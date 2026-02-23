Search here...

In einem gotischen Kleid zieht dieses irische Model alle Blicke auf sich.

In einem roten Kleid mit gotischen Akzenten verzauberte die irische Reality-TV-Persönlichkeit, Moderatorin und Model Maura Higgins den roten Teppich der BAFTAs 2026 und verwandelte ihren Auftritt in eine wahre Modeperformance.

Ein „vampirhafter“ Auftritt bei den BAFTAs 2026

Bei der Londoner Zeremonie am 22. Februar 2026 wählte Maura Higgins ein dramatisches, hochstrukturiertes, dunkelrotes Kleid. Das irische Model, das bereits für seine TV-Auftritte bekannt ist, bestätigte mit diesem trägerlosen Kleid mit Korsett-Oberteil, dessen Ausschnitt förmlich um ihren Hals zu schweben schien, ihren Status als „Gothic-Muse“.

Diese optische Täuschung wurde durch eine schimmernde schwarze Verzierung verstärkt, die ein beinahe übernatürliches Muster auf dem Rot erzeugte. Am Rücken verlängerte eine schwarze Schleppe das Kleid und erweckte den Eindruck, als würde ihr ein Schatten Schritt für Schritt auf dem roten Teppich folgen. Das Ensemble bildete ein tragbares Kunstwerk, irgendwo zwischen futuristischer Haute Couture und düsterer Romantik.

Accessoires und Schönheitsprodukte

Passend zu diesem von Textilien inspirierten Look wählte Maura Higgins lange, transparente schwarze Handschuhe, die ihre Arme optisch verlängerten und den verführerischen Charakter des Outfits unterstrichen. Ihr Haar, zu einem tiefen Dutt hochgesteckt, umrahmte ihr Gesicht und setzte ihr perfekt in Szene: ein makelloser Teint, definierte Konturen und ein eleganter Nude-Lippenstift.

Durch die Wahl minimalistischer und aufeinander abgestimmter Accessoires rückte Maura Higgins das Kleid in den Mittelpunkt. Das Ergebnis: eine stimmige und faszinierende Silhouette, die als Ganzes und nicht als bloße Ansammlung von Einzelteilen konzipiert wurde.

Von „Love Island“ zur Modeikone

Maura Higgins, die 2019 erstmals in der britischen Version von „Love Island“ auftrat, hat sich nach und nach ein starkes Image erarbeitet, indem sie Reality-TV, Animation und Mode miteinander verbindet. Sie war in Sendungen wie „Dancing on Ice“, „Cooking with the Stars“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und zuletzt in „The Traitors US“ zu sehen, wo ihre Outfits – Hüte, Anzüge und avantgardistische Silhouetten – einen bleibenden Eindruck hinterließen.

Gleichzeitig etablierte sie sich als Model und Markenbotschafterin, häufte Kooperationen im Mode- und Beautybereich an und wurde zu einer festen Größe auf dem roten Teppich und in der ersten Reihe. Bereits im Januar 2026 sorgte sie in New York für Schlagzeilen mit einem Christopher-Kane-Outfit ohne Hose, bestehend aus einer tief ausgeschnittenen Jacke, einem Korsettgürtel und schwarzen Spitzenstrumpfhosen.

Mit diesem rot-schwarzen Illusionskleid bei den BAFTAs verabschiedet sich Maura Higgins von ihrem eher zurückhaltenden Stil und präsentiert sich in einem düsteren, theatralischen Look. Obwohl sie ihre Karriere als Reality-TV-Star begann, hat sie sich mittlerweile als wahre Stilikone etabliert und kann es mit den größten Stars aufnehmen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
