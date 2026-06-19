Der äthiopische Mode-Content-Creator Kalu Putic begeistert Internetnutzer mit seinem einzigartigen Stil.

Eine äthiopische Teenagerin sorgt derzeit weltweit für Schlagzeilen. Die gerade einmal 15-jährige Kalu Putic verwandelt Abfall in Haute-Couture-Kreationen – ihre viralen Videos haben Millionen von Internetnutzern begeistert.

Ein Phänomen, das seinen Ursprung in Äthiopien hat

Der Name Kalu Putic (manchmal auch Kalu Putik geschrieben) hat in den letzten Monaten in den sozialen Medien für Furore gesorgt. Der Designer, ursprünglich aus Mekelle in der äthiopischen Region Tigray, erregt nun die Aufmerksamkeit großer internationaler Modemagazine. Unter seinem Nutzernamen @kaluputics bekannt, hat der Modebegeisterte Plattformen wie Instagram und TikTok zu seinen persönlichen Laufstegen gemacht. Sein richtiger Name ist Kaleb (manchmal auch Kaleab geschrieben), und er ist erst 15 Jahre alt. Sein junges Alter tut der Reife seines visuellen Stils keinen Abbruch, der bereits mit dem der größten Namen der Modewelt verglichen wurde.

Abfall in Haute Couture verwandeln

Kalu Putics unverkennbarer Stil basiert auf einer simplen Idee: Er verwandelt Materialien, die sonst im Müll landen würden, in Laufsteg-taugliche Kreationen. Aus Gummiresten, alten Textilien, Pappe und Plastikfolien fertigt er auffällige Modestücke, die mit traditionellen Designnormen brechen. Alte Schuhe, Altmetall, Alufolie, Draht oder Stoffreste: Alles wird zum Rohmaterial für seine Kreationen. Dieser Upcycling-Ansatz hinterfragt unser Verhältnis zu Konsum, Abfall und Fast Fashion.

Eine autodidaktische Designerin ohne Atelier oder Modeschule

Das Besondere an Kalu Putic ist, dass er Autodidakt ist. Der junge Designer arbeitet ohne teure Stoffe, moderne Nähmaschinen oder formale Ausbildung. Kein Studio, kein Styling-Team, keine professionelle Produktion: Er dreht seine Videos vor einer einfachen Wand in Mekelle, an der alte Schuhe, zerrissene Stoffe und verstaubte Taschen hängen. Diese Schlichtheit ist, anstatt seiner Arbeit zu schaden, ihre Stärke – ein himmelweiter Unterschied zu den hochglanzpolierten Inhalten, die wir online gewohnt sind.

Virale Videos mit Millionen von Aufrufen

Das Ausmaß dieses Phänomens ist überwältigend. Laut internationalen Medienberichten veröffentlichte der junge Äthiopier sein erstes Video am 29. März, und die Zahl seiner Instagram-Follower stieg Berichten zufolge innerhalb eines Tages um zwei Millionen und überstieg innerhalb von zwei Monaten sechs Millionen. Sein erster Beitrag erreichte bereits über 84 Millionen Aufrufe und 5,4 Millionen Likes, während die meisten seiner nachfolgenden Inhalte ebenfalls zig Millionen Aufrufe erzielten. Ein kometenhafter Aufstieg zum viralen Hit.

Eine Inszenierung, die zu seinem Markenzeichen geworden ist

Abgesehen von den verwendeten Materialien ist es die Ästhetik seiner Videos, die süchtig macht. Seine Sequenzen beginnen meist mit einem scheinbar willkürlichen Haufen Materialien und einem Teenager, der auf einem Holzbrett balanciert. Dann geschieht fast schlagartig die Verwandlung. Innerhalb weniger Sekunden verwandelt sich das scheinbare Chaos in eine architektonische Struktur, eine sogenannte „dramatische“ Silhouette, eine spontane Mini-Modenschau auf der Straße. Dieses Überraschungsmoment, gepaart mit dem Selbstbewusstsein, das er vor der Kamera ausstrahlt, macht jedes Video zu einem kleinen Event. Diese Formel funktioniert umso besser, als sie mit den üblichen Konventionen von Modevideos bricht.

Prominente, die von seiner Arbeit begeistert waren

Kalu Putics Werk erreicht mittlerweile weit mehr als nur seine unmittelbaren Anhänger. Mehrere Prominente, darunter die Sängerin SZA, haben seine Kreationen aus recycelten Stoffen und Alltagsmaterialien öffentlich gelobt. Auch internationale Modemarken werden zunehmend auf sein Talent aufmerksam – in einer Branche, die Kreativen aus den sozialen Medien immer mehr Aufmerksamkeit schenkt. Diese Anerkennung könnte ihm letztendlich den Weg zu einer internationalen Karriere ebnen.

Ein Symbol äthiopischer Kreativität

Über das individuelle Phänomen hinaus hat Kalu Putics Aufstieg eine weitreichendere Bedeutung. Beobachter sehen in seinem Erfolg weit mehr als bloße Internet-Berühmtheit: Er etabliert Äthiopien als Brutstätte ungeschliffenen Talents, Widerstandsfähigkeit und moderner Innovation. In einer Zeit, in der die globale Modebranche sich neu erfindet und Stimmen aus dem globalen Süden stärker einbezieht, wirkt sein Aufstieg wie ein starkes Signal. Afrikanische Jugendliche, ausgestattet mit nichts weiter als einem Smartphone, beweisen, dass sie ihre eigenen ästhetischen Codes durchsetzen können, ohne die traditionellen Wege der Branche zu beschreiten.

Ein zutiefst nachhaltiger Ansatz

Schließlich greift Kalu Putics Werk besonders stark auf aktuelle Themen zurück. In einer Modebranche, die regelmäßig wegen ihrer Umweltauswirkungen kritisiert wird, zeigt der junge Designer mit seinen Arbeiten, dass ein anderer Weg möglich ist. Indem er Dinge, die sonst auf der Mülldeponie landen würden, wiederverwertet, erinnert er uns daran, dass Kreativität auf Einfachheit und Wiederverwendung beruhen kann.

Mit seinen spektakulären Kreationen aus Abfallmaterialien verkörpert Kalu Putic eine neue Generation von Designern, die etablierte Normen von einem Bürgersteig in Mekelle aus aufrütteln können. Der gerade einmal 15-jährige Äthiopier erinnert uns daran, dass es in der Mode nicht immer um Ressourcen geht, sondern um Fantasie – und dass die eindrucksvollsten Laufstege manchmal weder in Paris noch in Mailand stattfinden, sondern auf einem einfachen Holzbrett, vor einem Smartphone und Millionen von Augen.