"Hannah Montana" kehrt 20 Jahre später zurück: Miley Cyrus' überraschende Ankündigung

Zwanzig Jahre nach ihrem Debüt auf dem Disney Channel steht „Hannah Montana“ vor ihrem großen Comeback. Miley Cyrus selbst – die in der Serie die brünette Miley Stewart verkörperte – kündigte die Ausstrahlung einer speziellen Jubiläumsfolge an und weckte damit die Nostalgie für die 2000er-Jahre.

Eine Sonderfolge zum 20-jährigen Jubiläum

Die Serie „Hannah Montana“, die 2006 erstmals auf dem Disney Channel ausgestrahlt wurde, prägte eine ganze Generation. Zwanzig Jahre später kündigte Miley Cyrus auf ihren Social-Media-Kanälen an, dass am 24. März 2026 eine spezielle Jubiläumsfolge auf Disney+ erscheinen wird. In einem kurzen Online-Video sieht man, wie ein Auto vor dem legendären Studio 9 vorfährt. Eine bekannte Gestalt steigt aus und lässt die Welt der Serie augenblicklich wieder aufleben.

Die Ankündigung löste bei den Fans sofort Begeisterung aus, viele teilten ihre Erinnerungen an die Serie. Laut Variety wird die Folge ein ausführliches Interview mit Miley Cyrus sein. Moderiert vom Podcaster Alex Cooper, werden nie zuvor gezeigtes Archivmaterial und Nachbauten ikonischer Sets wie das Wohnzimmer der Stewarts und Hannahs legendärer begehbarer Kleiderschrank präsentiert.

Zurück zu den Wurzeln. Das Hannah Montana 20th Anniversary Special feiert am 24. März Premiere auf Disney Plus.

Eine von Dankbarkeit erfüllte Erklärung

In einer Nachricht an ihre Fans betonte Miley Cyrus die Bedeutung der Figur in ihrem Leben. Sie bekräftigte, dass Miley Stewart, die scheinbar gewöhnliche Highschool-Schülerin, die sich in den Popstar Hannah Montana verwandelt, immer ein Teil von ihr bleiben wird und dass die Serie ihr Leben ebenso geprägt hat wie das ihrer Fans. Diese Aussage markiert einen Wendepunkt. Nach Jahren, in denen sie versucht hatte, sich von ihrem Disney-Image zu distanzieren, stellt diese Rückkehr eine bewusste Versöhnung dar.

Die Jubiläumsfolge wird als Dankeschön an alle präsentiert, die die Serie von Anfang an unterstützt haben. Disney beschreibt das Event außerdem als „eine wahre Liebeserklärung an die Fans“. Die Plattform plant, eine eigene Sammlung mit allen vier Staffeln der Serie sowie den Spin-off-Filmen anzubieten.

Ein Popphänomen der 2000er Jahre

Bei ihrem Start erzählte „Hannah Montana“ die Geschichte eines Teenagers, der heimlich ein Doppelleben als Popstar führt. Dieses einfache, aber wirkungsvolle Konzept begeisterte schnell ein internationales Publikum. Die Serie wurde für Emmy Awards nominiert und brachte ein erfolgreiches Musik-Franchise hervor, dessen Alben mehrfach mit Platin und Gold ausgezeichnet wurden. Außerdem erschienen zwei Kinofilme, darunter „Hannah Montana: Der Film“ im Jahr 2009.

Abgesehen von den reinen Zuschauerzahlen prägte die Serie die Popkultur der 2000er-Jahre nachhaltig: Mode, Musik, Frisuren, Merchandise-Artikel… Die farbenfrohe Ästhetik und die Energie der Hauptfiguren hinterließen Spuren bei einer ganzen Generation. Laut Daten von Disney+ wurden die Inhalte von „Hannah Montana“ weltweit bereits über eine halbe Milliarde Stunden lang auf der Plattform angesehen. Ein Beweis für die anhaltende Popularität der Serie.

Nostalgie: eine einigende Kraft

Die angekündigte Rückkehr erfolgt nicht in Form einer neuen fiktionalen Staffel, sondern als besonderes Event, das Erinnerungen und gemeinsame Erlebnisse in den Mittelpunkt stellt. Indem sie ikonische Drehorte wieder besucht und bisher unveröffentlichtes Archivmaterial präsentiert, möchte Miley Cyrus offenbar einen Moment der Verbundenheit schaffen. Diese Entscheidung entspricht einem breiteren Trend: den Jubiläen von Kultserien, die ehemalige Schauspieler und Fans zusammenbringen, um gemeinsame Erinnerungen zu teilen.

Nostalgie wird hier zu einer verbindenden Kraft, die mehrere Generationen zusammenbringt. Für viele Zuschauer ist die Serie „Hannah Montana“ weit mehr als nur Unterhaltung. Sie weckt Erinnerungen an eine bestimmte Phase ihrer Jugend, geprägt von den Liedern und Episoden, die auf dem Disney Channel ausgestrahlt wurden.

Zwanzig Jahre nach dem Start kehrt „Hannah Montana“ mit einer besonderen Folge zurück, in der Miley Cyrus die Hauptrolle spielt. Mit Archivmaterial, nachgebauten Kulissen und persönlichen Anekdoten verspricht die Folge ein emotionales Erlebnis zu werden. Schalten Sie am 24. März 2026 auf Disney+ ein und erleben Sie die Welt neu, die eine ganze Generation geprägt hat.