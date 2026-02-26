Dieses elegante Kleid verspricht, unser größtes Modeproblem zu lösen.

Bald müssen Sie sich nicht mehr zwischen Blumenmuster und Pünktchen entscheiden. Schluss mit dem Zögern vor dem Spiegel und dem Kampf um Kleiderbügel. Das verspricht das smarte Kleid von Adobe, das Ihnen einen maßgeschneiderten Look garantiert. Es löst im Handumdrehen alle Ihre Mode-Dilemmata. Sein Alleinstellungsmerkmal? Es reagiert auf Ihre ästhetischen Wünsche und wechselt die Muster im Nu.

Ein Kleid, das sich mit einem Klick verwandelt

Stell dir eine Welt vor, in der du dein Kleiderdesign mit wenigen Klicks verändern kannst, ohne nach Hause gehen oder einen ruhigen Ort suchen zu müssen. Ein Kleid, das dich vor spontanen Modenschauen im Schlafzimmer bewahrt und dich davor bewahrt, mit deinen Klamotten „Ene mene miste“ zu spielen. Ein Kleid, bei dem du deine eigene Stylistin bist und es per Knopfdruck nach Herzenslust anpassen kannst. Das ist kein Dresscode aus einem Science-Fiction-Film und auch kein Handlungselement wie in „Black Mirror“. Es ist die Moderevolution von Adobe.

Das Softwareunternehmen hinter Photoshop hat ein einzigartiges und zugleich bemerkenswert vielseitiges „digitales Kleid“ entwickelt. Dieses Chamäleon-Kleid mit dem Namen „Project Primrose“ passt sich den Wünschen der Trägerin an und wechselt von schlichten Streifen zu verspielten grafischen Formen. Es wurde erstmals 2023 auf der Adobe MAX 2023: Sneaks in Los Angeles vorgestellt und kann sich sogar an der Silhouette der Trägerin animieren, wodurch der Eindruck eines beweglichen Kunstwerks entsteht.

Ein moderner Zaubertrick, ermöglicht durch „optimierte“ Pailletten. Das Design in Schlangenlederoptik besteht weder aus Leder noch aus Pailletten, sondern aus „reflektierenden, lichtstreuenden Modulen“ aus Flüssigkristallen, ähnlich denen in intelligenter Beleuchtung. Dieses futuristische Kleid erfüllt nicht nur die Träume jeder unentschlossenen Fashionista, sondern läutet auch eine neue Ära der Mode ein – eine, die persönlicher und praktischer ist.

Mehr als nur ein Schnittmuster: ein Kleid, das sich dir anpasst

Dieses Kleid verbirgt unzählige weitere Schichten und anstatt Ihre Unsicherheiten im Spiegel hervorzuheben, tritt es in einen wunderschönen Dialog mit Ihrem Körper. Es ist beinahe ein visuelles Spektakel. Die Silhouette wird neu interpretiert und verschmilzt mit dem Kleidungsstück. Mit wenigen Handgriffen können Sie Ihren Look auffrischen und mühelos vom Büro zum Mädelsabend wechseln, ohne das Haus zu verlassen. Die Genialität dieser Kreation ist einfach unübersehbar.

In einer Welt, in der jedes Outfit gleich aussieht und nur flüchtige Trends widerspiegelt, macht dieses clevere Kleid umso mehr Sinn. Es spart nicht nur wertvolle Zeit am Morgen und ermöglicht es, die Schlummertaste zu drücken, sondern bietet auch einen individuelleren und weniger uniformen Stil.

Spektakuläres Gerät oder wahre Revolution?

Seien wir ehrlich: Im Moment ist dieses Kleid eher ein spektakulärer Prototyp als ein alltagstaugliches Kleidungsstück, das unsere Kleiderschränke erobern wird. Es fasziniert, beeindruckt und sorgt für Gesprächsstoff, aber können wir uns wirklich vorstellen, in einem Kleid mit animierten Mustern zur Arbeit zu gehen?

Für manche mag die Idee übertrieben wirken. Andere sind begeistert: Endlich interaktive Mode, unendlich individualisierbar und ohne übermäßigen Konsum. Man muss nicht mehr drei verschiedene Versionen kaufen, um seinen Stil zu variieren. Ein Klick genügt. Wenn die Technologie alltagstauglich und mobil wird, könnte sie unseren Modekonsum revolutionieren. Adobe hat sogar noch höhere Ziele und möchte dieses Kleid zu einem echten Allrounder machen.

„Designer können diese Technologie in Kleidung, Möbel und andere Oberflächen integrieren und so unzählige Stylingmöglichkeiten eröffnen, beispielsweise die Möglichkeit, die neueste Kreation eines Lieblingsdesigners herunterzuladen und zu tragen“, erklärte Adobe. Anders ausgedrückt: Dieses Kleid ist so konzipiert, dass es autark funktioniert. Und dieses beinahe utopische Stück zierte dank des Designers Christian Cowan auch den Laufsteg der Fashion Week. Er verpasste ihm ein kleines Makeover und integrierte 1.264 Blütenblätter, 144 Sterne und 45.000 Kristalle.

Intelligente Kleider, die sich selbst anpassen, dehnbare Kleidung , die sich unseren Gewichtsschwankungen anpasst, Kleidungsstücke, die sich in Taschen oder Jacken verwandeln lassen … die Mode von morgen wird aus Funktionsmaterialien, dynamischen Details und raffinierten Ergänzungen bestehen. Sie ist weitaus vielversprechender als die in Science-Fiction-Filmen beschriebenen „Cyborg“-Silhouetten.