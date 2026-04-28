"Ikone": Dieses Plus-Size-Model lässt ein vergessenes Vintage-Kleid wieder aufleben

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Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Manchmal genügt ein einfacher Instagram-Post, um ein vergessenes Kleidungsstück wieder ins Rampenlicht der Modewelt zu rücken. Paloma Elsesser bewies dies, indem sie ein Kleid aus dem Prada-Archiv von 2009 mit unverkennbarem Pin-up-Flair trug, was sofort Reaktionen im Internet auslöste.

Ein Kleid aus dem Prada-Archiv, das aus dem Schrank geholt wurde

Das besagte Kleid stammt aus der Prada-Kollektion 2009, einer entscheidenden Phase für das italienische Modehaus, die von starken Retro-Einflüssen geprägt war. Mit seinen Pin-up-Elementen – einer figurbetonten Silhouette, betonten Kurven und einer schicken Ästhetik der 1950er-Jahre, die von Miuccia Prada neu interpretiert wurde – schien das Kleid dazu bestimmt, in den Archiven in Vergessenheit zu geraten … bis Paloma Elsesser es wieder zum Leben erweckte.

Zu ihren Instagram-Fotos schrieb Paloma Elsesser schlicht: „prada '09 fine ❤“ . Zwei Worte, ein Herz-Emoji und Tausende von Reaktionen. Die Modewelt lobte umgehend ihre Kleiderwahl und hob hervor, wie wichtig es sei, ein so besonderes Stück aus den Archiven wiederzuentdecken, anstatt sich auf die neuesten Kollektionen zu konzentrieren.

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Paloma Elsesser, Archivarin für luxuriöse Vintage-Mode

Paloma Elsesser trägt keine Mode – sie definiert sie neu. Ob elegantes Abendkleid für eine Gala oder ein Vintage-Fundstück: Sie strahlt eine selbstbewusste, avantgardistische Energie aus, die Aufmerksamkeit erregt, ohne aufdringlich zu sein. Ihr ausgeprägter Geschmack für die Archive von Modehäusern wie Prada, Miu Miu und Versace ist bekannt, und dieser Beitrag ist das jüngste Beispiel dafür.

Eine Ikone, die vergessenen Stücken neues Leben einhaucht

Paloma Elsesser, die von der legendären Make-up-Artistin Pat McGrath auf Instagram entdeckt wurde, lief bereits für Fendi, Versace, Coperni und Tommy Hilfiger über den Laufsteg und zierte die Cover zahlreicher internationaler Vogue-Ausgaben. Doch ihren größten Einfluss übt sie wohl auf ihrem eigenen Account aus, mit Posts wie einem Herz-Emoji auf einem Prada-Kleid aus dem Jahr 2009 – eine Erinnerung daran, dass großartige Stücke zeitlos sind.

Indem Paloma Elsesser dieses Prada-Kleid aus dem Jahr 2009 wieder ins Rampenlicht rückt, bestätigt sie eines: „Wahrer Stil“ richtet sich nicht nach dem Kollektionskalender. Er schöpft aus der Vergangenheit, interpretiert sie neu und verleiht ihr eine neue Bedeutung. Mehr als nur ein viraler Look erinnert uns dieser Auftritt daran, dass die eindrucksvollste Mode oft jene ist, die es wagt, vergessene Schätze wiederzubeleben.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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