Der sichtbare BH feiert ein großes Comeback unter den Trends 2026.

Der BH, lange Zeit ein intimes Kleidungsstück, das es zu verbergen galt, tritt 2026 aus dem Schatten und steht im Mittelpunkt der angesagtesten Looks. Heute avanciert er zum echten Fashion-Statement. Diese Entwicklung feiert den persönlichen Ausdruck und die Freiheit, ein Outfit zu kreieren, das die eigene Individualität widerspiegelt.

Wenn der BH selbst zum Modeartikel wird

Vergessen Sie die Vorstellung eines schlichten, praktischen Kleidungsstücks: Der BH etabliert sich als modisches Statement-Piece. In den Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2026 zahlreicher Modehäuser präsentiert er sich in eleganten, modernen und charaktervollen Silhouetten. Ob als dezentes Top, kombiniert mit einem schicken Hosenanzug oder unter einer strukturierten Jacke – er erlebt eine komplette Transformation. Diese Transformation ist nicht nur ästhetischer Natur: Sie spiegelt ein neues Verständnis von Kleidung wider.

Eine Hommage an die 80er und 90er Jahre

Dieser Trend ist nicht ganz neu. Bereits in den 1980er-Jahren entschieden sich einige Designer dafür, den BH aus der Kategorie der Dessous herauszulösen und ihn in den Mittelpunkt der Silhouette zu rücken. In den 1990er-Jahren setzte sich die Bewegung fort, bevor sie allmählich in Vergessenheit geriet. 2026 feiert sie nun mit einem veränderten Ansatz ihr Comeback. Der sichtbare BH verkörpert eine natürliche, ungezwungene und selbstbewusste Haltung. Er wird zu einer weiteren Möglichkeit, den eigenen Stil zu individualisieren, ohne sich an strenge Regeln halten zu müssen.

Drei einfache Möglichkeiten, es stilvoll umzusetzen

Wenn Ihnen dieser Trend gefällt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihn in Ihre Garderobe zu integrieren.

Die erste Möglichkeit ist, einen BH unter einem Oversize-Blazer zu tragen. Diese Kombination erzeugt einen schönen Kontrast zwischen einem figurbetonten und einem lockeren Schnitt und sorgt so für einen Look, der sowohl elegant als auch selbstbewusst wirkt. Eine weitere Möglichkeit: Lagenlook. Ein leicht geöffnetes Hemd, eine dünne Weste oder eine lässig getragene Jacke können einen hübschen Riemen oder ein Spitzendetail freilegen und dabei einen dezenten Look bewahren. Für einen lässigeren Look lässt sich ein Baumwoll-Bralette mit Hüfthosen, Jeans oder einem fließenden Rock kombinieren. Es ist eine bequeme Option, die Wohlbefinden in den Vordergrund stellt und gleichzeitig stilvoll wirkt.

Ein Trend, der alle Arten der Kleiderwahl feiert.

Abgesehen vom Modetrend verdeutlicht der sichtbare BH eine umfassendere Entwicklung: die einer Garderobe, in der jedes Kleidungsstück seinen Platz nach den eigenen Wünschen finden kann. Was einst verborgen war, wird sichtbar – nicht um um jeden Preis Aufmerksamkeit zu erregen, sondern einfach, weil sich die Kleiderordnungen weiterentwickeln.

Natürlich sind Sie nicht verpflichtet, diesem Trend zu folgen, wenn er nicht Ihrem Stil oder Ihren Vorlieben entspricht. Mode bleibt vor allem ein Raum der Freiheit: Jeder sollte die Kleidung wählen können, in der er sich wohlfühlt. Und wenn Ihnen ein Look nicht gefällt, heißt das nicht, dass Sie die Entscheidungen anderer nicht respektieren können. Die Vielfalt der Stile macht die Mode gerade so reichhaltig.