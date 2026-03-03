Angesichts der Kritik an ihrem Aussehen reagiert die „Bridgerton“-Schauspielerin selbstbewusst.

Extrait de la série « Bridgerton »

Nicola Coughlan, Star aus „Bridgerton“, wehrt sich gegen reduzierende Kategorisierungen ihres Körpers und betont ihr strahlendes Selbstbewusstsein. Die irische Schauspielerin dekonstruiert schädliche Schönheitsideale und erklärt, dass die Fokussierung auf ihr Aussehen „reduzierend und langweilig“ sei. Sie feiert lieber ihre Arbeit und ihren Körper, so wie er ist.

„Plus-Size-Heldin“: ein Etikett?

In einem Interview mit dem TIME-Magazin , einem führenden amerikanischen Nachrichtenmagazin, äußerte Nicola Coughlan ihren Schmerz über die Bezeichnung „Plus-Size-Heldin“, die nach ihrer Rolle in der dritten Staffel von „Bridgerton“ verwendet wurde. „Ich trage ein paar Kleidergrößen weniger als die durchschnittliche Frau in Großbritannien und werde trotzdem als Plus-Size-Heldin wahrgenommen. Dass meine Figur so im Mittelpunkt steht, ist reduzierend und ärgerlich“, beklagte sie.

Eine kraftvolle Botschaft zur Körperpositivität

Die Schauspielerin, die hart an der Serie gearbeitet hat, kann die Kommentare über ihren Körper nicht ausstehen: „Ich habe meine Familie und Freunde kaum gesehen, und alle redeten nur über mein Aussehen … Das nehme ich nicht als Kompliment auf.“ Sie entgegnete: „Und wenn ich für eine Rolle viel abnehmen würde, würdet ihr mich dann nicht mehr mögen? Das ist doch absurd und beleidigend.“ Diese kraftvolle Antwort unterstreicht ihr unerschütterliches Selbstbewusstsein angesichts von Bodyshaming.

Die irische Schauspielerin Nicola Coughlan erinnert uns daran, dass die Schönheit einer Schauspielerin nicht an Konfektionsgrößen, sondern an Talent, Charisma und Authentizität gemessen wird. Ihre Botschaft ermutigt alle Frauen, vorschnelle Urteile abzulehnen und sich selbst so zu lieben, wie sie sind – ohne Ausreden oder Rechtfertigungen.

Eine Schauspielerin, die mit ihrem Selbstvertrauen inspiriert.

Ihre Offenheit ist bemerkenswert: Indem sie erklärt, dass ihr Körper nicht Gegenstand öffentlicher Debatten ist, schafft sie Raum für Gespräche über ihre Kunst. Nicola Coughlan beweist, dass wahre Stärke in der Selbstakzeptanz und der Ablehnung engstirniger Normen liegt und inspiriert Tausende von Fans dazu, ihre Einzigartigkeit anzunehmen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was andere denken.

Mit diesem Statement für ein positives Körpergefühl wandelt Nicola Coughlan Kritik in ein Manifest der Selbstermächtigung um. Stolz auf ihren Körper und ihren Lebensweg zeigt sie, dass Selbstvertrauen mit 37 Jahren die beste Antwort auf Bodyshaming ist. Eine kraftvolle Botschaft: Eine Frau aufgrund ihres Aussehens zu beurteilen, bedeutet, ihr wahres Potenzial zu verkennen.

