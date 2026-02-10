Search here...

"Unglaubliches Charisma": Der Stil dieses schwedischen Models ist fesselnd.

Modelle
Léa Michel
@hoskelsa/Instagram

Elsa Hosk, das schwedische Victoria's-Secret-Model, begeistert weiterhin Millionen von Instagram-Followern mit ihrem mühelosen Stil. Ihr neuester Post – ein Selfie in schokoladenbraunem Leder und passender, weit geschnittener Hose – löste eine Flut von Kommentaren aus, in denen ihr „unglaubliches Charisma“ und ihr Talent, sich „immer stilvoll zu kleiden“, gelobt wurden.

Ein überaus charismatischer Herbstlook

Auf dem Foto, das sie auf ihrem Instagram-Account @elsahosk postete, posiert Elsa Hosk kniend vor einer Holzwand. Ihre übergroße Sonnenbrille sitzt auf ihrem Kopf, ihr iPhone hält sie in der Hand. Ihre kurze Lederjacke mit Metallreißverschluss, die sie wie einen dekonstruierten Blazer trägt, harmoniert perfekt mit der ultraweiten High-Waist-Hose und den klobigen braunen Lederpumps. Der komplett in Schokoladenbraun gehaltene Look, abgerundet durch eine dezente Gürteltasche mit Leopardenmuster, versprüht zeitlosen Rock-Chic. Mit ihren leicht gewellten blonden Haaren und ihrem magnetischen Blick beherrscht Elsa die Kunst der natürlichen Ausstrahlung.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von elsa❤️ (@hoskelsa)

Die Fans sind begeistert: „Königin des Stils!“

Die Reaktionen strömen herein und sind einhellig: „Unglaubliches Charisma, du bist eine Stillegende!“, „Sie weiß einfach immer, wie man sich perfekt und stilvoll kleidet!“, „Diese Ausstrahlung … Elsa, du bist unübertroffen!“ Fans und Fashionistas loben gleichermaßen eine Silhouette, die Komfort und Eleganz vereint und beweist, dass Elsa Hosk die Kunst beherrscht, jedes Outfit zu einer Ikone zu machen.

Die schwedische Ikone, die Eleganz neu definiert

Elsa Hosk – entdeckt von Viktor & Rolf, Victoria’s Secret Angel von 2015 bis 2018 und später Markenbotschafterin von Michael Kors – hat einen raffinierten persönlichen Stil etabliert. Von ihren Pariser Streetstyle-Looks bis hin zu Haute-Couture-Fotoshootings verkörpert sie nordische Eleganz: minimalistisch, aber niemals langweilig. Ihr neuester Instagram-Post erinnert uns daran, warum sie eine Modeikone ist: eine magnetische Ausstrahlung, die Trends überdauert.

Mit ihrem unverkennbaren Leder-Look beweist Elsa Hosk einmal mehr, dass wahrer Stil von der Ausstrahlung abhängt. Ein simples Selfie wurde zur Modelektion, und ihr Charisma erobert alle: Das schwedische Model fasziniert aufs Neue – Foto für Foto.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Als „zu alt“ eingestuft, läuft dieses 50-jährige, grauhaarige Model für eine Luxusmarke über den Laufsteg.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Als „zu alt“ eingestuft, läuft dieses 50-jährige, grauhaarige Model für eine Luxusmarke über den Laufsteg.

Lange Zeit „altersbedingt“ von den Laufstegen verdrängt, feierte die 50-jährige italienisch-guadeloupeanische Model Stephanie Cavalli ein bemerkenswertes Comeback mit...

Dieses Plus-Size-Model lässt ein schottisches Vintage-Stück auf elegante Weise wieder aufleben.

Plus-Size-Model Alexis Ruby sorgt mit einem Look, der gleichermaßen gewagt und elegant ist, für Aufsehen. Indem sie ein...

Dieses kurvige Model strahlt Selbstbewusstsein aus, während sie ihre Figur am Strand präsentiert.

Das kurvige Model Jocelyn Corona begeistert die sozialen Medien mit ihren Fotos von einem sonnigen Strand in Puerto...

„Man würde sie nicht wiedererkennen“: Der Kontrast zwischen der Natürlichkeit und Eleganz dieses Models ist frappierend.

„Wir erkennen sie nicht wieder“ : So lautet die Einschätzung von Internetnutzern in den sozialen Medien über Loli...

„Es ist ein großes Risiko“: Das Hobby dieses Models könnte ihre Karriere gefährden.

Kitty Wan ist eines der wenigen Models, die ihren Lebensunterhalt mit ihren Händen verdienen. Im wahrsten Sinne des...

Dieses kurvige Model bricht mit den Regeln und trägt ein Strandoutfit in einer unerwarteten Farbe.

Auf Instagram zog Denise Bidot mit einem leuchtend orangefarbenen Outfit während eines entspannten Moments am Wasser alle Blicke...

© 2025 The Body Optimist