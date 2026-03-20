Dieser Bereich des Hauses, den wir immer wieder vergessen zu putzen, in dem sich aber der meiste Schmutz ansammelt.

Beim Putzen denkt man wahrscheinlich zuerst an den Boden, das Badezimmer oder die Arbeitsflächen. Verständlich. Doch ein häufig genutzter Bereich wird oft vernachlässigt. Und überraschenderweise ist er einer der Orte im Haus, an denen sich die meisten Keime ansammeln.

Das Waschbecken, dieser falsche Freund der Sauberkeit

Die Küchenspüle vermittelt einen trügerischen Eindruck. Ständig fließt Wasser hindurch; man spült Essen, Geschirr, Hände ab… Das Ergebnis: Sie scheint sich quasi von selbst zu reinigen. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Ständige Feuchtigkeit, Essensreste und die häufige Benutzung machen sie zu einem wahren Bakterienherd. Und nicht nur Becken und Armatur sind betroffen. Die am meisten übersehenen Stellen befinden sich direkt daneben: der Abfluss, der Siphon, die Dichtungen, die kleinen feuchten Ecken… ganz zu schweigen vom Schwamm, der oft klatschnass dort liegt.

Warum dieser Bereich oft vernachlässigt wird

Wenn das Spülbecken oft unbemerkt bleibt, liegt das genau daran, dass es ständig benutzt wird. Man geht mehrmals täglich daran vorbei, manchmal schnell, ohne sich unbedingt die Zeit für eine gründliche Reinigung zu nehmen. Und da das Wasser regelmäßig läuft, könnte man meinen, das reiche aus, um Schmutz zu entfernen. Wasser allein beseitigt jedoch weder Fettablagerungen noch die Mikroorganismen, die in feuchten Bereichen gedeihen.

Untersuchungen in Haushaltsküchen zeigen sogar, dass Abflüsse von Spülbecken zu den am häufigsten verunreinigten Bereichen gehören. Schwämme wiederum zählen zu den Alltagsgegenständen mit dem höchsten Anteil an Mikroorganismen.

Was die Studien aussagen

Mehrere Studien haben die Küchenhygiene in Privathaushalten untersucht. Eine davon ergab, dass Abflüsse von Spülbecken häufig mit lebensmittelbedingten Krankheitserregern kontaminiert sind.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Küchenschwämme. Analysen nach dem Gebrauch zeigen, dass sie eine Vielzahl von Bakterien enthalten können, mitunter in beträchtlichen Mengen. Ihre feuchte und poröse Struktur bietet diesen Mikroorganismen einen idealen Nährboden. Anders ausgedrückt: Ihr Schwamm – obwohl er ein Reinigungswerkzeug ist – kann leicht zu einer Keimsquelle werden, wenn er nicht regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht wird.

Das perfekte Trio für Mikroben

Wenn sich Bakterien in diesem Bereich so leicht vermehren, liegt das an einer ganz einfachen Kombination: Feuchtigkeit, Wärme und Essensreste. Im Spülbecken landen Gemüse-, Fleisch-, Milch- und Soßenreste. Schon geringe Mengen reichen aus, um Mikroorganismen zu ernähren. Hinzu kommen schwer zugängliche Ecken, selten gereinigte Fugen und ständig feuchte Armaturen – und schon hat man ein ideales Umfeld für ihr Wachstum.

Wie man ohne Druck besser reinigt

Sie müssen Ihre Küche nicht in ein Labor verwandeln. Es geht nicht darum, Perfektion anzustreben, sondern darum, die Spüle nicht mehr als einen „automatisch sauberen“ Bereich zu betrachten.

Durch regelmäßiges Reinigen der Badewanne, des Abflusses und der umliegenden Bereiche mit einem geeigneten Reinigungsmittel lässt sich die Bildung von Ablagerungen reduzieren. Vergessen Sie dabei nicht, auch die oft übersehenen Ecken und Ritzen gründlich zu reinigen.

Bei Schwämmen sollten Sie auf Ihr Bauchgefühl hören: Wenn er unangenehm riecht, ständig feucht bleibt oder abgenutzt ist, sollte er ersetzt werden. Ein einfacher Schritt mit großer Wirkung.

Und vor allem sollten Sie bedenken, dass Ihr Zuhause nicht perfekt sein muss, um gesund zu sein. Ihr Körper entwickelt sich schließlich jeden Tag in dieser Umgebung weiter. Ziel ist es einfach, einen angenehmen Raum zu schaffen, in dem Sie sich wohlfühlen – ohne unnötigen Druck.

Kurz gesagt, die Spüle gehört zu den unauffälligen, aber unverzichtbaren Bereichen. Wir benutzen sie gedankenlos, gehen davon aus, dass sie sauber ist … und vergessen manchmal, sie gründlich zu reinigen. Dabei lässt sich die Hygiene in der Küche mit etwas mehr Aufmerksamkeit ganz einfach verbessern. Das zeigt, dass es oft die kleinen Dinge sind – und die weniger offensichtlichen Bereiche –, die den entscheidenden Unterschied machen.