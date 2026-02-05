Nach dem Louvre-Raub ist Eugenies Krone auf zuvor unveröffentlichten Fotos nicht wiederzuerkennen.

Bisher unveröffentlichte Fotos des Louvre-Museums zeigen den Zustand der Krone von Kaiserin Eugénie, die nach dem Diebstahl am 19. Oktober 2025 deformiert aufgefunden wurde. Das Museum bestätigt, dass sie „ohne Rekonstruktion“ restauriert werden kann.

Ein historisches Juwel, trotz der Beschädigungen nahezu unversehrt.

Eugénies Krone, mit Diamanten und Smaragden besetzt und 1855 für die Gemahlin Napoleons III. angefertigt, war vor dem Raub in der Apollo-Galerie des Louvre ausgestellt. Auf ihrer Flucht schmuggelten die Diebe sie durch eine schmale Öffnung in der Vitrine, wodurch sie zerdrückt und stark verformt wurde. Die veröffentlichten Bilder zeigen ein beschädigtes Objekt, dessen „nahezu vollständige Integrität“ laut Museumsangaben jedoch erhalten geblieben ist. Dies ermöglicht eine vollständige Restaurierung, ohne dass fehlende Teile rekonstruiert oder ersetzt werden müssen.

Einzelheiten der beobachteten Schäden

Laut Angaben des Louvre sind bis auf ein kleines goldenes Zierelement fast alle Teile der Krone erhalten. Die 56 Smaragde und die überwiegende Mehrheit der 1354 Diamanten blieben trotz des Aufpralls unversehrt. Die Krone wurde am Tag des Diebstahls am Fuße der Apollogalerie wiedergefunden. Zunächst diente sie den Ermittlern als Beweismittel, bevor sie der Abteilung für Angewandte Kunst des Museums zur fachkundigen Analyse und Konservierung übergeben wurde.

Eine Restaurierung unter der Aufsicht eines Expertengremiums.

Für die Restaurierungsarbeiten hat der Louvre nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren einen zertifizierten Restaurator beauftragt. Ein Expertengremium unter dem Vorsitz der Museumsdirektorin Laurence des Cars, bestehend aus Fachleuten, wird die technischen Entscheidungen für diese heikle Maßnahme beratend begleiten. Dem Gremium gehören insbesondere Vertreter bedeutender traditionsreicher französischer Juweliere an, die ihre Expertise im Umgang mit und der Restaurierung von Edelsteinen und Edelmetallen einbringen werden.

Der Kontext des Raubüberfalls und die noch immer fehlenden Teile

Beim Louvre-Raub im Oktober 2025 wurden acht Kunstwerke im Wert von schätzungsweise mehreren zehn Millionen Euro aus der Apollo-Galerie gestohlen, darunter Diademe, Halsketten und historischer Schmuck. Eugenies Krone, die beschädigt aufgefunden wurde, ist das einzige bisher wiedergefundene Stück. Die übrigen gestohlenen Juwelen gelten weiterhin als verschollen und sind Gegenstand laufender Ermittlungen der französischen Behörden, die seit dem Raub bereits mehrere Festnahmen vorgenommen haben.

Die Restaurierung von Eugénies Krone ist somit ein starkes Symbol für die Widerstandsfähigkeit des französischen Kulturerbes angesichts von Vandalismus und Diebstahl. Während die anderen verschollenen Juwelen weiterhin unentdeckt bleiben, beabsichtigt der Louvre, dieses historische Stück in seinem ursprünglichen Glanz wiederherzustellen und uns daran zu erinnern, dass Geschichte und Kunst trotz aller Widrigkeiten bewahrt und an zukünftige Generationen weitergegeben werden können.