Diese Badeanzugmodelle werden im Sommer 2026 überall an den Stränden zu sehen sein.

Diesen Sommer feiert der Badeanzug weit über den Strand hinaus seinen Durchbruch. Als echtes Fashion-Statement konzipiert, lässt er sich am Strand genauso gut tragen wie in der Stadt – ob unter einem leichten Hemd oder kombiniert mit einem fließenden Rock. Leuchtende Farben und Retro-Inspirationen: Diese Trends werden den Sommer 2026 prägen.

Buttergelb, der Farbton, der den Sommer erhellt

Wenn es eine Farbe gibt, die in dieser Saison im Trend liegt, dann ist es Buttergelb. Sanft, leuchtend und vielseitig kombinierbar, verleiht dieser zarte Pastellton Ihrem Sommerlook sofort einen Hauch von Frische. Er besticht durch seine dezente Eleganz und schmeichelt jedem Hautton.

Dieser Farbton erobert jetzt Badeanzüge, Bikinis mit Trägern und sogar Modelle mit Spitzendetails. Für einen lässig-eleganten Look kombinieren Sie ihn einfach mit einem Oversize-Hemd, einer Leinenhose oder einem hübschen Häkel-Sarong. Das Ergebnis: eine sommerliche Silhouette, die ebenso schick wie bequem ist – perfekt für Strand und Terrasse.

Der einteilige Badeanzug erlebt eine Revolution

Der Badeanzug hat sein klassisches Image längst abgelegt und präsentiert sich mit modernen, ausdrucksstarken Linien in neuem Gewand. Asymmetrische Designs, Bandeau-Varianten und grafische Cut-outs sorgen für einen zeitgemäßen Look, der jeden Geschmack trifft. Die Details machen den Unterschied: Offene Rückenpartien, elegante Drapierungen, metallische Ringe und raffinierte Ausschnitte verleihen diesen Kreationen einen Hauch von Haute Couture. Ob zeitloses Schwarz, sattes Schokoladenbraun, tiefes Rot oder Pastelltöne – hier findet jeder den perfekten Stil.

Das Beste daran? Der Badeanzug lässt sich ganz einfach in einen Body verwandeln. Kombiniert mit einer fließenden Hose, einem langen Rock oder einem offenen Hemd haben Sie das perfekte Outfit, um Ihren Tag zu verlängern, ohne sich umziehen zu müssen.

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Retro-Prints feiern ein Comeback

Vintage-Einflüsse begeistern auch diesen Sommer. Zarte Blumenmuster, Polka Dots, feine Streifen und Designs im Stil der 60er und 70er Jahre verleihen Bikinis und Badeanzügen einen besonderen Charme. Hochgeschnittene Bikinihosen feiern ihr Comeback, ebenso wie Balconette- und Bügel-Bikinihosen – eine gelungene Kombination aus Retro-Stil und Tragekomfort. Strukturierte Stoffe, Häkel- und Spitzenbesätze unterstreichen den nostalgischen Look und wirken dabei absolut modern.

Um Ihren Look abzurunden, wählen Sie ein paar gut ausgewählte Accessoires: Ein Weidenkorb, eine übergroße Sonnenbrille, ein Tuch im Haar oder minimalistische Sandalen genügen, um eine stilvolle Sommer-Silhouette zu kreieren.

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Abseits von Trends steht im Sommer 2026 vor allem eine Mode im Zeichen von Komfort, Selbstbewusstsein und individueller Ausdrucksfähigkeit. Ob Sie sich für einen schicken Badeanzug, einen buttergelben Bikini oder ein Retro-Design entscheiden – eines ist sicher: Bademode wird Sie die ganze Saison über stilvoll begleiten.