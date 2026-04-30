Unvergesslich: Das Krokodilkleid dieses Models sorgt für Aufsehen.

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Tatiana Richard
@anokyai / Instagram

Manche Looks sieht man und vergisst sie nie. Anok Yai gelang dies am 23. April 2026 bei der Time100 Gala in New York mit einem goldfarbenen, strukturierten Lederkleid, das sofort viral ging. Das amerikanische Model mit südsudanesischen Wurzeln bewies einmal mehr, dass sie Kleidung nicht nur trägt – sie lebt sie.

Ein Kleid aus Krokodilleder mit einem auffälligen Design

Anok Yai besuchte die Gala der „Time Magazine’s 100 Most Influential People in the World“, zu der sie selbst in diesem Jahr 2026 gehörte. Diese Ehre würdigte sie mit außergewöhnlicher stilistischer Präzision und beauftragte das Modehaus Ashi Studio mit einem komplett maßgeschneiderten Look.

Das von Anok Yai getragene Kleid war ein skulpturales, goldfarbenes Midikleid aus Leder mit Krokodilprägung aus der Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2026 von Ashi Studio. Das strukturierte Oberteil und der umgekehrte Kragen umrahmten Anok Yais Silhouette mit beinahe architektonischer Präzision. Die betonte Taille und die akzentuierten Hüften zauberten eine Sanduhrfigur, während der glänzende Stoff dem Kleid eine fast lebensechte Anmutung verlieh. Passende Pumps mit spitzer Zehenpartie und Krokodilprägung rundeten den Look perfekt ab.

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Ashi Studio, das Studio, das die Grenzen verschiebt

Dieses Kleid stammt von Ashi Studio, einem Pariser Label, das von Mohammed Ashi gegründet wurde, dem ersten Golf-Couturier, der 2023 als Gastmitglied der Fédération de la Haute Couture beitrat. Ein Haus, das für seine experimentellen Couture-Konstruktionen bekannt ist, die irgendwo zwischen Skulptur und Kleidung angesiedelt sind – und ganz offensichtlich in perfekter Harmonie mit Anok Yais visueller Welt stehen.

Ein doppelter Look für einen Abend in zwei Teilen

Der Abend verlief für Anok Yai in zwei stilistisch unterschiedlichen Phasen: Bei ihrer Ankunft trug sie ein indigoblaues Bandagenkleid von Hervé Léger über einem schwarzen Rock, das Struktur und fließende Eleganz vereinte. Zum Abendessen selbst tauschte sie diesen ersten Look gegen ein Krokodilkleid von Ashi Studio und machte ihren Auftritt damit zu einem wahren Fashion-Moment.

Presse und soziale Medien sind sich einig.

Innerhalb weniger Stunden kursierten die Bilder weltweit und lösten Diskussionen über Mode, Kunst und soziale Medien aus. Das Time Magazine, das sie zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2026 kürte, hob ihr „stilles und beeindruckendes Selbstbewusstsein“ sowie ihre Fähigkeit hervor, „ihre Kleidung aufzuwerten“ – eine Nachfolgerin des britisch-jamaikanischen Supermodels Naomi Campbell und des südsudanesischen Models und der Schauspielerin Alek Wek für eine neue Generation. Für das Runway Magazine definiert dieser Look nicht nur einen Trend, sondern „sieht die Zukunft der Red-Carpet-Mode voraus“.

Ein Kleid aus Krokodilleder, eine skulpturale Silhouette, eine Präsenz, die keinerlei Künstlichkeit bedarf: Anok Yai verwandelte eine Gala in einen Moment purer Mode. Unvergesslich, wie versprochen.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
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