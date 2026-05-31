Dieses Plus-Size-Model sorgt mit einem Vintage-Korsett für Furore.

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich das amerikanische Plus-Size-Model Paloma Elsesser in einem puderrosa Korsett im Vintage-Stil und kreiert damit einen Look, der ebenso sanft wie auffällig ist.

Ein puderrosa Korsett, das für Aufsehen sorgt

Das Timing hätte nicht besser sein können: ein zartes, puderrosa Korsett mit strukturierter Silhouette und sorgfältiger Verarbeitung im unverkennbaren Vintage-Stil. Ein sanfter Farbton, retro und romantisch zugleich, der direkt aus einem Hollywood-Boudoir zu stammen scheint. Auf Instagram löste das Foto sofort eine Flut von Kommentaren aus, in denen ihre Follower das Selbstbewusstsein lobten, mit dem Paloma Elsesser das Kleidungsstück trägt.

Ein Teaser für Victoria's Secret

Zu ihrem Post wählte Paloma Elsesser eine kurze, aber aussagekräftige Bildunterschrift: „Stadt der Engel!!! Aufruf an alle Engel!!!“ Dazu erwähnte sie die Marke Victoria's Secret. Ein klarer Hinweis auf den Spitznamen von Los Angeles sowie auf den kürzlich von der amerikanischen Marke gestarteten Aufruf nach „Engeln“, die derzeit ihre Fashion Show 2026 und die neue Besetzung vorbereitet. Fans entschlüsselten diesen Teaser schnell: Es wird bereits eifrig über den Ort und die Besetzung der nächsten Show spekuliert.

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Paloma Elsesser, vom „kurvenreichen Engel“ zur Ikone

Paloma Elsesser, die 2024 ihr Debüt auf dem Victoria's Secret Laufsteg gab, hat sich zu einem der führenden Gesichter für Inklusion in der Mode entwickelt. 2023 gewann sie sogar den renommierten Preis „Model des Jahres“ bei den British Fashion Awards – als erstes Plus-Size-Model überhaupt. Seitdem zierte sie unzählige Magazincover, Kampagnen und Laufstegshows, ohne dabei jemals ihre Authentizität zu verleugnen.

Eine Silhouette, die alles feiert

Abgesehen von der Kleiderwahl selbst ist es die symbolische Kraft des Bildes, die berührt. Indem Paloma Elsesser dieses Kleidungsstück trägt, das historisch mit einem bestimmten „weiblichen Ideal“ verbunden ist, erweitert sie die Möglichkeiten. Ein puderrosa Korsett an einem Körper, der nicht den restriktiven Standards der Modeindustrie entspricht, ist ein subtiles, aber kraftvolles Statement: Mode sollte nicht nur zwei Größen haben. Und die Botschaft kommt an, wie die Tausenden begeisterten Reaktionen auf ihren Post beweisen.

Mit diesem schlichten Bild erinnert uns Paloma Elsesser daran, warum sie sich als eine der inspirierendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Mode etabliert hat. Sie verbindet Vintage-Eleganz mit einem Bekenntnis zu Inklusivität und beweist damit, dass selbst ein puderrosa Korsett alles verändern kann.