Mitten im Sommer einen Regenschirm tragen: Die japanisch inspirierte Geste erobert die Welt.

Der Regenschirm kommt am häufigsten zum Einsatz, wenn der Wetterbericht unerwartete Regengüsse ankündigt oder es in Strömen regnet. Er wird aufgespannt, wenn das Wetter trüb ist. Dieses wasserdichte Accessoire schützt nicht nur vor Regentropfen, sondern erfüllt in Japan auch eine weitere Funktion: Es schützt auch vor der Sonne. Mit seinem UV-Schutz ist der Regenschirm der neue Sonnenschirm.

Der Regenschirm, das begehrteste Sommeraccessoire

Die Funktion des Regenschirms ist selbsterklärend. Dieses Accessoire, das sich je nach Bedarf aufspannt, um uns vor Wind und Wetter zu schützen und unsere Frisuren bei trübem Wetter in Form zu halten, findet seinen Weg in unsere Hände, sobald der Himmel bedrohlich wird. Wasserdichter als eine Regenjackenkapuze , hält er uns trocken, selbst wenn es in Strömen regnet. Mittlerweile ist der Regenschirm nicht mehr auf eine bestimmte Jahreszeit beschränkt. Er ist nicht mehr nur für Märzregen oder das trübe Herbstwetter gedacht. Er schützt unseren Kopf auch dann, wenn das Land von Hitzewellen heimgesucht wird und die Atmosphäre an die Wüste erinnert.

Viele Modebegeisterte bevorzugen den Regenschirm gegenüber der allgegenwärtigen Baseballkappe oder dem klassischen Strohhut . Einst als sperrig kritisiert, weil er zu viel Platz in der Öffentlichkeit einnahm oder gar die Harmonie von Outfits störte, ist der Regenschirm längst zu einem unverzichtbaren Accessoire geworden – bei jedem Wetter, ob Regen, Schnee oder 40 Grad in der Sonne. In den sozialen Medien ist der Regenschirm nicht nur eine Verlängerung des Arms, sondern auch ein Ausdruck des persönlichen Stils. Er ist längst nicht mehr nur ein Gebrauchsgegenstand, der sofort wieder zusammengefaltet wird.

Der Regenschirm ist ein modisches Accessoire, das Markenzeichen cooler Frauen, die Matcha schlürfen und lässig-elegant flanieren. Vor allem Frauen aus Japan und Korea haben ihn zum neuen Must-have der Mode gemacht. „Können wir die Nutzung von Regenschirmen im Sommer normalisieren?“, fragt Content Creator @noisetier. „Die Sonne wird immer stärker, deshalb gehört der Regenschirm jetzt zu meinem Outfit“, stimmt @nysaisalone zu.

Ein von Japan inspirierter Mode- und Wellness-Reflex

Im Westen gilt die Benutzung eines Regenschirms im Sommer immer noch als ungewöhnliche Geste, die vor allem blassen Touristen mit mandelförmigen Augen vorbehalten ist. Wer es wagt, bei brütender Hitze einen Regenschirm zu tragen, erntet fragende oder gar verurteilende Blicke. Es wird fast als schlechtes Omen angesehen. In Japan hingegen ist es eine langjährige Tradition. Regenschirme mischen sich zwischen den Wolkenkratzern und bilden ein wahres Ballett.

Weit mehr als nur ein Dekorationsobjekt, trägt der Regenschirm eine spirituelle Bedeutung in sich. Manchen Glaubensvorstellungen zufolge zieht dieser moderne Sonnenschirm Geister an und soll sogar eine Seele besitzen. Um dem Schönheitsideal makelloser Haut gerecht zu werden, gehört der Regenschirm neben blickdichten Handschuhen, Visieren und Stoffmasken zur Grundausstattung im UV-Schutz. In Japan, einem Land mit intensiver Sonneneinstrahlung, setzt die Bevölkerung auf doppelten Schutz und begnügt sich nicht mit reinem Lichtschutzfaktor. Das ist kulturell bedingt. Japanische Frauen wählen Modelle, die einen bestimmten Stil unterstreichen. Verziert mit Kirschblüten, in Kanji geschriebenen Botschaften, kunstvoller Spitze oder poetischen Vögeln, wird der Regenschirm zum persönlichen Erkennungsmerkmal.

Sonnenschirme, die UV-Strahlen standhalten

Damit Ihr Regenschirm auch optisch ansprechend vor UV-Strahlen schützt, sollten Sie nicht einfach irgendeinen alten aus einem Souvenirladen nehmen. Ein gewöhnlicher Regenschirm bietet zwar einen gewissen Schutz, aber keinen zuverlässigen. Er spendet zwar Schatten, blockiert die Sonnenstrahlen aber nicht vollständig.

Auf dem Markt sind mittlerweile Regenschirme erhältlich, die speziell dafür entwickelt wurden, UV-Strahlen abzuhalten und den Körper bei Ausflügen auf heißem Asphalt zu schützen. Diese Schirme, die elegant an Sonnenschirme erinnern, sind so konzipiert, dass sie UV-Strahlung abblocken und Sie bei hohen Temperaturen schützen. Die effektivsten Schirme bestehen in der Regel aus hochdichtem Gewebe und sind oft mit einer schwarzen oder silbernen Beschichtung versehen, die einen Teil der Sonnenstrahlen reflektiert. Einige weisen sogar eine UV-Schutzklasse auf, ähnlich wie UV-Schutzkleidung. Je undurchsichtiger das Gewebe ist, desto besser spendet es Schatten.

Diese Sonnenschirme filtern nicht nur UV-Strahlen, sondern bieten auch einen unmittelbaren Vorteil: Sie spenden angenehme Kühle. Indem sie einen mobilen Schattenbereich um den Körper herum schaffen, verhindern sie, dass die Sonne unerbittlich auf den Kopf scheint, und machen den Stadtverkehr etwas erträglicher. Ein Detail, das den entscheidenden Unterschied machen kann, wenn man mitten am Nachmittag mehrere Straßen überqueren oder ohne Sonnenschutz an einer Bushaltestelle warten muss.

Da Hitzewellen immer häufiger auftreten, könnte diese japanische Geste bald über eine kulturelle Kuriosität hinausgehen und zu einer sommerlichen Gewohnheit werden. Schließlich findet es niemanden seltsam, sich bei sinkenden Temperaturen einen Mantel anzuziehen. Warum also sollte man sich noch wundern, wenn jemand einen Regenschirm aufspannt, wenn die Sonne selbst zu einer Art Unwetter wird?