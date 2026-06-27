Schmuck aus Eiswürfeln? Der erfrischendste Modetrend dieses Sommers ist faszinierend.

Während die aktuelle Hitzewelle vielen Menschen die Konzentration erschwert und sie müde macht, beweisen einige dennoch Einfallsreichtum. Im Internet sprudeln die Ideen nur so, um sich abzukühlen. Und die Eiswürfelform ist in dieser brütenden Hitze nützlicher denn je: Sie dient als Gussform für die Herstellung von mattiertem Schmuck.

Eiswürfel statt Diamanten

Die Hitzewelle, die bald zum Alltag im Sommer gehören wird, stellt unsere Anpassungsfähigkeit mit jeder Hitzewelle auf die Probe. Schon der kleinste Schritt ins Freie fühlt sich an wie die Hölle, doch wir müssen all unsere Kräfte mobilisieren, um unseren Körper zu kühlen und ein paar Grad unter der Haut zu retten.

Die pragmatischsten unter ihnen improvisieren leichte Outfits mit Seidentüchern, die kaum auffallen. Andere basteln sich improvisierte Tücher, indem sie Eiswürfel in ein Geschirrtuch wickeln, um den Schweiß kurzzeitig aufzufangen. Die Unbeschwertesten hingegen flanieren in ihrer Strandkleidung durch die schmelzende Stadt , mit Triangel-Tops und Sarong- Röcken.

Und die erfinderischsten unter ihnen, deren Geist von der Hitze unberührt geblieben ist, tauschen ihre mit Muscheln verzierten Ketten und Tiaré-Armbänder gegen praktischeren Schmuck. Schmuck aus Eis, der Stalaktiten ähnelt. Eiswürfel werden so zu kostbaren Steinen. Sie haben keinen materiellen Wert, sind aber wertvoll für das persönliche Wohlbefinden. Natürlich werden diese Anhänger und anderen Accessoires, die die Polarregionen scheinbar überstanden haben, auf dem Körper durch UV-Strahlung und extreme Temperaturen zerstört.

Wenn Accessoires die Haut beruhigen

In den sozialen Medien verwandeln Nutzer ihre Gefrierschränke in Schmuckstücke, die der Schneekönigin alle Ehre machen würden. Sie verwenden die Eiswürfelform nicht mehr für selbstgemachte Limonade oder alkoholfreien Mojito, sondern als kreatives Werkzeug – ähnlich wie Juweliere mit Schweißbrenner, Polierstein und Hämmern.

Die Vorgehensweise ist einfach. Um diese Bastelidee auszuprobieren, die eine willkommene Abkühlung in der Sommerhitze verspricht, folgen Sie einfach der bebilderten Anleitung von @interrobangart. Zuerst fertigt sie eine Stütze an, damit die Schmuckteile nicht auf den Boden der Form sinken. Dann füllt sie ihre Eiswürfelform mit Wasser, hängt den Stab mit den Schmuckteilen darauf, sodass diese darin gefrieren.

Sie lässt sie einige Stunden im Kühlschrank fest werden, wodurch Stücke mit kristallinem Glanz und unbestreitbarem Nutzen entstehen. Nun muss sie diese eisigen Schmuckstücke nur noch um Hals und Handgelenk legen, um ihren fiebernden Körper zu beruhigen.

Kreative Herangehensweise an die Hitze

Steigt das Thermometer über 35 °C , dienen Accessoires nicht mehr nur dazu, ein Outfit zu vervollständigen oder Komplimente zu ernten. Sie werden fast zu Überlebenshelfern. Diese Eisketten und -armbänder können natürlich weder Ventilator noch Klimaanlage oder ausreichend Flüssigkeit ersetzen, aber sie zeigen eine neue Möglichkeit, mit Hitzewellen umzugehen: mit einer gehörigen Portion Fantasie.

Dieser Trend ist Teil einer umfassenderen Bewegung, in der Schönheit und Mode zunehmend ebenso praktisch wie ästhetisch sein wollen. Nachdem Fächer zu modischen Accessoires umfunktioniert wurden, kühlende Kleidungsstücke zum Einsatz kommen und mit Eis gefüllte Schals auf den Schultern von Tennisspielern zu sehen sind, wird nun auch Schmuck funktionaler. Er dient nicht mehr nur dazu, ein Outfit zu schmücken, sondern auch Hals und Handgelenke – zwei Bereiche mit starker Durchblutung – angenehm zu kühlen.

Natürlich sind diese Schmuckstücke vergänglich. Sie schmelzen so schnell wie ein Eis auf einem Strandtuch und hinterlassen ein paar Wassertropfen auf der Kleidung. Aber genau das macht ihren Charme aus. In einer Zeit, in der soziale Medien temporäre Kreationen und Trends feiern, die so flüchtig sind wie ein Sommerabend, erinnern uns diese Eisverzierungen daran, dass nicht alles von Dauer sein muss, um spektakulär zu sein.