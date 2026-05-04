Dieses Plus-Size-Model sorgt in einem roten Satinkleid für Aufsehen.

Bei der Chanel Cruise 2026/27 Show in Biarritz hinterließen viele Looks einen bleibenden Eindruck. Paloma Elsessers leuchtend rotes Ensemble von Kopf bis Fuß war eines der meistfotografierten des Abends.

Ein komplett scharlachroter Stricklook

Am 28. April 2026, genau ein Jahr nach seiner Ernennung zum künstlerischen Leiter von Chanel, präsentierte Matthieu Blazy seine erste Cruise-Kollektion in Biarritz – genau dort, wo Gabrielle Chanel 1915 ihr Modehaus eröffnet hatte. Eine bedeutungsvolle Rückkehr zu den Wurzeln, die eine große und vielfältige Reihe von Prominenten anzog, darunter Paloma Elsesser.

Für diesen Anlass wählte sie ein komplett scharlachrotes Ensemble – eine der dominierenden Farben der Frühjahr/Sommer-Saison 2026, die bereits auf dem Chanel-Laufsteg zu sehen war. Sie trug ein langärmeliges Stricktop mit V-Ausschnitt und einen passenden Midirock im gleichen Rotton, dazu eine flauschige Tasche mit Hirschmuster und zweifarbige beige-weiße High Heels. Ein absolut monochromer Look, bei dem die Farbe für sich sprach.

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Rot, die Must-Have-Farbe der Saison

Die Wahl von Rot ist in diesem Zusammenhang nicht unerheblich. Scharlachrot hat sich als eine der prägenden Farben der Frühjahr/Sommer-Saison 2026 etabliert – insbesondere getragen von der amerikanischen Schauspielerin Anne Hathaway auf dem roten Teppich des Films „Der Teufel trägt Prada 2“ oder in den Komplett-Looks mehrerer Gäste bei der Chanel-Show am selben Abend.

Paloma Elsesser, Chanels neue offizielle Muse

Ihre Anwesenheit in Biarritz unterstreicht ihren neuen Status als offizielles Gesicht des Hauses im Rahmen der von Matthieu Blazy eingeleiteten neuen Ära. Seit ihren Anfängen bei Chanel verkörpert Paloma Elsesser eine Modevision, die perfekt mit der Philosophie des künstlerischen Leiters von Chanel übereinstimmt: Kleidung, die getragen werden will, und unterschiedliche Körper, die sie ohne Hierarchie tragen.

Es ist nicht das erste Mal, dass das amerikanische Model unter dieser Leitung mit Chanel in Verbindung gebracht wird – aber vielleicht hat sie hier ihre visuelle Identität in der Welt des Hauses am deutlichsten zum Ausdruck gebracht: eine Frau, die weder versucht, sich anzupassen noch zu überraschen, sondern einfach in dem Kleidungsstück, das sie trägt, vollkommen aufzugehen.

Kurz gesagt, Paloma Elsesser brauchte kein Abendkleid, um in Biarritz zu glänzen. Sie trug ihre gewählte Farbe einfach so, als wäre sie ihr eigener Stil, mit jener stillen Selbstsicherheit, die eine Modeentscheidung zu etwas Selbstverständlichem macht. Eine Lektion in Stil, vor allem aber in Haltung.