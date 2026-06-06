Wenn Tennisspieler den Platz in ein Stilfeld verwandeln

Die French Open sind nicht nur ein prestigeträchtiges Sandplatzturnier. Seit über einem Jahrhundert zählen sie auch zu den größten Modeevents im internationalen Sport. Jedes Jahr verwandeln die Spieler den Court Philippe-Chatrier in einen wahren Laufsteg – zur großen Freude von Tennis- und Modefans gleichermaßen.

Suzanne Lenglen, die erste Modeikone des Turniers

Alles begann in den 1920er Jahren mit der Französin Suzanne Lenglen. Sie weigerte sich, die damals den Spielerinnen auferlegten langen, korsettierten Röcke zu tragen, und wählte stattdessen ärmellose Oberteile und bis zur Wade hochgezogene Röcke – ein Skandal zu jener Zeit, der sich seither als Gründungsakt einer Emanzipation erwiesen hat.

Für viele ebnete sie wahrlich den Weg für all jene, die später den Mut hatten, an den Gerichten kühn, farbenfroh und modern aufzutreten. Fast ein Jahrhundert später beherbergt der Gerichtshof, der heute ihren Namen trägt, weiterhin Persönlichkeiten, die Geschichte geschrieben haben – und löst mitunter dieselben Debatten aus wie in seinen Anfängen.

2018: Serena Williams und der schwarze Catsuit, der die Regeln veränderte

Müssten wir uns für nur einen Look der letzten zehn Jahre bei den French Open entscheiden, wäre es zweifellos dieser. 2018, kaum erholt von einer besonders komplizierten Geburt, erschien Serena Williams auf den Pariser Sandplätzen in einem schwarzen Nike-Ganzkörperanzug, der mit einem roten Band in der Taille zusammengehalten wurde. Die amerikanische Tennisspielerin, die sich damals mit einer „Kriegerprinzessin von Wakanda“ verglich, erklärte außerdem, dass das Kleidungsstück dank seiner Kompressionswirkung dazu beigetragen habe, die Blutgerinnsel zu verhindern, an denen sie während ihrer Schwangerschaft gelitten hatte.

Dies trug wenig dazu bei, Bernard Giudicelli, den damaligen Präsidenten des französischen Tennisverbands, zu besänftigen, der die Einführung einer Kleiderordnung ankündigte, die solche Kleidungsstücke auf den Plätzen verbot. „Wir müssen das Spiel und den Austragungsort respektieren“, erklärte er damals. Die Entscheidung löste einen internationalen Aufschrei aus, angeführt von der amerikanischen Tennisspielerin Billie Jean King. Was eine einfache „Modekontroverse“ hätte bleiben können, entwickelte sich zu einer politischen Debatte über die Kontrolle über die Körper von Sportlerinnen.

Naomi Osaka, die Kunst, den Court in einen Laufsteg zu verwandeln

In den letzten Saisons hat sich eine andere Spielerin zur neuen Königin der Tennis-Mode entwickelt: die Japanerin Naomi Osaka. Bei jedem Grand-Slam-Turnier sorgt die viermalige Titelverteidigerin mit Nike-Outfits, die wahren Kunstwerken gleichen, für Furore. Ein Kleid mit japanischen Kirschblütenmotiven für 2025, ein Quallenkleid für die Australian Open 2026 und zuletzt, bei den French Open 2026, ein goldenes Kleid, das von der Silhouette des Eiffelturms inspiriert ist.

Das alles inszeniert sich mit einem bewusst aufwendigen „Roten-Teppich“-Effekt: ein sorgfältig vorbereiteter Auftritt, das Spiel wird erst nach wenigen Schritten enthüllt, und in den sozialen Medien entbrennen lebhafte Diskussionen. Ihre Gegnerin, Laura Siegemund, kritisierte sie dieses Jahr sogar öffentlich in Paris und warf ihr vor, das Match in eine „Modenschau“ verwandelt zu haben. Für Naomi Osaka, die sich selbst als schüchtern bezeichnet, sind diese Outfits hingegen ein wertvolles Ausdrucksmittel – kurzum, eine Art stilistischer Schutzpanzer.

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Sabalenka, Gauff, Swiatek: die neue Generation des Stils

Neben Naomi Osaka machen sich mittlerweile auch einige andere Spielerinnen mit ihrem Stilbewusstsein einen Namen. Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka sorgte 2026 mit einem schwarzen, halbtransparenten Nike-Kleid über einem purpurroten Tanktop für Aufsehen – ein Racerback-Design mit Schlüssellochausschnitt und einem Hauch von Nachtleben auf Sand. Das Kleid war innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

Coco Gauff nutzt ihren Sieg bei den French Open 2025, um sich als wahre Stilikone zu etablieren: Letztes Jahr trug sie ein New-Balance-Outfit in „Dusk Shower“-Farben, einen Marmorprint und eine schwarze Lederjacke – die sie als „Pariser Chic“ bezeichnet. Nach ihrem Triumph präsentierte sie sich sogar mehrfach in Miu-Miu-Looks von Kopf bis Fuß – ein Zeichen dafür, dass sie Mode auch abseits des Platzes liebt. Iga Świątek, viermalige French-Open-Siegerin, setzt auf eine sommerliche, lila-gelbe Farbpalette von On – ein Farbverlauf, der sich vom minimalistischen Stil des Turniers abhebt.

Wenn über Stil diskutiert wird

Diese stilistische Vielfalt birgt jedoch auch Herausforderungen. Manche, wie Laura Siegemund, meinen, dass „diese Outfits Tennis zu einem Spektakel machen“. Andere hingegen sehen darin „ein Zeichen einer willkommenen Emanzipation der Spielerinnen“, die sich ihr Image durch ein ihnen selbst zustehendes Ausdrucksmittel aneignen.

Eines ist klar: Bei den French Open stehen Ästhetik und Sportlichkeit nicht im Widerspruch. Im Gegenteil, sie beflügeln sich gegenseitig – und schreiben mit jeder Ausgabe ein neues Kapitel in der großen Geschichte der Sportmode.

Von Suzanne Lenglen bis zu den gewagten Nike-Designs von heute, über Serena Williams' Catsuit, der 2018 für so viel Aufsehen sorgte, schreibt Roland-Garros zwei parallele Geschichten: die seiner Champions und die einer sich ständig weiterentwickelnden Modeindustrie. Und wenn wir genauer hinsehen, erzählen vielleicht beide dieselbe Geschichte: die von Frauen, die nicht länger um Erlaubnis fragen müssen, um selbstbewusst aufzutreten.