Das Äußere eines Hauses erzählt schon eine Geschichte, bevor die Tür geöffnet wird. Fassade, Eingang, Garten, Terrasse: Jedes Element trägt zum Gesamteindruck bei, den Ihre Gäste bei ihrer Ankunft gewinnen.

Die Pflege Ihres Außenbereichs steigert den Wert Ihrer Immobilie, unterstreicht Ihren Stil und schafft ein Ambiente, das Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Von alten Steinhäusern bis hin zu modernster Architektur sind die Möglichkeiten grenzenlos.

Materialien, Pflanzen, Deko-Accessoires: Alles trägt zu einem harmonischen und einladenden Ambiente bei. Hier finden Sie eine umfassende Übersicht der besten Ideen zur Verschönerung Ihrer Fassade, Ihres Hauseingangs und Ihres Gartens – ganz gleich, welchen Geschmack und welches Budget Sie haben.

Verschönern Sie die Fassade und den Eingangsbereich passend zum Stil Ihres Hauses.

Passen Sie die Raumaufteilung dem Charakter der Wohnung an.

Fassade und Eingangsbereich fallen Besuchern sofort ins Auge. Sie müssen den Gesamtstil des Hauses präzise widerspiegeln. Ein älteres Haus erfordert nicht dieselben Gestaltungsentscheidungen wie ein Reihenhaus oder ein modernes Architektenhaus.

Jeder Wohnstil hat seine eigenen Regeln : Farben, Materialien, Texturen und Accessoires müssen ein stimmiges und harmonisches Ganzes bilden.

Bei einem traditionellen Haus liegt der Fokus auf warmen und authentischen Materialien. Minimalistische Architektur setzt auf klare Linien und dezente Farben.

Ein Herrenhaus hingegen profitiert davon, wenn es durch eine gepflasterte Auffahrt und imposante Pflanzgefäße aus Keramik oder Gusseisen hervorgehoben wird, die die natürliche Eleganz des Hauses unterstreichen.

Hervorhebung bestehender architektonischer Elemente

Das Vorhandene hervorzuheben ist oft die effektivste Strategie. Bei einem alten Haus sollten freiliegende Ziegel, Stein- oder Holzverkleidungen präsentiert und nicht versteckt werden.

Kiesränder, ein paar gut ausgewählte Pflanzen und ein Hauch von Vintage genügen, um einen charmanten Hauseingang zu gestalten.

Bei einem Reihenhaus ist die Gestaltung der Türfarbe eine einfache und bemerkenswert wirkungsvolle Idee. Kräftige Farben fallen sofort ins Auge und verleihen der Fassade eine lebendige Ausstrahlung.

Topfsträucher oder farbenfrohe Blumen runden das Bild ab. Ein von einem Architekten entworfenes Haus hingegen entfaltet seine volle Wirkung mit klaren geometrischen Formen und einem Außendesign, das seine modernen Linien voll zur Geltung bringt.

Die Wahl der Haustür passend zum Fassadenstil

Verfügbare Materialien und ihre Vorteile

Die Haustür ist das Herzstück der Fassade. Ihre Wahl bestimmt sowohl die Ästhetik als auch die Sicherheit des Hauses. Drei Hauptmaterialien dominieren den Markt, jedes mit seinen eigenen Vorteilen.

Aluminium eignet sich hervorragend für moderne oder industrielle Einrichtungsstile. Es bietet eine ausgezeichnete Wärmedämmung , erhöhte Sicherheit und optimale Langlebigkeit. Stahl hingegen ist ideal für minimalistische und geradlinige Interieurs: robust und sicher, ist er in verglasten oder teilverglasten Ausführungen erhältlich.

Holz bleibt letztlich der Inbegriff eines edlen Materials – zeitlos und witterungsbeständig, ideal für traditionelle Häuser oder Landhäuser. Es ist in vielen Arten, Formen und Farben erhältlich.

Entscheiden Sie sich für eine Glastür, um mehr Licht zu erhalten.

Verglaste oder halbverglaste Türen bieten einen entscheidenden Vorteil: Sie lassen Tageslicht in den Eingangsbereich und modernisieren gleichzeitig die Fassade. Die halbverglaste Tür Akimel erhellt den Innenraum dezent und kann durch ein Glasvordach ergänzt werden.

Die Arapao-Tür im unverwechselbaren Art-déco-Stil lässt viel Tageslicht herein und passt perfekt zu architektonisch gestalteten Häusern. Diese Modelle verwandeln den hellen Eingangsbereich in ein echtes architektonisches Highlight.

Gestalten Sie einen landschaftlich gestalteten Gehweg und Eingang

Die Einfahrt mit den richtigen Pflastermaterialien gestalten

Die Oberfläche der Einfahrt spielt eine entscheidende Rolle für den optischen Eindruck des Hauseingangs. Je nach Hausstil können Sie zwischen Platten, farbigem Kies, Verbundmaterialien oder Pflastersteinen wählen.

Bei einem Steinhaus schafft ein mit bunten Blumen gesäumter Kiesweg, der mit schmiedeeisernen Möbeln ausgestattet ist, eine einladende, rustikale Atmosphäre. Ein modernes Haus hingegen bevorzugt pflegeleichte Materialien und betont minimalistische Elemente.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Zusammenhänge zwischen Bodenbelagsarten und Wohnstilen zusammen:

Hausstil Empfohlene Beschichtung Passendes Zubehör Steinhaus farbiger Kies Schmiedeeisen, bunte Blumen Modernes Haus Verbundplatten Klare Linien, minimalistische Pflanzen Herrenhaus Gepflasterter Gehweg, Granit Pflanzgefäße aus Gusseisen, Keramik Renovierte Scheune Kiesauffahrt Wohnzimmer im Freien, Pflanzen Traditionelles Landhaus Pflastersteine, Holzplatten Laterne, Vintage-Fußmatte

Für einen rustikalen oder eleganten Effekt können Sie den Eingangsbereich mit Grünpflanzen verschönern.

Durch das Anpflanzen von Pflanzen entlang des Weges verwandelt sich ein gewöhnlicher Eingang in eine grüne Oase. Kletterpflanzen wie Glyzinien oder Jasmin schmücken anmutig die Mauern und verströmen im Frühling ihren Duft.

Beete mit Hortensien oder saisonalen Pflanzen sorgen das ganze Jahr über für Farbe und Volumen.

Japanische Trittsteine oder Holzplatten strukturieren den Weg auf natürliche und poetische Weise.

Eine geschickt platzierte Außenbeleuchtung verlängert den Genuss dieses grünen Eingangsbereichs bis in den Abend hinein und schafft eine warme und einladende Atmosphäre , die Ihre Gäste sicherlich zu schätzen wissen werden.

Verschönern Sie Ihren Garten mit originellen Accessoires

Eine große Auswahl an Accessoires zur individuellen Gestaltung des Raumes

Der Garten ist ein Raum für grenzenlose kreative Entfaltung. Keramikblumen, Tierfiguren aus Metall, Betonstatuen, Bronzeskulpturen, Springbrunnen, riesige Eisenblumen, Sonnenuhren, Windspiele, Laternen, Gartenspiegel, Zierkugeln oder Metallpaneele: Die Auswahl an Dekorationselementen ist immens .

Einer Studie des französischen Garteninstituts aus dem Jahr 2023 zufolge betrachten fast 68 % der Franzosen ihren Garten als natürliche Erweiterung ihres Wohnraums.

Materialien wie Eisen, Bronze, Holz, Keramik, Cortenstahl, Edelstahl oder Plexiglas fügen sich harmonisch in alle Arten von Gärten ein. Sie werten Blumenbeete und Rabatten auf natürliche Weise auf und bieten abwechslungsreiche Texturen und Volumen.

Mit Höhen, Volumen und Materialien spielen

Um einem Garten Rhythmus zu verleihen, ist es eine bewährte Technik, die Höhe der Blumenbeete zu variieren und Kurven und geschwungene Linien in die Blumenbeete einzubauen.

Das Auge schweift, verweilt und entdeckt nacheinander jedes einzelne Dekorationselement.

Die handgefertigten Stücke, die in Frankreich oder England von passionierten Kunsthandwerkern von Hand gefertigt werden, verleihen jedem Raum eine unvergleichliche Originalität.

Glasmohnblumen, Keramikblumen und hölzerne Windspiele sind allesamt Unikate , die von authentischer Handwerkskunst zeugen.

Töpfe, Pflanzgefäße und Behälter zur Verschönerung Ihrer Terrasse und Ihres Innenhofs

Anpflanzen und Dekorieren mit gut ausgewählten Behältern

Töpfe und Pflanzgefäße ermöglichen es Ihnen, Blumen, Kräuter und Gemüse im Freien anzubauen und verleihen Ihrem Garten gleichzeitig eine dekorative Note.

Ein schöner, gut gewählter Behälter genügt fast schon allein, um eine Terrasse oder einen Innenhof, selbst einen kleinen, zu verwandeln .

Pflanzgefäße aus Keramik oder Gusseisen eignen sich besonders gut für repräsentative Häuser und unterstreichen deren Pracht mit Schlichtheit und Eleganz.

Im Gegensatz zu Blumenbeeten wirken Pflanzgefäße pflegeleichter und bieten dennoch einen ansprechenden optischen Effekt. Ein liebevoll arrangiertes Blumenarrangement in schönen Töpfen genügt, um eine lebendige und individuelle Dekoration zu schaffen.

Gestaltung einer einladenden Terrasse oder eines Innenhofs

Die Kombination von Töpfen und Pflanzgefäßen mit einer Sitzecke im Freien schafft einen idyllischen und einladenden Ort. Ein kleiner Tisch, gusseiserne Stühle und eine Bank, die zum Entspannen einlädt: Das sind die Zutaten für einen Essbereich, den man in den warmen Sommermonaten am liebsten nie wieder verlassen möchte.

Gut ausgewählte Gartenmöbel ergänzen die Pflanzen harmonisch und schaffen so eine dekorierte Terrasse, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist.

Ein Gartenspiegel und Windspiele für eine sinnliche Dekoration

Ein Gartenspiegel, um den Raum zu vergrößern und zu verschönern

Ein Gartenspiegel ist ein dezentes, aber dennoch bemerkenswert wirkungsvolles Accessoire. Er vergrößert optisch kleine Räume und verleiht dem Außenbereich eine romantische und zeitlose Note .

Für eine optimale Wirkung sollte es von Pflanzen umgeben sein, sodass es mit dem Hintergrund verschmilzt und eine Illusion von Tiefe und zusätzlichem Grün erzeugt. Dies ist eine besonders willkommene Idee für Innenhöfe von Reihenhäusern, wo der Platz oft begrenzt ist.

Windspiele für eine beruhigende Klangdimension

Windspiele bringen eine sanfte und beruhigende Klangdimension in den Garten. Sie bestehen aus aufgehängten Röhren, Stäben und Glocken aus Holz oder Metall und erzeugen im Wind eine leichte Melodie.

Sie werden unter einer Veranda, vor der Eingangstür, auf einem Ast, auf einem Balkon oder einer Terrasse angebracht. Ihre Funktion ist sowohl dekorativ als auch sinnlich und verwandelt den Garten in einen Ort absoluter Ruhe.

Saisonale Außendekorationen und Gartenbeleuchtung

Die Außendekoration den wechselnden Jahreszeiten anpassen

Ein lebendiger Garten erneuert sich im Rhythmus der Jahreszeiten. Im Herbst schaffen Kürbisse, Tannenzapfen, Pflanzen in warmen Farbtönen und Nadelbaumzweige eine stimmungsvolle Herbstkulisse.

Im Winter sorgen festliche Lichter und Lichterketten mit Zeitschaltuhr für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Elemente aus Metall oder Keramik , wie zum Beispiel künstliche Blumen, bewahren Farbe und Volumen über alle vier Jahreszeiten hinweg.

Setzen Sie den Garten mit passender Beleuchtung in Szene.

Die Außenbeleuchtung setzt den Garten auch lange nach Sonnenuntergang in Szene. Die am Eingang angebrachten Leuchten schaffen sofort eine einladende Atmosphäre für die Gäste.

Eine Lichterkette an einem programmierbaren Stecker taucht den hinteren Teil des Gartens an Winterabenden in ein funkelndes, poetisches Licht. Die geschickt platzierten Dekorationen lenken subtil die Wahrnehmung des Raumes und laden Besucher ein, ihn auf neue Weise zu erleben.

Gestalten Sie einen Zen-Garten oder einen kreativen Freizeitbereich

Schaffen Sie sich eine Zen-Ecke zum Entspannen.

Der japanische Zen-Garten, auch japanischer Steingarten genannt, ist ein Ort, der dazu dient, den Geist zu beruhigen und den Stress des Alltags abzubauen.

Es basiert auf einfachen Prinzipien: Steine symbolisieren Erde und Berge, Kies, der in Mustern angeordnet ist und an Wasser erinnert, sowie sorgfältig arrangierte Felsen und Kiesel. Wenige oder gar keine Pflanzen : Das ist der Schlüssel zu einem schlichten, ruhigen und pflegeleichten Raum.

Selbst eine kleine Ecke des Gartens kann diesem beruhigenden Geist Raum geben.

Der Garten als Spielplatz für kreative Hobbys

Der Garten bietet auch einen wunderbaren Raum für kreativen Ausdruck. Das Binden von Pflanzenkränzen, Blumenkugeln und Formschnittgehölzen bietet stundenlange, befriedigende Beschäftigung.

Die Formschnittkunst, bei der mehrjährige Pflanzen mithilfe von Schablonen in originelle Formen geschnitten werden, verwandelt Sträucher und Pflanzen in wahre Pflanzenskulpturen.

Diese Vorlagen dienen auch als Grundlage für Blumen- und Pflanzenarrangements und vervielfachen so die Möglichkeiten des persönlichen Ausdrucks.

Fassade und Außenbereich: Wagen Sie es, gewagte Stile und Materialmixe einzusetzen.

Materialmix für eine einzigartige Fassade

Die Kombination verschiedener Materialien ermöglicht die Gestaltung wahrhaft origineller Fassaden. Stein und Holz, Aluminium und Glas, Cortenstahl und Pflanzen: Unerwartete Kombinationen erzeugen eindrucksvolle Effekte .

Farben, Texturen und Formen spielen eine entscheidende Rolle für das visuelle Endergebnis. Aluminium und Stahl eignen sich hervorragend für eine markante, industrielle Ästhetik, während Holz nach wie vor die natürliche Wahl für traditionelle Häuser ist. Eine Fassadenrenovierung beruht oft auf diesem Zusammenspiel kontrastierender Materialien.

Lassen Sie sich von zeitgenössischen und architektonischen Stilen inspirieren.

Architektenhäuser bestechen durch ihre Kühnheit und Stimmigkeit. Klare geometrische Linien, präzise arrangierte Pflanzen, unerwartete Stilkombinationen: Jedes Detail ist sorgfältig durchdacht.

Die Tür Germain mit ihrer integrierten Griffstange und dem Dekor aus Edelstahl verkörpert diesen hochmodernen Trend perfekt, insbesondere in Kombination mit Verblendsteinen.

Die Delta-Tür mit ihren klaren geometrischen Formen und ihrem zurückhaltenden Design erzeugt eine moderne und beruhigende Wirkung, die den Eingang zum Mittelpunkt einer kühnen und selbstbewussten Fassade macht.