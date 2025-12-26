Search here...

Eva Longoria überrascht mit einem von den 2000er Jahren inspirierten Urlaubslook

Léa Michel
@evalongoria/Instagram

Eva Longoria beweist einmal mehr, dass sie eine Stil- und Schönheitsikone ist. Pünktlich zu den Feiertagen überraschte die amerikanische Schauspielerin alle mit einem Retro-Look, der den glamourösesten Partys der frühen 2000er-Jahre alle Ehre gemacht hätte.

Zurück zu den Y2K-Jahren

Auf ihrem Instagram-Account wünschte der „Desperate Housewives“-Star ihren 10,8 Millionen Followern mit einer Reihe funkelnder Fotos von einem L’Oréal-Paris-Shooting frohe Feiertage. Ihr kurzer Bob, den sie erst kürzlich trug, ist Geschichte: Eva Longoria präsentiert sich wieder mit langem Haar, das ihr bis zur Mitte des Rückens reicht. Für diese Typveränderung entschied sie sich für den berühmten „Bumpit“ – die voluminöse Frisur, die so typisch für die 2000er-Jahre war und von der amerikanischen Schauspielerin, dem Model und der Sängerin Lindsay Lohan sowie der amerikanischen Singer-Songwriterin Beyoncé populär gemacht wurde.

Ein funkelndes Kleid für einen sofortigen Wow-Effekt

Um diesen stilistischen Retro-Look zu vervollständigen, wählte Eva ein ultra-glamouröses Abendkleid: eine pinkfarbene Kreation mit fließendem Schimmer und Meerjungfrauen-Silhouette. Das Kleid, gefertigt aus einem schimmernden Stoff, der an flüssiges Metall erinnert, umspielt ihre Figur perfekt, bevor es sich sanft zum Boden hin ausbreitet. Ein Paar Christian Louboutin Sandaletten mit Absatz und Diamantohrringe runden diesen festlichen Look ab.

Eine strahlende Schönheitsbehandlung

Für ihr Make-up wählte Eva Longoria einen leuchtend roten Lippenstift und einen warmen, matten Lidschatten, inspiriert von Sonnenuntergängen. Ihre mit schwarzem Eyeliner betonten Augen und die perfekt gefächerten Wimpern bilden einen wunderschönen Kontrast zu ihrem sonnengeküssten Teint und dem pfirsichfarbenen Rouge. Das Gesamtbild verleiht ihr ein strahlendes Aussehen, das perfekt zur festlichen Stimmung passt.

Mit diesem Look vereint Eva Longoria gekonnt zeitgenössische Eleganz mit der Kühnheit des Y2K-Stils. Indem sie diese ikonische Frisur wieder ins Rampenlicht rückt, lässt sie die goldene Ära der roten Teppiche der 2000er-Jahre wieder aufleben und verleiht ihrem Make-up gleichzeitig eine raffinierte, moderne Note. Es ist das perfekte Beispiel dafür, wie vergangene Trends in den richtigen Händen zu unverzichtbaren Bestandteilen der Gegenwart werden können.

