Eine Hochzeit in Eigenregie zu organisieren bedeutet, selbst Hand anzulegen und etwas Einzigartiges zu schaffen. Selbstgemachte Dekorationen bieten ein hundertprozentig persönliches Ergebnis, das dem Stil des Paares entspricht und gleichzeitig das Gesamtbudget schont.

Einer Studie des Wedding Institute zufolge machen Dekorationen durchschnittlich 15 % der Gesamtkosten einer Hochzeit aus. Diese Kosten zu reduzieren, ohne dabei auf Eleganz zu verzichten, ist die Herausforderung beim Selbermachen .

Dieser umweltbewusste Ansatz beinhaltet die Rückgewinnung, Wiederverwendung und Auswahl natürlicher oder biologisch abbaubarer Materialien. Beachten Sie jedoch, dass ein DIY-Projekt Zeit, Organisation und sorgfältige Planung erfordert.

Am besten beginnt man die Planung mehrere Monate im Voraus. Dieser Artikel analysiert die wichtigsten Aspekte einer DIY-Hochzeit: Papeterie, Tischdekoration, Sitzplan, Girlanden und Gastgeschenke.

Selbstgemachte Hochzeitspapeterie: Einladungen, Menükarten und Tischkarten

Die Papeterie ist der erste Eindruck, den Gäste von einer Hochzeit bekommen. Mit den richtigen Hilfsmitteln lässt sich zu Hause problemlos einheitliche und personalisierte Papeterie gestalten .

Software wie Canva oder Photoshop ermöglicht es Ihnen, auch ohne Grafikdesign-Ausbildung ansprechende Designs zu erstellen. Ein Heimdrucker mit dickem, mattweißem Papier garantiert ein schönes, professionelles Ergebnis.

Für Ankündigungen ist das 3-in-1-Taschenformat nach wie vor sehr beliebt: eine Einladungskarte, eine Antwortkarte und das Programm zusammen in einer Kraftpapiertasche, die nur noch zusammengebaut werden muss.

Die floralen Elemente lassen sich mit einem Glitzerstift von Hand verzieren und so eine zarte botanische Note verleihen. Der Verzicht auf doppelseitigen Druck vereinfacht den DIY-Prozess erheblich.

Die Menüs sollten idealerweise im Triptychon-Format auf A4-Papier gedruckt sein und die Tischnummer, das detaillierte Menü sowie eine Dankesnachricht enthalten.

Die Verwendung derselben grafischen Codes – Farbpalette, Blumenmuster, Typografie – über alle Medien hinweg schafft eine harmonische visuelle Atmosphäre.

Die Website von Dafont bietet eine Vielzahl an Schriftarten, die sich ideal zur individuellen Gestaltung jedes Elements eignen. Die Tischkarten folgen demselben Prinzip: Sie sind an einem farbigen Band mit einer kleinen Holzperle befestigt und unterstreichen so die Details des gewählten Themas.

Tischdekorationen für Hochzeiten: DIY-Mittelstücke, Vasen und Behälter

Das Dekorieren von Empfangstischen mit handgefertigten Elementen schafft eine warme und authentische Atmosphäre .

Die Basis bilden ein runder Platzdeckchen aus Jute, eine daraufgelegte weiße Stoffserviette und ein Tischläufer aus Musselin oder Jute. Diese weiß-grüne Hochzeit, natürlich und rustikal zugleich, bezaubert mit ihrer schlichten Eleganz.

Tischdekorationen aus Jute bestehen aus 60 x 60 cm großen Quadraten, deren ausgefranste Kanten organische Fransen bilden. Jute-Stoff ist mit rund 4,95 € pro Meter nach wie vor sehr preiswert.

Einzelblumenvasen, gefüllt mit frischen weißen Blüten und Grünzeug, verleihen dem Ganzen eine botanische Note, während Gläser mit kandierten Mandeln für einen süßen und dekorativen Akzent sorgen.

Tischnummern aus Holzstämmen werden hergestellt, indem man etwa 1,5 cm dicke Stücke ausschneidet und in jedes Stück einen 0,5 cm langen Schlitz sägt, um eine Karte einzuführen. Diese rustikalen Schilder passen perfekt zu einem Landhaus- oder Bohème-Stil.

Aus Emmaus oder Recyclinghöfen geborgene Vasen, Flaschen und Gläser werden zu eleganten Behältern umfunktioniert, die mit Spitze und mit Heißkleber befestigten Seilen individuell gestaltet werden.

Die Wahl einheimischer und saisonaler Blumen unterstreicht den ökologischen Aspekt des Projekts.

Selbstgemachte Tischkarten und Sitzpläne

Biologisch abbaubare Tischkarten gehören zu den angesagtesten DIY- Ideen. Es gibt verschiedene natürliche Alternativen:

Getrocknete Lorbeer- oder Eukalyptusblätter, auf die mit einem Goldstift Vornamen geschrieben wurden, wurden in Korken gesteckt.

Kieselsteine oder Steine zum Üben der Schrift

Im Wald gesammelte Baumstämme oder Rindenstücke, auf die mit wasserlöslichen Stiften Namen geschrieben wurden.

Natürliche Baumblätter für eine 100% umweltfreundliche Option

Diese einzigartigen Tischkarten spiegeln einen umweltfreundlichen Ansatz wider und verleihen jedem Ambiente eine besondere Note. Die verwendeten Blätter und Zweige erinnern an die Natur und unterstreichen das botanische oder bohemische Thema der Hochzeit.

Für die Sitzordnung gibt es viele kreative Möglichkeiten. Ein antiker Spiegel, der mit einem abwaschbaren weißen Stift beschriftet werden kann, sorgt für einen zeitlosen Look.

Ein wiederverwendeter Fensterrahmen, über den Schnüre gespannt sind und an dem mit Wäscheklammern aus Holz befestigte Karten hängen, erzeugt einen sehr rustikalen Effekt.

Eine wiederverwendbare Schiefertafel, eine umfunktionierte kleine Holzleiter oder sogar eine alte Tür, die mit Briefpapier und frischen Blumen verziert ist, sind gleichermaßen zugängliche und kostengünstige Alternativen.

Girlanden, Hängedekorationen und selbstgemachte Dekorationselemente zum Verschönern des Zimmers

Girlanden aus recycelten Stoffen verwandeln jeden Raum in einen festlichen Ort. Schneiden Sie 3 bis 4 cm breite und 45 cm lange Streifen aus alter Kleidung oder Stoffen vom Flohmarkt und binden Sie diese an eine Schnur.

Durch die Variation der Streifenlängen entsteht ein unperfekter und natürlicher Look, der perfekt zum Bohème- oder Landhausstil passt.

Der Vorhang aus Recyclingpapier ist eine einfache und wirkungsvolle Bastelidee. Alte Bücher werden mithilfe einer ausgedruckten Vorlage in Herzform geschnitten, diese Formen mit einer Mini-Heißklebepistole auf Angelschnur geklebt und das Ganze dann an einem Stock aufgehängt.

Diese Art von Vorhang wertet die Fotokabine oder die Kulisse für die Zeremonie wunderschön auf.

Große, mit Blumen gefüllte Holzkreise in Hängekörben schmücken elegant Kronleuchter und Balken. Hinter dem Brauttisch sorgen an der Wand befestigte Kreise, verziert mit Spitzenbändern und künstlichen Blumen, für einen besonders edlen Eindruck.

Die riesigen LOVE-Buchstaben aus Schaumstoffplatten , verziert mit Krepppapierblumen, werden zum zentralen Element der Gruppenfotos.

Der zeremonielle Bogen mit seinen Ästen, leichten Stoffen und Lichterketten schafft eine magische und unvergessliche Atmosphäre.

Selbstgemachte Gastgeschenke und Candy-Bar: liebevolle Details

Selbstgemachte Gastgeschenke zur Hochzeit spiegeln die enge Verbundenheit und Großzügigkeit des Paares wider. Kleine Gläser mit hausgemachter Marmelade, verziert mit goldenen Deckeln, einer Hanfschnur und einem personalisierten Kraftpapieretikett, sind ein einfaches und sehr geschätztes Geschenk.

Beutel mit Blumensamen und einer persönlichen Botschaft oder Säckchen mit Lavendel, der nach dem Konfettiregen gesammelt wurde, stellen gleichermaßen berührende Alternativen dar.

Vintage-Tassen, die zu Kerzen umfunktioniert wurden, verleihen dem Ganzen eine kreative und zeitlose Note. Jedes Geschenk, bis ins kleinste Detail sorgfältig ausgewählt, spiegelt die visuelle Identität der Hochzeit wider und trägt die Emotionen des großen Tages weit über die Feierlichkeiten hinaus in sich fort.

Die Candybar verdient besondere Aufmerksamkeit. Ein großer Tisch, dekoriert mit kleinen Vasen, die farblich zur Blumendekoration passen , sowie großen Bonbongläsern und Kraftpapiertüten, schafft eine festliche und elegante Ecke.

Ein Marshmallow-Baum oder ein handgefertigter Donut-Stand verleihen dem Ganzen eine unwiderstehliche, festliche Note. Sorgfältig gestaltet und liebevoll dekoriert, wird die Candy-Bar zu einem echten Dekorationselement und bietet allen Gästen gemeinsamen Genuss.