„Moorcore“, der von diesem aktuellen Film inspirierte Trend, der eine neue Generation in seinen Bann zieht.

Kino erzählt nicht nur Geschichten, sondern inspiriert auch unsere Garderobe und Inneneinrichtung. Seit dem Kinostart von „Sturmhöhe“ erobert eine neue Ästhetik die sozialen Medien: „Moorcore“, ein romantischer und ausgesprochen immersiver Trend.

Ein Trend, der aus der Welt des Kinos stammt

Der im Februar erschienene Film „Sturmhöhe“ erregte sofort Aufsehen, sowohl wegen seiner Besetzung als auch wegen seiner eindrucksvollen Bildsprache. Mit Margot Robbie und Jacob Elordi in den Hauptrollen entführt der Film die Zuschauer in eine windgepeitschte Landschaft zwischen nebelverhangenen Mooren und imposanten Herrenhäusern.

Diese besondere Atmosphäre brachte den Begriff „Moorcore“ hervor. Das Wort setzt sich aus „Moor“, der Bezeichnung für die typischen Feuchtgebiete Nordenglands, und dem Suffix „-core“ zusammen, das oft verwendet wird, um eine spezifische ästhetische oder visuelle Welt zu beschreiben. Das Ergebnis: ein Stil, der wilde Natur, intensive Romantik und historische Vorstellungskraft evoziert.

Eine Mischung aus düsterer Romantik und historischer Eleganz

Die Moorcore-Ästhetik ist direkt von den Landschaften Yorkshires sowie der georgianischen und viktorianischen Epoche inspiriert. Sie spielt mit einer Atmosphäre, die gleichermaßen dramatisch und poetisch ist, wo unberührte Natur auf vergangene Eleganz trifft. Die Farbpaletten bevorzugen tiefe, natürliche Töne: Erdbraun, Moosgrün und Schiefergrau. Diesen Nuancen werden mitunter sanftere Töne wie Creme oder Altrosa beigemischt, die den Gesamteindruck abmildern.

Stoffe spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Dicker Samt, dunkle Spitze, strukturierte Wolle und zarte Stickereien erzeugen Silhouetten mit reicher Textur. In den sozialen Medien teilen einige Modehistoriker bereits Inspirationen, die typisch für diese Ästhetik sind: lange, fließende Kleider, strukturierte Mäntel und charaktervolle Vintage-Stücke.

Auch in der Dekoration findet das Universum seinen Ausdruck: Kronleuchter aus Messing, antike Spiegel, leicht verblasste florale Textilien oder von der Zeit patinierte Objekte tragen dazu bei, diese gedämpfte Atmosphäre zu schaffen.

Der Charme von Gegenständen mit einer Geschichte

Moorcore erfreut sich unter anderem deshalb so großer Beliebtheit, weil es einem veränderten Zeitgeist entspricht. Nach Jahren, in denen Minimalismus und klare Linien dominierten, suchen viele nun nach Stücken mit Charakter. Die Moorcore-Ästhetik schätzt Objekte, die von der Zeit gezeichnet sind, ihre charmante Unvollkommenheit und die Emotionen, die sie hervorrufen können. Flohmärkte, Secondhandläden und Vintage-Shops sind ideale Orte, um diesen Stil zu entdecken und sich von ihm inspirieren zu lassen.

Im Interieur zeigt sich dies in strukturierten Bettdecken, dunklen Holzmöbeln, Accessoires aus Bronze und Kristallpendelleuchten, die ein sanftes Licht verbreiten. Jedes Element scheint eine Geschichte zu erzählen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Veronica Tucker the Label (@veronicatuckerthelabel)

Eine Weltanschauung, die eine ganze Generation anspricht

Über Mode und Dekoration hinaus fungiert Moorcore in erster Linie als in sich geschlossenes Universum. Es beschwört einsame Landschaften, leidenschaftliche Geschichten und eine tiefe Verbundenheit mit der Natur herauf. In den sozialen Medien ermöglicht diese immersive Ästhetik die Erschaffung einer stimmigen und ausdrucksstarken visuellen Welt. Sie bietet zudem eine Form der Flucht: eine Welt, in der man sich frei ausdrücken, alle Formen feiern und ungehindert mit Texturen, Volumen und Schichtungen spielen kann.

Kurz gesagt, wie so oft wirkt das Kino als kreativer Katalysator. Im Fall von „Sturmhöhe“ finden die Bilder der englischen Moorlandschaft Eingang in die zeitgenössische Mode und Inneneinrichtung. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die auf der Leinwand projizierten Bilder weiterhin Einfluss darauf haben, wie wir unseren Stil und unser ästhetisches Empfinden ausdrücken.