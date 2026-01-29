Skandinavische Details, die Mäntel in diesem Winter verändern

Diesen Winter genügt ein simples Accessoire, um Ihren Mantel zu verwandeln: ein Gürtel, der darüber getragen wird. Direkt aus den Straßen Kopenhagens und Stockholms inspiriert, vereint dieser Trend Stil, Struktur und Bewegungsfreiheit für warme, selbstbewusste und ausgesprochen moderne Silhouetten.

Eine visuelle Signatur aus dem Norden

Skandinavische Hauptstädte interpretieren Klassiker auf ihre ganz eigene Art neu. Integrierte Gürtel gehören hier der Vergangenheit an – dezent und manchmal fast vergessen. Der neue Star der Wintergarderobe ist der außenliegende Gürtel, der prominent am Mantel getragen wird. Ob aus Glattleder, geschmeidigem Wildleder, dickem Seil oder sogar Textilgewebe – er erzeugt einen bewussten, fast grafischen Kontrast.

Dieser nordische Stil spielt mit Rohmaterialien, natürlichen Texturen und kräftigen Farben. Ein schwarzer Gürtel zu einem hellgrauen Mantel, ein kamelfarbener Gürtel zu einem tiefblauen oder ein schokoladenbrauner Gürtel zu ecrufarbener Wolle: Diese Kombinationen beleben Wintergarderoben im Handumdrehen. Das Ergebnis? Eine strukturiertere, dynamischere Silhouette, ohne dabei jemals auf Komfort oder Eleganz zu verzichten.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Interdee (@interdeeofficiel)

Volumen neu gestalten mit Stil

Einer der größten Vorteile eines Gürtels ist seine Fähigkeit, den Schnitt eines Mantels zu verändern. Bei einem langen, Oversize- oder A-Linien-Mantel lockert er die manchmal gefürchtete, kastenförmige Silhouette im Winter auf und betont sanft die Taille. Man kann ihn locker binden für einen lässigen, fließenden Look oder enger binden für einen definierteren, grafischen Effekt.

Dieser Ansatz zielt nicht darauf ab, den Körper einzuengen, sondern seine natürlichen Formen zu betonen. Er hebt hervor, strukturiert und stützt – ohne jemals einengend zu wirken. Es ist ein zutiefst körperpositives Modestatement: Man passt den Mantel dem Körper an, nicht umgekehrt.

Ein generationsübergreifender Trend

Was diesen Trend besonders attraktiv macht, ist seine Vielseitigkeit, die Generationen und Stile überdauert. Vom unkonventionellen Studenten bis zur eleganten Frau in ihren Fünfzigern und darüber hinaus – der Gürtel ist eine willkommene Ergänzung für jede Garderobe. Er passt genauso gut zu Kniestiefeln wie zu Sneakers, zu einem klassischen Hemd wie zu einem Sweatshirt.

Es ist ein Chamäleon unter den Accessoires, das sich Ihrer Stimmung anpasst: minimalistisch, schick, lässig oder gewagt. Es wird zu Ihrem persönlichen Markenzeichen, einem Detail, das etwas über Sie aussagt, ohne jemals übertrieben zu wirken.

Wie lässt es sich leicht einführen?

Gute Nachricht: Sie brauchen keinen neuen Mantel zu kaufen. Ein Gürtel aus Ihrem Kleiderschrank tut es auch. Wählen Sie ein oder zwei Nummern größer für einen lockeren, fließenden Look oder einen perfekt sitzenden Gürtel für eine taillierte Silhouette.

Bei den Farben sind natürliche Töne wie Schwarz, Braun, Terrakotta oder Camel immer eine sichere Wahl. Sie lassen sich problemlos mit den meisten Mänteln kombinieren. Für einen modischeren Look können Sie auch mit Kontrasten oder Texturen spielen.

Stilistisch ist alles erlaubt: überkreuzte Knoten, asymmetrische Knoten, eine sichtbare Schnalle oder lose Enden für einen lässigen Look. In nur fünf Minuten wird Ihr klassischer Mantel zu einem ausdrucksstarken Kleidungsstück voller Charakter.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von 𝗦𝗧𝗢𝗖𝗞𝗛𝗢𝗟𝗠 (@stockholmfashion_)

Nach seinem fulminanten Auftritt auf den Herbst-Laufstegen ist der Gürtel auch auf den Straßen weiterhin ein echter Hingucker. Man sieht ihn zu allem, von Dufflecoats und Automänteln bis hin zu geraden Mänteln und Oversize-Modellen. Ein schlichter Gürtel genügt, um ein Winteroutfit in ein warmes, selbstbewusstes und ausgesprochen modernes Stil-Statement zu verwandeln. Sind Sie bereit, Ihrem Winter mit Eleganz den letzten Schliff zu verleihen?