Mode: Dieser Tierdruck wird den Leopardendruck im Jahr 2026 ablösen.

Modetrends
Fabienne Ba.
Nach Jahren unangefochtener Dominanz verabschiedet sich der Leopardenprint. 2026 wird ein neuer Tierprint unsere Kleiderschränke erobern: der Tigerprint. Grafischer, ausdrucksstärker und herrlich modern – er gilt schon jetzt als der begehrteste Katzenprint des Jahres.

Tigerprint, die neue Ikone des „wilden Chics“

Lange Zeit galt Leopardenmuster als Inbegriff von „wildem Chic“, doch die sich ständig weiterentwickelnde Mode hat beschlossen, ihr Repertoire zu aktualisieren. 2026 sind es Tigerstreifen, die alle Blicke auf sich ziehen. Strukturierter und dynamischer verleihen sie Silhouetten eine neue, selbstbewusste und kraftvolle Energie. Tigerstreifen ersetzen nicht einfach nur das Leopardenmuster, sondern definieren es völlig neu. Wo runde Flecken eine „Retro-Sinnlichkeit“ suggerierten, bieten katzenartige Linien einen moderneren, fast architektonischen Look.

Von den Laufstegen zu Stilikonen

Die Modehäuser greifen diesen neuen Print begeistert auf. Einige verwenden ihn für skulpturale, hautenge Kleider, andere für kuschelige Pullover in Karamell- und Sandtönen. Das Ergebnis? Eine Vision des Wilden, die raffiniert, modern und unwiderstehlich ist. Diese Renaissance spiegelt das Streben nach Balance zwischen zeitloser Eleganz und roher Energie wider, wobei jedes Kleidungsstück ebenso sehr zum modischen Statement wie zum Tragevergnügen wird.

Auf den Laufstegen und in den Straßen etabliert sich Tigerprint als Schlüsselelement kommender Kollektionen. Stars, Models und Influencer tragen ihn bereits – auf Mänteln, Kleidern und in lässigen Outfits. Dank seiner Anpassungsfähigkeit ist Tigerprint ein wahres Chamäleon der modernen Mode, das jeder Persönlichkeit Eleganz und Charakter verleiht.

Wie man es reibungslos adoptiert

Die gute Nachricht: Dieser neue Print ist zwar gewagt, lässt sich aber überraschend einfach in Ihre Garderobe integrieren.

  • Für einen Couture-Look können Sie sich beispielsweise für ein langes, fließendes Kleid entscheiden, das die Bewegungen elegant umspielt.
  • Für einen urban-schicken Stil sorgt ein Blazer mit Tigerprint, der über einer Raw-Denim-Hose getragen wird, für einen subtilen Kontrast zwischen Kühnheit und Schlichtheit.
  • Wenn Sie es lieber etwas dezenter mögen, sind Accessoires Ihre besten Verbündeten: Eine Tasche, Stiefeletten oder ein Gürtel genügen, um einem klassischen Outfit eine Portion Charakter zu verleihen.
Eine natürliche Farbpalette, die sich leicht kombinieren lässt.

Eine der größten Stärken des Tigerprints liegt in seiner warmen Farbpalette. Die Beige-, Braun- und Schwarztöne harmonieren perfekt mit zeitlosen Basics wie schokoladenbraunem Leder, goldener Seide, Raw Denim oder ecrufarbenen Strickwaren. Im Jahr 2026 wird er fast als neue neutrale Farbe getragen werden, die einem Outfit Struktur verleiht und dabei elegant, strahlend und ausgewogen wirkt.

Mehr als nur ein Trend: Tigerprint symbolisiert eine neue Vision von Mode – bewusster, selbstbewusster und zutiefst positiv. Er verkörpert instinktive Eleganz und strahlendes Selbstvertrauen. Im Jahr 2026 tragen Sie nicht einfach nur ein Muster, sondern strahlen eine Haltung aus. Die Haltung einer selbstbewussten und exquisit schicken Frau, die bereit ist, mit Stil zu glänzen.

Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Lange Zeit als „veraltet“ angesehen, feiert dieser Schuh 2026 ein großes Comeback.

