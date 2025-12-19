Sich wie eine R&B-Tänzerin der 2000er kleiden: der unerwartete Modetrend

Nach Hüfthosen und Ballerina-Styles lässt sich die Mode nun von der Energie der R&B-Choreografien der 2000er-Jahre inspirieren und kreiert so einen sinnlichen Streetstyle. Hüftbetonte Jogginghosen und bauchfreie Oberteile zelebrieren die Bewegungsfreiheit von Tänzerinnen wie Aaliyah und Destiny’s Child.

Hüftig geschnittene Jogginghose, freier Bauch

Tiefsitzende Jogginghosen, die den Bauch freilegen, sind der absolute Hingucker auf den Straßen und in den TikTok-Feeds. Bekannt geworden durch Bella Hadid und Emily Ratajkowski, erinnern diese „Jogginghosen“ an die Silhouetten von Girlgroups in voller Performance und vereinen Komfort mit unverhohlener Sinnlichkeit.

Crop-Tops und Tänzerinnen-Layering

Kurze T-Shirts, die geknotet oder halb offen übereinander getragen werden, Stulpen, die bis zu den Knien reichen: Diese Details fangen die Ästhetik von Studioproben perfekt ein. Marken wie Iet Franz erleben mit ihren Designs einen viralen Erfolg; sie werden sowohl zum Tanzen als auch in der Stadt getragen.

RnB der 2000er, von der Rennstrecke auf die Podien

Aaliyah, Beyoncé und Britney Spears machten diesen Choreo-Stil bereits populär: Baggy Pants, Bralettes und eine selbstbewusste Ausstrahlung. Heute erlebt #choreo einen regelrechten Boom mit 300.000 Aufrufen auf TikTok und verwandelt das R&B-Erbe in eine Modebegeisterung der Generation Y2K.

Bewegungsfreiheit und Körperpositivität

Diese Renaissance feiert den Körper in Bewegung, fernab starrer Normen. Pilates und Choreografie befreien die Silhouette und verbinden sportlichen Komfort mit selbstbewusster Weiblichkeit – ganz im Sinne der Ikonen, die kompromisslos tanzten.