Flip-Flops sind nicht schick? Dieser einfache Trick beweist das Gegenteil.

Im Sommer werden Flip-Flops quasi zu einer Verlängerung unserer Füße. Dieses Paar, das fast nur von einer einzigen Sohle zusammengehalten wird und keinen Zweifel daran lässt, verkörpert den Sommer in all seiner Pracht. Manchmal wird ihm vorgeworfen, für die Stadt zu lässig oder zu schlicht zu sein, doch es lässt sich dennoch weit über den warmen Sand hinaus tragen. Wie? Indem man dem Y-förmigen Riemen ein paar kreative Details hinzufügt.

Peppen Sie Ihre Flip-Flops mit kleinen Haargummis auf.

Ursprünglich waren Flip-Flops vor allem praktisch und bequem. Man konnte sie schnell ausziehen, um ins Wasser zu springen und die Brise an den Füßen zu spüren. Doch Flip-Flops, die eigentlich nicht als modisches Accessoire gedacht waren, entwickelten sich schnell zu begehrten Modeaccessoires für die angesagtesten Online-Fashionistas.

Das sind längst nicht mehr die seelenlosen, klobigen Flip-Flops, die wir früher nur im Freibad oder am Strand trugen. Lange Zeit mit Hawaiihemden und Bermudas assoziiert, feiern diese minimalistischen Zehenschuhe ihr Comeback in der Modewelt. Verziert mit Goldapplikationen, Muschelanhängern , geflochtenen Riemen oder mit einem Absatz wenige Zentimeter über dem Boden , sind Flip-Flops nicht mehr nur ein Postkartenmotiv oder Teil der Standardausrüstung für Urlauber. Sie erobern die Straßen und wagen sich abseits der ausgetretenen Pfade. Allerdings eignen sich nicht alle Modelle für ein so mutiges Statement.

Zum Glück können wir unsere alten, peinlichen Flip-Flops mit einem unerwarteten Accessoire komplett aufpeppen: Haargummis. Und nicht irgendwelche Haargummis. Sondern die aus der Kinderabteilung, mit denen unsere Mütter uns früher diese Palmenfrisuren gemacht haben. Die Methode ist einfach und selbst DIY-Anfänger schaffen sie. Wie @gabymendesensina in ihrem Tutorial zeigt, befestigt man Haargummis in der gewünschten Farbe um den Riemen (am besten einen festen) und verbindet dann die Enden von rechts nach links. Zum Fixieren nimmt man den Riemen aus der Öse, fädelt das Haargummi hindurch und setzt ihn wieder ein.

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Flip-Flops im DIY-Stil gestalten: Ein viraler Modetrend

In den sozialen Medien lassen viele Frauen ihrer Fantasie freien Lauf und gestalten ihre Flip-Flops, die ihnen zu schlicht sind, auf kreative Weise. Sie verzieren sie mit allerlei Accessoires, um ihnen mehr Charakter zu verleihen und sie nicht nur beim Eisverkäufer zu präsentieren.

Jeder Content-Creator hat seine eigene Methode, Flip-Flops individuell zu gestalten. Manche wickeln Garnrollen um den Riemen und fügen funkelnde Anhänger hinzu, andere verwenden Haarspangen als Schmuckstücke. Besonders kreative Köpfe kreieren mit künstlichen Blüten Duplikate der angesagtesten Styles der Saison, während romantische Kreationen Bänder zwischen den Zehen binden – für einen eleganten Look. Doch den viralen Videos nach zu urteilen, liegt der Schlüssel darin, Anhänger zu sammeln. Diese kleinen Schmuckstücke verwandeln ein Paar Flip-Flops in ein echtes Statement.

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Flip-Flops in der Stadt: ein Trend, der immer beliebter wird

Flip-Flops, einst nur im Urlaub zu sehen, erobern nun die urbane Mode – vorausgesetzt, sie werden gekonnt kombiniert. Ob zu fließenden Hosen, einem langen Rock, einem leichten Kleid oder einer weiten Jeans, sie verleihen jedem Sommeroutfit eine lässig-coole Note. Es geht nicht darum, sie wahllos zu tragen, sondern sie bewusst als modisches Statement einzusetzen.

Personalisierte Flip-Flops sind eine tolle Möglichkeit, ihrem schlichten Look das gewisse Etwas zu verleihen. Mit Perlen, Bändern, bunten Gummibändern oder Anhängern werden sie individueller und fast schon einzigartig. So lassen sich alte, im Schrank vergessene Flip-Flops ganz einfach wiederverwerten, ohne gleich einen Spontankauf zu tätigen. Und vielleicht ist genau das der Sinn dieses Trends: einem gewöhnlichen Gegenstand mit minimalem Aufwand Stil zu verleihen.

Letztendlich beweisen Flip-Flops, dass sie nicht kompliziert sein müssen, um begehrenswert zu sein. Ein kleines Accessoire, etwas Fantasie und ein paar Minuten genügen, um ihnen ein zweites Leben zu schenken. Mit etwas DIY-Gedanken, Upcycling-Flair und dem Wunsch nach Individualität verwandelt dieser Trick den einfachsten Sommerschuh in ein echtes Fashion-Statement.