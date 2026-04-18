Beige, Pistaziengrün...: Die Farben, die diesen Sommer die Strände dominieren werden.

Der Sommer 2026 verspricht ein lebendiges und farbenfrohes Strandspektakel. Von natürlichen Farbtönen und neu interpretierten Pastelltönen bis hin zu kräftigeren Farben – die Strandmodetrends bestätigen den Wunsch, zeitlosen Stil mit persönlichem Ausdruck zu verbinden. Die Modeberichte für Frühjahr/Sommer präsentieren eine vielfältige Palette, inspiriert von der Natur, dem sommerlichen Licht und minimalistischen Silhouetten.

Natürliche Farbtöne, inspiriert vom Meer und Sand

Natürliche Farben bleiben auch im Sommer 2026 unverzichtbar. Farbpaletten, die an Meeres- und Minerallandschaften erinnern, dominieren viele Kollektionen.

Dazu gehören:

beiger Sand

Kakaobraun

Ozeanblau

olivgrün

weiches Terrakotta

Diese Farbtöne sind Teil eines breiteren Trends hin zu strapazierfähigen, unkomplizierten Kleidungsstücken, die über mehrere Saisons getragen werden können. Trendforscher betonen die wachsende Bedeutung von naturnahen Farben in der Sommermode.

Pistaziengrün, die wichtigste Pastellfarbe der Saison

Unter den Pastelltönen sticht Pistaziengrün im Jahr 2026 besonders hervor. Es ist leuchtender als Salbeigrün, verleiht jedem Raum eine frische Note und lässt sich dennoch gut kombinieren.

Dieser Farbton taucht regelmäßig in den Farbprognosen für Frühjahr/Sommer auf und wird oft mit klaren, modernen Silhouetten in Verbindung gebracht. Er knüpft an die sanften Farbtöne der letzten Saisons an, jedoch mit einer etwas lebendigeren Nuance.

Die leuchtenden Farben, die Energie und Optimismus wecken

Neben natürlichen Tönen zeichnen sich auch leuchtende Farben als starker Trend für den Sommer ab.

Modeanalysen erwähnen insbesondere:

Mohnrot

leuchtendes Rosa

leuchtendes Korallenrot

Solarorange

Diese Farbtöne stehen für einen ausdrucksstärkeren Modestil und den Wunsch nach auffälligen Kleidungsstücken, insbesondere in Kollektionen, die für Urlaubsreisen und Küstenorte entworfen wurden.

Metallic-Lackierungen sind ein Muss.

Ein weiterer bemerkenswerter Trend ist die Zunahme von Metallic-Tönen wie Gold . Glänzende oder leicht schimmernde Stoffe finden sich in vielen Kollektionen wieder.

Die goldenen und hellen Bronzetöne verleihen dem Outfit eine elegante Note und machen es zu einem zentralen Element des Sommerlooks.

Trendberichte deuten auf eine zunehmende Präsenz hellfarbiger Materialien hin, die oft mit minimalistischen Schnitten oder dekorativen Details einhergehen.

Schwarz und Weiß: Verlässliche Entscheidungen

Zeitlose Farben behalten weiterhin ihren hohen Stellenwert. Schwarz und Weiß bleiben aufgrund ihrer Eleganz und Vielseitigkeit die bevorzugten Farbkombinationen.

Diese Farbtöne tauchen regelmäßig in minimalistischen Kollektionen auf, die von den 1990er Jahren inspiriert sind – ein Einfluss, der noch immer sichtbar ist.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?

Die Farben des Sommers 2026 spiegeln eine vielfältige Modelandschaft wider: Von Naturtönen und Pistaziengrün bis hin zu leuchtenden Farben und metallischen Akzenten wie Gold bieten die Farbpaletten zahlreiche Stylingmöglichkeiten. Diese Vielfalt bestätigt die anhaltende Weiterentwicklung der Sommermode, in der jeder Trends an seinen persönlichen Stil anpassen kann – von zeitlosem Minimalismus bis hin zu gewagteren Looks.