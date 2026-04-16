Der Western-Stil hat in den letzten Saisons einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Von den Laufstegen New Yorks bis hin zu Country-Musikfestivals hat sich die Cowgirl-Ästhetik als einer der stärksten Make-up-Trends der Gegenwart etabliert .

Egal, ob Sie ein Fan von Beyoncé und ihrem im März 2024 erschienenen Album Cowboy Carter sind oder sich einfach vom freien Geist des amerikanischen Westens angezogen fühlen, dieser Look bietet einen grenzenlosen kreativen Spielplatz.

Gemeinsam werden wir alle Facetten dieses ikonischen Stils studieren, von perlmuttfarbenem Teint bis hin zu burgunderroten Lippen, einschließlich goldenem Lidstrich und terrakottafarbenem Rouge.

Die Welt des Cowgirl-Make-ups: Ursprünge und Western-Inspirationen

Bevor man die Pinsel herausholt, ist es hilfreich zu verstehen, woher diese Ästhetik kommt.

Western-Make-up hat seine Wurzeln in der amerikanischen Kultur der 1950er Jahre , einer Zeit, in der Country-Sängerinnen wie Patsy Cline auf der Bühne knallrote Lippen und dramatische Wimpern trugen.

Heute wird dieser Stil von zeitgenössischen Ikonen wie Lana Del Rey oder Dolly Parton neu interpretiert, die diesen wilden und glamourösen Geist jeweils auf ihre eigene Weise verkörpern.

Der Cowgirl-Look basiert auf einer faszinierenden Dualität: der Rauheit der Wüste und selbstbewusster Weiblichkeit . Er spielt mit natürlichen Farbtönen, pudrigen Texturen und bronzefarbenen Highlights.

Western-Make-up ist nicht nur ein Kostüm, sondern eine Lebenseinstellung. Es zelebriert Stärke, Authentizität und eine gewisse Freiheit, die perfekt zu allen Körpertypen und Silhouetten passt.

Wir beobachten außerdem, dass dieser Stil je nach Persönlichkeit neu interpretiert wird. Manche bevorzugen einen sehr klassischen Rodeo- Look mit deckender Foundation und dunklem Lippenstift.

Andere bevorzugen einen natürlicheren, an ein Präriemädchen erinnernden Look mit strahlender Haut und sonnengeküssten Wangenknochen. Beide Ansätze sind absolut legitim und lassen sich an individuelle Vorlieben und aktuelle Wünsche anpassen.

Der große Vorteil dieses Trends liegt in seiner Zugänglichkeit. Man benötigt weder ein professionelles Set noch Make-up-Kenntnisse, um ihn umzusetzen .

Mit wenigen, gut ausgewählten Produkten lässt sich ein gewöhnlicher Look in ein authentisches Western-Tableau verwandeln, sei es für eine Mottoparty, eine ländliche Hochzeit oder einfach nur zum alltäglichen Vergnügen.

Der perfekte Teint für einen authentischen Western-Look

Die Grundlage für ein perfektes Cowgirl-Make-up ist ein makelloser Teint , weder zu matt noch zu glänzend. Ziel ist eine Haut, die die Wärme der texanischen Sonne widerspiegelt – golden und leicht gebräunt.

Wir empfehlen, als erste Schicht eine Foundation mit Satin-Finish oder ein leicht getöntes Serum zu verwenden, damit die natürliche Haut durchscheint.

Die Bräune ist das Herzstück dieses Make-up-Looks. Tragen Sie einen warmtonigen Puderbronzer auf Schläfen, Nase, Kinn und Wangenknochen auf und folgen Sie dabei dem Verlauf der Sonne auf Ihrem Gesicht.

Diese Technik, die manchmal auch als „Wild Contouring“ oder „Expressive Tanning“ bezeichnet wird, verleiht einen natürlich gebräunten Effekt, ohne dass man stundenlang am Strand verbringen muss.

Für Rouge eignen sich Terrakotta-, Ziegel- oder dunkle Pfirsichtöne. Diese Nuancen erinnern an die trockenen Landschaften Colorados oder Arizonas. Tragen Sie sie großzügig auf die Wangenknochen auf und verblenden Sie sie sanft nach oben zu den Schläfen.

Der Effekt muss sichtbar und bewusst eingesetzt sein und darf niemals verblassen. Westliches Make-up scheut sich nicht vor Farbe , selbst bei dezentesten Akzenten.

Zum Schluss sorgt ein Hauch von Highlighter auf dem Nasenrücken und den höchsten Punkten der Wangenknochen für den subtilen Glow, der für westliche Schönheit so charakteristisch ist. Vermeiden Sie Highlighter, die zu weiß oder zu silbern sind.

Entscheiden Sie sich für Champagner-Rosé- oder Roségoldtöne , die besser mit den warmen Nuancen dieses Stils harmonieren.

Verführerischer Blick: So gelingt der perfekte Western Smokey Eye

Die Augen sind das Herzstück des Cowgirl-Make-ups. Ein rauchiger Erdton, erdige Lidschatten und voluminöse Wimpern : Das ist das Grundrezept für den intensiven und wilden Look, der so typisch für den Westernstil ist.

Wir werden jeden Schritt detailliert beschreiben, um Sie genau anzuleiten.

Beginnen Sie, indem Sie Ihre Augenlider mit einer Lidschattenbase grundieren. Dadurch hält Ihr Make-up länger, auch bei warmem Wetter oder an langen Abenden. Tragen Sie anschließend einen sandigen Beigeton als Übergangsfarbe auf das gesamte Lid auf. Dies ist Ihre Basis, Ihre Leinwand.

Als Nächstes tragen Sie einen dunkleren Farbton, zum Beispiel Rostrot, Schokoladenbraun oder Tabak, im inneren Augenwinkel auf. Verblenden Sie die Ränder gut mit einem sauberen Pinsel, um harte Linien zu vermeiden.

Der Farbverlauf sollte fließend sein, wie der Übergang von hell zu dunkel bei einer Sanddüne . Genau diese Sanftheit verleiht dem Look seine besondere Intensität.

Eyeliner lässt sich je nach gewünschtem Effekt auf verschiedene Arten auftragen. Für einen dramatischeren Look zieht man mit schwarzem oder dunkelbraunem Eyeliner eine dicke Linie auf dem oberen Lid.

Für einen poetischeren, bohemischen Look verblenden Sie einen braunen Kajalstift entlang des unteren Wimpernkranzes, um Ihre Augen zu öffnen und ihnen mehr Tiefe zu verleihen. Und wenn Sie goldene Details lieben, wirken ein paar goldene Akzente im inneren Augenwinkel wahre Wunder.

Bei Wimpern sollte man eher auf Volumen als auf Länge achten. Volle, fast schon theatralische Wimpern erinnern an die Country-Schönheiten, die in den 1960er- und 1970er-Jahren die Bühnen eroberten.

Mehrere Schichten schwarzer oder brauner Mascara oder auch Büschel künstlicher Wimpern erzielen diesen dramatischen Effekt, ohne dabei übertrieben zu wirken.

Augenbrauen und Konturierung im westlichen Stil: Die Details, die den Unterschied ausmachen

Im Bereich des Western-inspirierten Make-ups spielen die Augenbrauen eine entscheidende Rolle . Der Cowgirl-Look bevorzugt wohlgeformte, leicht geschwungene und voluminöse Augenbrauen.

Denken Sie an die Western-Schönheiten der 1980er und 1990er Jahre, wie man sie in den Country-Musikvideos jener Zeit sah.

Füllen Sie Ihre Augenbrauen mit einem Stift oder einer Pomade in einem natürlichen Farbton auf, weder zu hell noch zu dunkel. Ziel ist es, sie zu definieren, ohne sie zu verkleben . Einzelne, bewusst leicht nach oben gezupfte Härchen verleihen dem Look den natürlichen, wilden Touch, der typisch für den Western-Stil ist.

Um die Form den ganzen Tag über zu erhalten, empfiehlt es sich, sie mit einem transparenten Gel zu fixieren.

Gesichtskonturierung passt hervorragend zu diesem Look. Wir empfehlen, mit einem warmen, matten Braunton den Schläfen, die Nasenkonturen und die Partie unterhalb der Kieferpartie zu betonen .

Diese Technik, angewendet mit einem abgeschrägten Pinsel und sorgfältig verblendet, erzeugt eine raffinierte visuelle Dimension. Sie eignet sich zudem hervorragend für alle Gesichtsgrößen und -formen, wobei je nach individuellen Gesichtszügen leichte Anpassungen erforderlich sind.

Vergessen Sie bei dieser Konturierungsübung nicht die Lippen. Ein Lipliner, der etwas nach außen verlängert wird und in einem dunkleren Farbton als der gewählte Lippenstift gehalten ist, zaubert einen vollen und verführerischen Schmollmund.

Diese Technik wird auch von professionellen Make-up-Artists, die sich auf Vintage- und Western-Looks spezialisiert haben, sehr geschätzt .

Lippen im Western-Stil: Rot-, Burgunder- und Prärietöne

Kommen wir nun zum letzten Schliff, der ein Gesicht komplett verwandelt: die Lippen. Sie sind das charakteristische Element des Cowgirl-Make-ups und verleihen dem Look seinen Charakter und seine einzigartige Identität.

Im westlichen Universum sind Lippen niemals schüchtern.

Die charakteristischsten Farbtöne dieses Stils reichen von Mohnrot bis zu tiefem Burgunderrot , einschließlich würzigem Braun, dunklem Pflaumenrot und rötlichem Terrakotta. Diese Farben erinnern an den Sonnenuntergang über den Ebenen des amerikanischen Westens.

Sie harmonieren hervorragend mit warmen, olivfarbenen oder gebräunten Hauttönen, aber auch mit sehr heller Haut und erzeugen dabei einen markanten Kontrast.

Für eine modernere Interpretation des Western-Looks sorgt ein getönter Lipgloss in einem rosigen Braun- oder Kupferton, der dem Look eine entspannte und zeitgemäße Note verleiht. Er lässt sich problemlos im Alltag tragen und erfordert kein präzises Auftragen.

Dies ist die ideale Option für alle, die den Cowgirl-Stil ausprobieren möchten, ohne sich gleich aufwendig zu schminken.

Einer Studie der amerikanischen Kosmetikindustrie zufolge stieg der Absatz von Lippenstiften in Terrakotta- und Ziegelrot zwischen 2023 und 2024 um 34 Prozent , was größtenteils auf den westlichen Trend zurückzuführen ist, der in den sozialen Medien explosionsartig zunahm.

Diese Zahl spiegelt die große Begeisterung für diese Palette warmer und tiefer Farben wider.

Um die Farbe aufzutragen, umranden Sie zunächst die Lippenkontur präzise mit einem farblich passenden Lipliner. Füllen Sie anschließend die gesamte Lippe mit demselben Lipliner aus, bevor Sie den Lippenstift darüber auftragen.

Dieser Trick verdoppelt die Haltbarkeit des Produkts und verhindert ein Verschmieren im Laufe des Tages oder Abends.

Kurzanleitung: Cowgirl-Make-up in fünf einfachen Schritten

Für alle, die eine schnelle und praktische Anleitung suchen, haben wir hier unser Kurz-Tutorial zusammengestellt, mit dem Sie in weniger als dreißig Minuten einen Western-Make-up-Look kreieren können .

Dieser Prozess ist für alle Make-up-Kenntnisse geeignet, vom Anfänger bis zum Profi.

Schritt 1: Die Basis. Tragen Sie eine seidenmatte Foundation oder eine leicht getönte BB-Creme auf. Decken Sie Unreinheiten mit einem Concealer ab und fixieren Sie alles anschließend mit etwas Puder.

Verwenden Sie ein durchscheinendes oder leicht goldenes Puder, um den für den Western-Stil charakteristischen hellen und sonnigen Look zu erhalten.

Schritt 2: Bräunung und Rouge. Konturieren Sie Ihr Gesicht mit einem warmen Bronzer, insbesondere an Schläfen, Nase und unter den Wangenknochen. Tragen Sie ein Rouge in Terrakotta- oder Ziegelrot auf die Wangenknochen auf.

Die Bräune sollte großzügig und ausdrucksstark aufgetragen werden. Scheuen Sie sich nicht, sie großzügig aufzutragen : Im westlichen Stil ist eine ausdrucksstarke Bräune ein Statement.

Schritt 3: Die Augen. Tragen Sie einen beigen Lidschatten auf das gesamte Lid auf, einen rostbraunen in die Lidfalte und verblenden Sie beides gut. Ziehen Sie einen braunen oder schwarzen Lidstrich auf dem oberen Lid. Tuschen Sie Ihre Wimpern mehrmals mit Volumen-Mascara.

Wenn Sie einen Hauch von Glanz hinzufügen möchten , ist ein goldener Lidschatten in der Mitte des beweglichen Augenlids genau das Richtige.

Schritt 4: Augenbrauen. Füllen Sie sie mit einem naturfarbenen Stift auf und achten Sie dabei auf ihre natürliche Form. Fixieren Sie sie anschließend mit einem transparenten Gel.

Gut definierte Augenbrauen rahmen die Augen ein und verleihen ihnen bei dieser Art von Make-up Struktur.

Schritt 5: Lippen. Wähle deinen Lieblingsfarbton im Western-Stil: Burgunderrot, Rotbraun oder Terrakotta. Umrande deine Lippenkontur, fülle sie aus und trage den Lippenstift auf.

Ein Hauch von Glanz in der Mitte der Unterlippe verstärkt den Volumeneffekt und verleiht dem Gesamtbild eine zusätzliche Dimension.

Accessoires und Outfits: So wird der Western-Look komplettiert

Cowgirl-Make-up kommt erst richtig zur Geltung, wenn es mit stimmiger Kleidung kombiniert wird.

Der westliche Stil ist ein ganzes Universum , das Kleidung, Accessoires, Frisuren und natürlich Make-up umfasst. Schauen wir uns an, wie man all das auf natürliche und stilvolle Weise harmonisch miteinander verbinden kann.

Was die Kleidung angeht, passen Karomuster, Lederfransen, hochgeschnittene Jeans und Rüschenkleider perfekt zu diesem Make-up-Stil. Marken bieten diese Teile mittlerweile in einer Vielzahl von Schnitten an, die jeder Figur schmeicheln.

Die Idee ist, Silhouetten zu finden, die Ihrer Figur schmeicheln und in denen Sie sich wohlfühlen und sich frei bewegen können.

Accessoires sind ebenfalls unerlässlich. Der Cowboyhut ist dabei ganz klar das ikonische Accessoire , egal ob aus Naturstroh für den Sommer oder aus braunem Filz für die kühleren Jahreszeiten.

Lederstiefel mit quadratischen Absätzen, Gürtel mit großen Metallschnallen und türkisfarbene Anhängerketten runden dieses Western-Bild authentisch ab.

Für die Frisur eignen sich natürliche Wellen und lässige Zöpfe im Boho-Stil, die perfekt zu diesem Make-up passen. Alternativ können Sie sich auch für voluminöse, leicht zerzauste Wellen im Country-Star-Stil entscheiden , die einen wilden und lässigen Look erzeugen.

Diese Frisuren eignen sich für alle Haarlängen und -strukturen, wobei je nach Haartyp einige Anpassungen erforderlich sind.

Western-Make-up für besondere Anlässe und Veranstaltungen

Dieser Look ist nicht nur für Mottopartys oder Festivals reserviert.

Cowgirl-Make-up lässt sich leicht an besondere Anlässe wie rustikale Hochzeiten, Sommergeburtstage oder Mottopartys anpassen . Die Intensität muss lediglich dem jeweiligen Anlass angepasst werden.

Für eine rustikale oder ländliche Hochzeit empfehlen wir ein etwas dezenteres Western-Make-up. Ein gebräunter, strahlender Teint, Smokey Eyes in Nude-Terracotta-Tönen und ein leicht glänzender, nudefarbener Lippenstift ergeben einen eleganten und romantischen Look, der perfekt zu Trauungen im Freien passt.

Für ein Festival oder einen festlichen Abend können Sie Ihren Look noch etwas aufpeppen. Ergänzen Sie ihn mit dramatischen künstlichen Wimpern, goldenem Eyeliner, bronzefarbenem Glitzer in den Augenwinkeln und einem tief burgunderroten Lippenstift.

Dieser Western-Party-Look wird für Furore sorgen, besonders wenn Sie ein Outfit gewählt haben, das Ihre Kurven mit gut sitzenden und bequemen Kleidungsstücken betont.

Denken Sie daran, dass langanhaltendes Make-up für besondere Anlässe unerlässlich ist. Verwenden Sie nach dem Schminken ein Fixierspray.

Dieser oft übersehene Schritt sorgt dafür, dass Ihr Western-Look vom Anfang bis zum Ende des Abends makellos bleibt, unabhängig von der Dauer der Veranstaltung.

Die wichtigsten Produkte für einen gelungenen Cowgirl-Make-up-Look

Für einen überzeugenden Western-Look gehören einige wenige Produkte in Ihre Make-up-Tasche . Wir haben die wichtigsten Produkte aufgrund ihrer Vielseitigkeit, ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses und ihrer einfachen Anwendung ausgewählt, damit dieser Stil für jeden geeignet ist.

Bronzer ist wohl das wichtigste Produkt bei dieser Art von Make-up .

Wählen Sie einen Farbton, der Ihrem natürlichen Hautton entspricht, aber etwas dunkler ist. Matte oder leicht seidenmatte Puderformeln eignen sich am besten. Sie lassen sich leicht mit einem großen, abgeschrägten oder fächerförmigen Pinsel auftragen.

Eine Lidschattenpalette in erdigen Tönen ist ebenfalls unerlässlich. Viele Marken bieten Paletten an, die speziell für westliche Hauttöne entwickelt wurden und Braun-, Rost-, Ocker-, Tabak- und Burgundertöne in einem praktischen Etui vereinen.

Mit diesen Farbpaletten lassen sich harmonische Farbverläufe ganz einfach erstellen, ohne dass man mit mehreren separaten Produkten hantieren muss.

Investieren Sie für Ihre Lippen in einen hochwertigen, vielseitigen Lipliner in einem Burgunderbraun. Er eignet sich sowohl als Lippenbasis als auch zum Definieren der Lippenkontur . In Kombination mit einem Lippenstift in Satin- oder Matt-Optik im gleichen Farbton bietet er optimalen Halt und ein professionelles Finish.

Ein bronzefarbener oder goldener Highlighter rundet das Western-Make-up-Täschchen perfekt ab. Laut der Geschichte der amerikanischen Kosmetik kamen die ersten modernen Highlighter in den 1970er-Jahren auf den Markt und wurden insbesondere von Country-Musikern populär gemacht, die den Glanz der Scheinwerfer einfangen wollten.

Heute sind diese Produkte verfeinert und in Dutzenden von Farbtönen erhältlich, die zu allen Hauttönen passen.

Cowgirl-Inspirationen: Prominente, die diesen Stil tragen

Um Inspiration zu finden, gibt es nichts Besseres, als sich anzusehen, wie Prominente den westlichen Stil adaptieren.

Mehrere zeitgenössische Ikonen haben mit ihren persönlichen und modernen Interpretationen dazu beigetragen, diesen Look wieder ins Rampenlicht zu rücken .

Beyoncé ist zweifellos die unbestrittene Referenz. Ihr Album „Cowboy Carter“ , das im März 2024 erschien, löste weltweit ein großes Interesse an der Western-Ästhetik aus , insbesondere in afroamerikanischen Gemeinschaften, die ihr oft vernachlässigtes Country-Erbe wiederentdecken.

Die Looks, die sie während der Tour und der Fotoshootings zu diesem Album präsentierte, haben das moderne Cowgirl-Make-up buchstäblich neu definiert.

Miley Cyrus hingegen verkörpert eine rockigere Variante dieses Stils. Ihre Smokey Eyes und burgunderroten Lippen, kombiniert mit Lederoutfits und Fransen, bieten eine urbanere Interpretation des Western-Looks.

Diese Genremischung spiegelt perfekt die aktuelle Kreativität wider, die diesen Trend umgibt.

Dolly Parton bleibt die absolute historische Referenz. Mit 78 Jahren im Jahr 2024 verkörpert sie weiterhin den Archetyp der selbstbewussten westlichen Schönheit : voluminöses platinblondes Haar, dramatische Wimpern, leuchtend rote Lippen.

Ihr unbefangener Umgang mit Weiblichkeit und spektakulärer Ästhetik hat Generationen von Frauen inspiriert, unabhängig von ihrem Körpertyp oder ihrer Silhouette.

Diese Ikonen veranschaulichen eine grundlegende Wahrheit: Westlicher Stil ist unendlich individuell und anpassungsfähig . Es gibt nicht nur eine Art, ihn zu tragen, sondern so viele Varianten wie es Persönlichkeiten gibt, die ihn tragen.

Cowgirl-Make-up der Jahreszeit entsprechend: So passen Sie Ihren Western-Look das ganze Jahr über an.

Eine der größten Stärken des Western-Stils ist seine Anpassungsfähigkeit an die Jahreszeiten. Cowgirl-Make-up hingegen ist nicht saisonabhängig ; es passt sich einfach den gewählten Farbtönen und Texturen an.

Im Frühling und Sommer sollten Sie zu helleren, strahlenderen Tönen greifen. Eine leichte Bräune, ein leuchtendes Pfirsichrouge, nudefarbene, orangefarbene Augen und ein braun-rosafarbener Lipgloss verleihen Frische und Leichtigkeit.

Leichte und fließende Stoffe eignen sich am besten für heiße Tage, an denen Komfort an erster Stelle steht.

Im Herbst und Winter tauchen Sie ein in die farblichen Tiefen des Westens.

Pflaumen- und dunkelbraune Lidschatten, ein intensives ziegelrotes Rouge und ein matter burgunderroter Lippenstift kreieren einen edlen und raffinierten Look, der perfekt zu kühlen Abenden und Winterveranstaltungen passt.

Diese Vielseitigkeit ist einer der Gründe, warum der westliche Stil nach wie vor ein so breites Publikum anspricht. Er erfindet sich ständig neu und passt sich den Wünschen und Gegebenheiten an, ohne dabei jemals sein Wesen zu verlieren.

Jede Saison bietet eine neue Gelegenheit, mit dieser unendlichen Palette an Inspirationen aus dem amerikanischen Westen zu spielen .

Nachhaltige westliche Ästhetik: langanhaltendes Make-up und ökologische Verantwortung

Nachhaltigkeit und Ethik im Bereich Make-up spielen eine immer wichtigere Rolle bei den Kaufentscheidungen der Verbraucher. Glücklicherweise eignet sich der westliche Stil besonders gut für einen bewussteren und verantwortungsvolleren Umgang damit.

Viele Marken bieten mittlerweile Bronzer, Rouge und Lidschattenpaletten an , die ohne umstrittene Inhaltsstoffe hergestellt werden , als tierversuchsfrei zertifiziert sind oder sogar aus biologischem Anbau stammen.

Diese Alternativen ermöglichen es Ihnen, einen kompletten und überzeugenden Cowgirl-Look zu kreieren und dabei Ihre persönlichen Werte zu respektieren.

Lange Haltbarkeit ist in gewisser Weise auch ein Kriterium für ökologische Verantwortung. Make-up, das den ganzen Tag hält, bedeutet weniger Nachbessern und somit weniger Produktverbrauch .

Entscheiden Sie sich für langanhaltende Formeln und Primer-Basen, damit Ihre Lidschatten und Lippenstifte über längere Zeit halten, ohne dass Sie sie ständig nachschminken müssen.

Wir beobachten einen wachsenden Trend unter professionellen Make-up-Artists und -Enthusiasten , eher in Qualitätsprodukte zu investieren, als die Menge zu vervielfachen .

Dieser minimalistische und durchdachte Ansatz passt perfekt zum Geist des westlichen Stils, der Authentizität und bewusste Auswahl höher bewertet als Anhäufung.

So gelingt der perfekte Cowgirl-Make-up-Look: Fehler, die du vermeiden solltest, und Profi-Tipps

Zum Abschluss dieses umfassenden Überblicks finden Sie hier die wichtigsten Fehler, die Sie beim Schminken eines westlichen Looks vermeiden sollten , sowie einige Tipps von Profis, die diesen Stil beherrschen.

Der erste häufige Fehler ist, die Foundation zu dick aufzutragen. Eine zu dicke Schicht Foundation stört den natürlichen, sonnengeküssten Look des Cowgirl-Stils.

Wählen Sie stets eine leichte bis mittlere Deckkraft und decken Sie nur sichtbare Unreinheiten ab, anstatt die gesamte Haut zu maskieren.

Der zweite häufige Fehler ist das Vernachlässigen der Schattierung.

Beim westlichen Make-up ist das Verblenden von Farben unerlässlich . Schlecht verblendeter Lidschatten oder zu viel Rouge stören die Harmonie des Looks und lassen ihn künstlich wirken. Nehmen Sie sich die Zeit, jede Farbe sorgfältig zu verblenden, bevor Sie eine neue auftragen.

Vermeiden Sie schließlich zu kühle oder neutrale Farbtöne für einen Western-Look. Dieser Stil lebt von warmen, goldenen, rostfarbenen und erdigen Tönen.

Wenn Ihre übliche Farbpalette eher in Richtung kühles Rosa oder Grau tendiert, bemühen Sie sich bewusst, sich – wenn auch nur leicht – wärmeren Farbtönen anzunähern, um dem Stil treu zu bleiben.

Cowgirl-Make-up für Frauen ist viel mehr als nur ein vorübergehender Trend : Es ist eine Schönheitsphilosophie, die die Freiheit des Ausdrucks, die Wärme natürlicher Farben und ungehemmte Kühnheit zelebriert.

Ob Sie es jeden Tag oder zu besonderen Anlässen tragen, dieser Stil lädt Sie ein, Ihre eigene Version des Cowgirls zu zelebrieren , diejenige, die widerspiegelt, wer Sie sind und in der Sie sich ganz Sie selbst fühlen, unabhängig von Ihrer Größe oder Figur.