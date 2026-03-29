Die Geschichte von Daphne Selfe, einem Model, das bis zu ihrem 97. Lebensjahr aktiv blieb.

Daphne Selfe prägte die Modegeschichte. Über sieben Jahrzehnte lang war das britische Model aktiv und wurde zu einer Ikone für die Repräsentation älterer Frauen in der Branche. Sie starb am 21. März 2026 im Alter von 97 Jahren und hinterließ eine Karriere, die oft als Beispiel für den Wandel von Schönheitsidealen angeführt wird.

Anfänge in der Nachkriegszeit

Daphne Selfe wurde am 1. Juli 1928 in London geboren und begann ihre Modelkarriere Ende der 1940er-Jahre, nachdem sie bei einem Wettbewerb für Magazincover entdeckt worden war. Anschließend absolvierte sie eine Ausbildung bei der Agentur Gaby Young und arbeitete für Kataloge, Werbekampagnen und Modehäuser. Damals herrschten in der Modebranche sehr strenge Kriterien, die wenig Raum für Vielfalt ließen. Nach ihrer Heirat in den 1950er-Jahren unterbrach Daphne Selfe ihre Karriere vorübergehend, um sich ihrer Familie zu widmen. Dennoch trat sie weiterhin gelegentlich in Fernseh- und Filmproduktionen sowie in Werbespots auf.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Daphne Selfe (@daphneselfe)

Ein bemerkenswertes Comeback nach 70 Jahren

Daphne Selfes Karriere erlebte Ende der 1990er-Jahre ein Comeback, als sie nach dem Tod ihres Mannes wieder als Model arbeitete. Mit über 70 Jahren erregte sie die Aufmerksamkeit von Fotografen und Marken, die ein breiteres Altersspektrum repräsentieren wollten. Sie nahm an der London Fashion Week teil und posierte für internationale Magazine wie Vogue und Marie Claire.

Im Laufe der Jahre hat sie mit Marken wie Dolce & Gabbana und Nivea zusammengearbeitet und mit renommierten Fotografen wie Mario Testino und David Bailey gearbeitet. Ihr vermeintlich natürliches Aussehen, insbesondere ihr langes, graues Haar, das sie nicht färbt, ist zu ihrem Markenzeichen geworden. Sie bekräftigt regelmäßig ihren Wunsch, die Spuren der Zeit nicht zu verbergen, und trägt so zu einer realistischeren Darstellung des Alterns bei.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Daphne Selfe (@daphneselfe)

Eine rekordverdächtige Karriere in der Geschichte der Mode

Daphne Selfe wurde von Guinness World Records als ältestes aktives Model ausgezeichnet. Ihre Karriere erstreckt sich über 70 Jahre – eine Seltenheit in der Modebranche. Ihren letzten professionellen Auftritt hatte sie 2025 bei einer Vogue-Veranstaltung in Royal Ascot. 2019 erhielt sie die Order of the British Empire Medal für ihren Beitrag zur Mode und ihren Einsatz für die Sichtbarkeit älterer Frauen in der Branche.

Eine führende Persönlichkeit für Altersvielfalt

Daphne Selfes Karriere gilt als Paradebeispiel im Kampf gegen Altersdiskriminierung in der Modebranche. Sie setzt sich dafür ein, dass die Sichtbarkeit vielfältiger Profile eine bessere Repräsentation der Gesellschaft ermöglicht. Seit Jahren wünscht sie sich immer wieder, dass ältere Models in den Medien und Werbekampagnen stärker vertreten sind. Ihre Geschichte ist Teil einer breiteren Bewegung, die sich für eine inklusivere Repräsentation einsetzt, insbesondere in Bezug auf Alter, Körpertyp und ethnische Zugehörigkeit.

Einen nachhaltigen Einfluss auf die Branche

Der Tod von Daphne Selfe löste zahlreiche Würdigungen in der internationalen Presse aus und unterstrich den Einfluss ihrer Karriere auf die Entwicklung von Schönheitsidealen. Ihr Werdegang erinnert uns daran, dass sich die Mode weiterentwickeln kann, indem sie Profile integriert, die lange Zeit weitgehend unsichtbar waren. Viele Beobachter sind der Ansicht, dass ihr Werdegang den Weg für andere ältere Models geebnet hat. Ihr Engagement für ein inklusiveres Schönheitsideal prägt die Branche bis heute.

Mit einer über sieben Jahrzehnte umspannenden Karriere prägte Daphne Selfe die Modegeschichte, indem sie bis ins hohe Alter hinein arbeitete. Sie starb im Alter von 97 Jahren und hinterließ ein Vermächtnis, das oft als Beispiel für Beharrlichkeit und Offenheit gegenüber einer größeren Vielfalt an Persönlichkeiten in den visuellen Medien angeführt wird.