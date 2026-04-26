Um unangenehme Gerüche im Haus zu bekämpfen, empfiehlt ein Internetnutzer eine natürliche Lösung.

Deko
Julia P.
Photo d'illustration : benzoix / Freepik

Manchmal hält sich ein hartnäckiger Geruch in der Küche, in der Nähe der Schuhe oder um den Mülleimer herum hartnäckig. In den sozialen Medien sind einfache Tipps gegen solche alltäglichen Ärgernisse gerade sehr beliebt. Der neueste Tipp: Die Content-Creatorin @mounah___ teilte eine natürliche, günstige und unglaublich einfache Lösung zum Ausprobieren zu Hause.

Backpulver, der unbesungene Held des Küchenschranks

Der Trick beruht auf einer Zutat, die viele Haushalte bereits haben: Natron. Es ist für seine absorbierenden Eigenschaften bekannt und wird häufig verwendet, um hartnäckige Gerüche in der Wohnung zu neutralisieren. Anders als Lufterfrischer, die Gerüche nur vorübergehend überdecken, wirkt Natron, indem es die für schlechte Gerüche verantwortlichen Moleküle einfängt. Kurz gesagt: Es kaschiert sie nicht, sondern hilft, die Luft zu reinigen.

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♬ Wayne X Panama - Wayne Flenory

So wenden Sie diese Methode zu Hause an

Nichts könnte einfacher sein. Sie müssen lediglich Folgendes tun:

  • Geben Sie ein paar Esslöffel Backpulver in eine kleine Schüssel oder ein Förmchen;
  • Stellen Sie den Behälter an den entsprechenden Ort;
  • Einige Stunden oder über Nacht einwirken lassen.

Diese Technik kann je nach Bedarf in verschiedenen Räumen angewendet werden.

Die Orte, an denen es etwas bewirken kann

Backpulver ist besonders in Bereichen beliebt, in denen Gerüche lange anhalten:

  • im Kühlschrank;
  • in der Nähe der Schuhe;
  • in den Schränken;
  • in der Nähe des Lagerplatzes eines Tieres;
  • am Boden des Behälters;
  • im Badezimmer;
  • in einem schlecht belüfteten Raum.

Es ist eine praktische Lösung für geschlossene Räume oder Ecken, denen es manchmal an Frische mangelt.

Eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Lufterfrischern

Viele Menschen möchten heutzutage den Gebrauch von Duftsprays, Kerzen oder stark duftenden Diffusoren einschränken. Dieser Tipp ist gerade wegen seiner Einfachheit so attraktiv. Wer gerne duftet, kann ein paar Tropfen ätherisches Öl, das für den Hausgebrauch geeignet ist, zum Natron geben und es in der Nähe platzieren (nicht direkt ins Pulver geben). So entsteht eine sanftere, dezentere Atmosphäre. Es geht nicht darum, die Luft zu sättigen, sondern ein Gefühl von Sauberkeit und Frische wiederherzustellen.

Warum soziale Medien diese Methode lieben

Die Online-Popularität dieses Tipps ist kein Zufall. Er erfüllt mehrere äußerst wünschenswerte Kriterien:

  • Es kostet sehr wenig;
  • Es erfordert wenig Aufwand;
  • Es passt sich mehreren Räumen an;
  • Sie verwendet ein gängiges Produkt;
  • Es vermittelt schnell den Eindruck eines sauberen Hauses.

Im oft hektischen Alltag sind effiziente und unkomplizierte Lösungen natürlich beliebt.

Die Lehre daraus: Dieser Trend erinnert uns daran, dass man nicht immer unzählige teure Produkte braucht, um sein Zuhause zu verschönern. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die effektivsten. Backpulver zum Beispiel erweist sich als cleverer Helfer, um ohne unnötigen Schnickschnack oder hohe Kosten eine angenehmere Atmosphäre zu schaffen. Ein einfacher, leicht umsetzbarer Tipp, der schnell zur Gewohnheit werden kann.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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