„Zwischen Brigitte Bardot und Monica Bellucci“: Dieses Model sorgt am Strand von Rio für Aufsehen.

Es gibt Fotos, die einen auf den ersten Blick in eine andere Welt versetzen. Das kürzlich von dem französischen Model Romane (@romaneinnc) auf ihrem Instagram-Account geteilte Bild gehört eindeutig dazu. Entspannt an einem lebhaften Strand in Rio de Janeiro, fing die junge Frau einen unvergesslichen Moment voller Sonnenschein, Lebensfreude und Ruhe ein. In den sozialen Medien verglichen Kommentare ihre Energie umgehend mit der der größten Ikonen des europäischen Kinos.

Eine lebhafte Szene am brasilianischen Sandstrand

Auf dem Foto sitzt Romane entspannt auf einem bunten Strandstuhl, ihr langes, gewelltes, goldblondes Haar fällt ihr über die Schultern. Um sie herum herrscht das geschäftige Treiben an einem Strand in Rio de Janeiro mitten am Nachmittag: Straßenhändler ziehen vorbei, grüne und rote Liegestühle sind im Sand verstreut, Kinderwagen und Badegäste genießen die Sonne.

Eine typisch brasilianische Szene, in der jedes Detail Wärme und Spontaneität ausstrahlt. Mit leicht in die Ferne gerichtetem Blick, dezentem Make-up und goldener Haut wirkt Romane in dieser Umgebung vollkommen zu Hause. Ihre entspannte, fast verträumte Ausstrahlung verleiht dem Foto eine beinahe filmische Qualität.

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Fans sehen in ihr eine „zeitlose Schönheit“.

Es war genau diese Atmosphäre, die ihre Follower so faszinierte. Unter dem Post trudelten unzählige Kommentare ein: „Irgendwie wie Brigitte Bardot und Monica Bellucci“, „Ich liebe den Stil“, „Dieses Foto ist ein Kunstwerk“ … Für viele erinnert das Bild an das goldene Zeitalter des europäischen Kinos, als strahlende Heldinnen die Mittelmeerküsten mit müheloser Eleganz erstrahlen ließen. Und dieser Vergleich ist durchaus berechtigt.

Brigitte Bardot, eine absolute Ikone der 1960er-Jahre, prägte mit ihren Auftritten an den Stränden von Saint-Tropez und ihrem zugleich wilden und eleganten Stil das kollektive Gedächtnis. Monica Bellucci hingegen verkörpert seit Jahrzehnten eine zeitlose Schönheit, eine Schönheit der Natürlichkeit und Anmut. Zwei unterschiedliche Welten, aber dieselbe Idee: die der freien Frau. Eine symbolische Verbindung, die ebenso schmeichelhaft wie inspirierend ist.

Die Rückkehr einer sonnigen und natürlichen Ästhetik

Dieser Beitrag ist Teil eines umfassenderen Trends. Seit einigen Monaten erleben wir auf Instagram und TikTok die große Rückkehr einer sonnigen und „filterlosen“ Ästhetik, inspiriert von den Ikonen der 60er und 70er Jahre.

Natürliches Haar, sonnengeküsste Haut, ein entspannter Look, Alltagsszenen statt perfekt inszenierter Kulissen … dieser Wunsch nach Authentizität ist in den Feeds vieler Designer und Models deutlich zu erkennen. Romanes Post veranschaulicht diesen Trend perfekt. Weit entfernt von einem übertrieben gestellten Bild, präsentiert sie ein lebendiges, authentisches und einladendes Image, das Fernweh weckt.

Mit diesem schlichten Foto vom Strand in Rio de Janeiro hat das französische Model Romane (@romaneinnc) etwas Kostbares eingefangen: ein Gefühl. Das Gefühl endloser Sommer, Spaziergänge am Strand und der Filmheldinnen, die die Fantasie so vieler Generationen geprägt haben. Und angesichts der Begeisterung ihrer Fans werden wir sie wohl noch lange von Strand zu Strand begleiten.