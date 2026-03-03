In einem figurbetonten Kleid formt dieses russische Model ihre Silhouette neu.

Léa Michel
@irinashayk/Instagram

Das russische Model Irina Shayk sorgte kürzlich bei den Actor Awards 2026 mit einem ultra-schicken schwarzen Kleid für Furore auf dem roten Teppich und entsprach damit perfekt dem Motto des Abends: „Hollywood der 1920er-30er Jahre neu erfinden“.

Ein kleines Schwarzes mit „extremen“ Schnitten

Irina Shayk trug bei den Actor Awards 2026 ein trägerloses schwarzes Abendkleid – eine moderne Interpretation des klassischen kleinen Schwarzen. Die Taille betonte ihre Sanduhrfigur, während die fließende Schleppe und der tiefe Rückenausschnitt einen dramatischen, an Jessica Rabbit erinnernden Touch verliehen. Schwarze Opernhandschuhe und spitze Pumps rundeten den eleganten monochromen Look dieser neu interpretierten Version des kleinen Schwarzen ab.

„Bomben“-Make-up und feuerrote Lippen

Auch optisch überzeugte Irina Shayk: Ihr tiefschwarzes Haar fiel mit Seitenscheitel über ihre strahlende Haut, die sonnengeküssten Wangen, der ausdrucksstarke Lidstrich und das intensive Smokey Eye. Das Highlight? Ein leuchtend roter Lippenstift, der einen starken Kontrast zum komplett schwarzen Outfit bildete und dem Look genau den Farbtupfer und den „Old Hollywood“-Flair verlieh, den man sich für die Actor Awards 2026 gewünscht hatte. Irina Shayk bewies damit einmal mehr ihr Talent, dezente Kleidung mit maximaler Wirkung zu kombinieren.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von My Attire (@myattire2816)

Getreu seiner Ästhetik des „düsteren Dramas“

Dieser Look passt zu ihren jüngsten Auftritten, beispielsweise bei der Pirelli-Kalendergala 2026 in Prag, wo sie ein schwarzes Rollkragenkleid mit seitlichem Ausschnitt trug. Mit ihren gebleichten Augenbrauen, dem Smokey-Eye-Make-up und den tiefroten Lippen verkörpert Irina Shayk perfekt die gelungene Mischung aus Avantgarde und Hollywood-Klassik und beweist damit ihre Meisterschaft in Sachen Red-Carpet-Etikette.

Ein Statement zum Thema „Power Dressing“

Mit diesem architektonisch anmutenden Kleid, das die Mode der 1920er und 30er Jahre neu interpretiert, verwandelt Irina Shayk den roten Teppich in ihren persönlichen Laufsteg. Sie definiert ihre legendäre Silhouette neu und kombiniert ein strukturiertes Korsett, elegante Cut-outs und eine divenhafte Ausstrahlung. Diese Wahl unterstreicht ihren Status als Model, das jedes Kleidungsstück mit magnetischer Selbstsicherheit tragen kann.

Kurz gesagt, Irina Shayk hat das Motto der Actor Awards 2026 nicht nur respektiert, sondern es auf ein neues Niveau gehoben und eine lebende Ikone des neu definierten Hollywood-Stils verkörpert. Ein Auftritt auf dem roten Teppich, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Angesichts der Kritik an ihrem Aussehen reagiert die „Bridgerton“-Schauspielerin selbstbewusst.

