücke zwischen zwei Welten

Das Timing ist perfekt: Nur wenige Monate nach dem Ende von „Stranger Things“ wechselt Winona Ryder von einer 80er-Jahre-Horrorserie zu einer viktorianischen Gothic-Teenie-Serie. Sie trifft erneut auf Jenna Ortega, die in „Beetlejuice“ ihre Tochter Astrid spielte, und schließt damit einen Kreis künstlerischer Zusammenarbeit.

Mit Winona Ryders Einstieg bei Nevermore verspricht die dritte Staffel von „Wednesday“ ein echtes Highlight zu werden und verbindet Burtons typisches Erbe mit einer hochkarätigen Besetzung. Diese Ergänzung festigt Tim Burtons erweitertes Universum auf Netflix und bietet Fans ein unerwartetes Crossover zwischen den Monstern von Hawkins und den Exzentrizitäten der Addams Family. Wir müssen uns allerdings bis 2027 gedulden, um Tabitha und die neuen Geheimnisse der Akademie zu entdecken…