Diese Haushaltsgegenstände sehen zwar sauber aus, sammeln aber tatsächlich den meisten Schmutz an.

Manche Gegenstände in einem Haushalt wirken makellos sauber. Doch hinter ihrer vermeintlichen Sauberkeit verbergen sich oft Staub, Bakterien und unsichtbare Rückstände. Im täglichen Gebrauch können diese Alltagsgegenstände zu wahren Brutstätten für Keime werden – besonders dann, wenn sie bei der Reinigung übersehen werden.

Der Küchenschwamm, der Meister der Bakterien

Wenn man den am stärksten mit Mikroorganismen belasteten Gegenstand im Haushalt nennen müsste, stünde der Küchenschwamm oft an erster Stelle. Eine 2017 in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlichte Studie zeigte, dass diese kleinen Alltagsgegenstände bis zu 54 Milliarden Bakterienzellen pro Kubikzentimeter enthalten können. Ja, Sie haben richtig gelesen.

Forscher identifizierten über hundert verschiedene Bakterienarten in den untersuchten Schwämmen. Die Erklärung ist einfach: Konstante Luftfeuchtigkeit, Essensreste und Raumtemperatur schaffen ideale Bedingungen für mikrobielles Wachstum. Das bedeutet nicht, dass Ihre Küche einem besorgniserregenden Labor gleicht, aber ein wöchentlicher Austausch des Schwamms oder eine regelmäßige Desinfektion (zum Beispiel in der Mikrowelle oder in sehr heißem Wasser) kann entscheidend sein.

Geschirrtücher, diese vergessenen Haushaltsgegenstände

Gleich neben dem Schwamm verdienen auch Küchentücher Ihre Aufmerksamkeit. Sie werden zum Abtrocknen von Händen, Geschirr oder manchmal auch der Arbeitsfläche verwendet und sammeln leicht Bakterien und Speisereste an. Studien haben gezeigt, dass sie Bakterien wie Kolibakterien oder sogar Salmonellen beherbergen können, wenn sie nicht regelmäßig gewaschen werden. Am besten wäscht man sie bei hoher Temperatur, etwa 60 °C. Dieser einfache Schritt sorgt für eine saubere und hygienische Basis.

Fernbedienungen und Tastaturen: die Könige der Keime

Eine weitere Kategorie von Gegenständen, die sauber aussehen, aber in Wirklichkeit ganz anders aussehen: Fernbedienungen, Tastaturen und Smartphones. Diese Geräte werden den ganzen Tag über weitergereicht. Dadurch sammeln sich Krümel, Fingerabdrücke, Staub, Schweiß und Bakterien an.

Studien zeigen sogar, dass sich auf manchen Handys bis zu zehnmal mehr Bakterien ansammeln können als auf einer Toilettenbrille. Das relativiert die glänzende Optik Ihres Bildschirms. Eine kurze Reinigung einmal pro Woche mit einem leicht mit Alkohol getränkten Tuch oder einem Wattestäbchen für schwer zugängliche Stellen reicht oft aus, um Bakterienansammlungen zu reduzieren.

Griffe und Schalter: die oft übersehenen

In der Kategorie der häufig berührten, aber selten gereinigten Gegenstände stehen Türklinken, Lichtschalter und Wasserhähne ganz oben auf der Liste. Man fasst sie dutzende Male täglich an, manchmal mit leicht feuchten Händen oder nach dem Kochen. Trotzdem gehören sie nicht immer zu den Oberflächen, die gereinigt werden müssen.

Griffe von Kühlschrank und Mikrowelle sind besonders anfällig, da sie häufig bei der Zubereitung von Speisen berührt werden. Ein mit verdünntem Weißweinessig angefeuchtetes Tuch ermöglicht eine schnelle Reinigung und hinterlässt eine glänzende Oberfläche.

Selbst im Badezimmer gibt es Überraschungen.

Auch im Badezimmer sammeln sich Kalkablagerungen, Feuchtigkeit und Zahnpastareste an. Nach Gebrauch können sich auf einer Zahnbürste Millionen von Bakterien befinden. Das ist zwar nicht besorgniserregend, aber mit ein paar einfachen Maßnahmen lässt sich deren Anzahl reduzieren: Lassen Sie die Zahnbürste vollständig an der Luft trocknen und tauschen Sie sie regelmäßig aus. Kissen hingegen sammeln mit der Zeit Hautschuppen, Staub und Hausstaubmilben an. Häufiges Wechseln der Kissenbezüge und gelegentliches Austauschen der Kissen trägt zu einem gesünderen Raumklima bei.

Ein sauberes Haus… ohne übermäßigen Druck

Die gute Nachricht: Sie müssen Ihr Zuhause nicht in ein steriles Labor verwandeln. Häuser sind Wohnräume, genau wie die Menschen, die darin leben. Es geht nicht um „Perfektion“, sondern um die gezielte Reinigung der am häufigsten berührten Gegenstände. Eine kurze, wöchentliche Reinigung dieser Bereiche kann die Ansammlung von unsichtbarem Schmutz deutlich reduzieren.

Kurz gesagt: Mit wenigen einfachen Schritten können Sie Ihr Zuhause gemütlich gestalten – ganz ohne schlechtes Gewissen oder Putzwänge. Denn ein einladendes Zuhause verdient, genau wie die Menschen, die darin leben, vor allem Freundlichkeit und Ausgeglichenheit.