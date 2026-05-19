In einem fließenden Kleid setzt Model Barbara Palvin ihren Babybauch gekonnt in Szene.

Léa Michel
@realbarbarapalvin / Instagram

Bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 (12.–23. Mai) sorgte Barbara Palvin für einen der bewegendsten Auftritte des Jahres. Auf dem roten Teppich der Filmpremiere von „Parallel Stories“ trug das ungarische Model und die Schauspielerin ein langes, fließendes blaues Kleid, das ihren Babybauch zart in Szene setzte.

Ein fließendes blaues Kleid

Das Highlight ihres Auftritts in Cannes war ein langes, tiefblaues Kleid mit fließendem Schnitt. Das schlichte Design betonte Barbara Palvins Figur, ohne sie einzuengen, und verlieh ihr eine ätherische und zugleich würdevolle Ausstrahlung – perfekt für den formellen Charakter des roten Teppichs.

Das Auffälligste an diesem Auftritt ist, wie der Schnitt des Kleides Barbara Palvins runden Bauch mit berührender Schlichtheit umspielt und enthüllt. Ohne ihn zu verbergen oder zu dramatisieren, umspielt der Stoff diese Partie mit entwaffnender Natürlichkeit und macht die Schwangerschaft zu einem zentralen Element ihrer Silhouette. Diese stilistische Entscheidung macht Barbara Palvin zu einem der eindrucksvollsten und zugleich friedvollsten Bilder des diesjährigen Festivals.

Eine sanfte Schönheitsbehandlung

Um ihren Look abzurunden, wählte Barbara Palvin ein bewusst zurückhaltendes Make-up, das perfekt zu den fließenden Linien ihres Kleides passte. Ihr langes, weich gestyltes braunes Haar fiel ihr locker über die Schultern und umrahmte ihr strahlendes Gesicht. Ihr Make-up beschränkte sich auf einen frischen Teint, natürliche Lippen und dezent betonte Augen, als wolle sie ihr Lächeln und die Freude des Augenblicks für sich sprechen lassen.

Ein symbolträchtiger Auftritt

Abgesehen von ihrem stilistischen Wert besitzt dieser Auftritt eine ganz besondere Bedeutung. Einige Monate zuvor hatte Barbara Palvin in den sozialen Medien öffentlich über ihren Kampf mit Endometriose gesprochen, einer chronischen Erkrankung, die Schwangerschaftspläne erschweren kann. Ihr offenes und hilfreiches Zeugnis trug dazu bei, das Schweigen um diese immer noch allzu oft verharmloste Erkrankung zu brechen.

Diese Ankündigung in Cannes erhält dadurch eine besondere Bedeutung: Sie vereint freudige Nachrichten mit der subtilen Erinnerung an einen schwierigeren Weg. Ein intimer Moment, öffentlich mit beispielhafter Zurückhaltung erlebt. An der Seite ihres Ehemanns Dylan Sprouse, in einem perfekt sitzenden dunklen Anzug, präsentierte Barbara Palvin das Bild eines geeinten und eng verbundenen Paares.

Mit ihrem Auftritt am 14. Mai 2026 bescherte Barbara Palvin dem roten Teppich in Cannes einen der berührendsten Momente. Ihr fließendes, leuchtend blaues Kleid war mehr als nur ein passendes Outfit: Es begleitete die Ankündigung eines wichtigen persönlichen Ereignisses und schuf mit schlichter Eleganz ein Bild, das zu den bewegendsten des diesjährigen Festivals zählen wird.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
In einem mit Kristallen bestickten Kleid strahlte Sharon Stone auf dem roten Teppich in Cannes.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

In einem mit Kristallen bestickten Kleid strahlte Sharon Stone auf dem roten Teppich in Cannes.

Bei der Weltpremiere des Films „Fjords“ sorgte Sharon Stone für einen der spektakulärsten Auftritte der 79. Filmfestspiele von...

Bella Hadid sorgte in Cannes mit ihrer Ankunft in einem goldenen Kleid für Aufsehen.

Am 18. Mai 2026 sorgte das amerikanische Model Bella Hadid bei einer großen Wohltätigkeitsgala im Le Cannet, die...

Am Pool gibt Elizabeth Hurley Tipps, wie man sich am besten fotografieren lässt.

Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin Elizabeth Hurley ist eine unbestrittene Ikone sommerlicher Bilder. Kürzlich teilte sie auf...

Mit 60 Jahren zieht diese Sängerin in einem metallisch glänzenden Kleid alle Blicke auf sich.

In Las Vegas sorgte die kanadische Country-Sängerin Shania Twain bei den 61. Academy of Country Music Awards für...

Die 53-jährige Schauspielerin Sofia Vergara sorgt in einem Vintage-Outfit für Furore.

Die kolumbianisch-amerikanische Schauspielerin, Model, Produzentin und Fernsehmoderatorin Sofia Vergara machte ihr Wochenende in Las Vegas zu einer wahren...

Schauspielerin Lindsay Lohan rockt einen Lederrock in einem auffälligen schwarzen Outfit

Die amerikanische Schauspielerin Lindsay Lohan sorgte bei der Präsentation der Gucci Cruise 2027 Kollektion in New York für...