„Ikonisch“: Bella Hadid lässt diesen legendären Trend der 2000er Jahre wieder aufleben.

Bella Hadid ist bekannt für ihre modischen Statements, doch ihr Trip nach Aspen, Colorado, Ende Dezember hinterließ definitiv Eindruck. In dem verschneiten Ferienort fotografiert, ließ das Supermodel einen Trend wieder aufleben, den viele schon für längst vergessen hielten: enge Leggings in UGG-Stiefel. Das Ergebnis? Die sozialen Medien brodeln, und die Y2K-Nostalgie feiert ein Comeback.

Das Leggings-UGG-Duo: eine wiederentdeckte Ikone

In den 2000er-Jahren etablierten die amerikanische Geschäftsfrau und Medienpersönlichkeit Paris Hilton und die amerikanische Schauspielerin und Stylistin Nicole Richie dieses Duo als offizielle Uniform der It-Girls. Damals verkörperte es lässigen Luxus. Bella Hadid führt diese Tradition fort und interpretiert das Konzept neu. Sie trägt technische, hochelastische schwarze Leggings, die sich dem Körper anschmiegen, ohne ihn einzuengen, und kombiniert sie mit UGG-Boots – eine Hommage an die ikonischen Modelle der frühen 2000er. Hier wird der Körper nicht versteckt, sondern zelebriert. Die Leggings werden zur zweiten Haut und schmeicheln jeder Figur mit Weichheit und Selbstbewusstsein.

Wenn Lässigkeit auf Luxus trifft

Bella Hadid versteht es meisterhaft, ein bequemes Outfit in ein modisches Statement zu verwandeln. Um den „Loungewear“-Look zu vermeiden, trägt sie dazu eine riesige, übergroße Daunenjacke aus Kunstpelz – spektakulär und warm zugleich. Der Kontrast ist perfekt umgesetzt: üppiges Volumen oben, klare Linien unten.

Das Detail, das den Unterschied macht? Eine leuchtend rote Vintage-Chanel-Tasche, kombiniert mit einem lässig gebundenen Bandana. Eine Pilotenbrille rundet den Look ab und verleiht ihm einen Hauch von Glamour. Es ist nicht mehr nur ein praktischer Look; es ist der Beweis dafür, dass Komfort sowohl ausdrucksstark als auch unbestreitbar modisch sein kann.

Leggings, der voraussichtliche Star der Saisons 2025-2026

Bella Hadid hat Leggings wieder ins Rampenlicht gerückt, und die Laufstege bestätigen den Trend. Prada, Chloé und Ferragamo haben sie in ihre aktuellen Kollektionen integriert und tragen sie unter figurbetonten Röcken, kombiniert mit Blazern oder kniehohen Stiefeln. Auch auf der Straße setzen Models wie Kendall Jenner und Katie Holmes auf Leggings und trotzen damit elegant und lässig dem urbanen Winter. Die Botschaft ist klar: Leggings sind längst nicht mehr nur ein Basic-Teil für sportliche Aktivitäten. Sie haben sich zu einem schmeichelhaften Fashion-Statement entwickelt.

Warum übt dieses Comeback eine so große Anziehungskraft aus?

Dieser Modetrend ist so erfolgreich, weil er einem tiefen Bedürfnis entspricht: sich in seiner Kleidung wohlzufühlen, ohne auf Stil zu verzichten. Die Kombination aus Leggings und UGGs verkörpert eine behagliche Eleganz, perfekt für Winterurlaube und Spaziergänge im Schnee. Sie vereint die wohlige Süße der Nostalgie mit unbeschwerter Modernität. Indem sie natürliche, bequeme und selbstbewusste Silhouetten feiert, erinnert uns Bella Hadid daran, dass Mode ein Ort für Körperakzeptanz und Lebensfreude sein kann.

Letztendlich ist die Rückkehr der UGG-Leggings, die Bella Hadid so selbstbewusst trägt, mehr als nur eine Hommage an die 2000er-Jahre: Sie ist eine Einladung, den Winterstil neu zu denken – mit Komfort und Selbstbewusstsein. Dieser Trend beweist, dass sich Glamour und Gemütlichkeit, Modernität und Nostalgie perfekt vereinen lassen und dabei die Silhouette und den Körper in all seiner Vielfalt feiern.