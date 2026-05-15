Hilary Duff interpretiert den roten Badeanzug mit einer von Vintage-Chic inspirierten Silhouette neu.

Die amerikanische Schauspielerin und Singer-Songwriterin Hilary Duff zierte die Seiten der Sports Illustrated Swimsuit – einer der führenden Sportzeitschriften Amerikas. Fotografiert von Kat Irlin auf den Turks- und Caicosinseln, präsentierte sie ein strahlendes Fotoshooting, wobei insbesondere ein Bild ihre Fans sofort begeisterte.

Ihr erster Auftritt in der Sports Illustrated Swimsuit Edition

Für ihren ersten Auftritt in der Sports Illustrated Swimsuit Edition posierte Hilary Duff in South Caicos, Turks- und Caicosinseln, fotografiert von Kat Irlin für die Ausgabe 2026 des Magazins. Das Shooting umfasste mehrere verschiedene Looks, doch der rote Badeanzug in Vitamin-A-Farben erregte die größte Aufmerksamkeit.

Eine Vintage- und sonnige Ästhetik

Hilary Duff trug einen leuchtend roten Badeanzug von Vitamin A mit tiefem Ausschnitt und dünnen Trägern. Auf einem der Fotos vom Shooting rutscht ihr beim Lachen ein Träger von der Schulter – ein ungestellter Moment, der dem Bild eine Spontaneität verleiht, die selbst die kalkulierteste Pose nicht erreichen könnte. Ihre goldene Haut, das sonnengeküsste blonde Haar und ihr fröhlicher Gesichtsausdruck rundeten das Bild perfekt ab und erinnerten an einen Traumurlaub.

Das gesamte Fotoshooting spielt mit einer Retro- und sonnigen Ästhetik – Anspielungen auf die 1950er-Jahre und den amerikanischen Beach-Chic –, die Hilary Duff mit absoluter Leichtigkeit verkörperte. Der rote Badeanzug, irgendwo zwischen Pin-up und modern, passt perfekt zum Trend der Vintage-Einteiler, der die Strandmode der letzten beiden Saisons dominiert hat. Weit entfernt von Minimalismus oder Übertreibung, ist er ein Kleidungsstück, das nichts weiter als Sonnenschein braucht, um zu erstrahlen.

📸🔥 | Hilary Duff sieht auf ihrem Cover der Sports Illustrated Swimsuit Edition 2026 umwerfend aus – pic.twitter.com/W6ve5Pq42p — Hilary Duff Charts (@HilaryDuffChart) 12. Mai 2026

"Es lebe Königin Hilary"

Nachdem Sports Illustrated Swimsuit den Beitrag veröffentlicht hatte, hagelte es Fanreaktionen. „Hoch lebe Königin Hilary!“, schrieb eine. Eine andere brachte es mit berührender Präzision auf den Punkt: „Irgendwie wird jede Version von ihr noch ikonischer.“ Diese Kommentare spiegeln wider, wie die Öffentlichkeit die Karriere der Schauspielerin wahrnimmt – eine Frau, deren Image und Selbstbewusstsein mit der Zeit eher zu wachsen scheinen, als umgekehrt.

Eine Schauspielerin in voller Renaissance

Dieses Fotoshooting für Sports Illustrated fällt in einen besonders arbeitsreichen Frühling für Hilary Duff. Sie tourt aktuell mit ihrer „Lucky Me Tour“ zu ihrem sechsten Album „Luck… or Something“, das im Februar 2026 erscheint. Ihr musikalisches Comeback und nun dieser Auftritt in einer der bekanntesten Publikationen der amerikanischen Popkultur markieren eine neue Ära – selbstbewusster, freier und sichtbar erfüllter denn je.

Ein verrutschter Träger, ein herzhaftes Lachen und Sonnenschein im Haar – Hilary Duff brauchte nicht viel, um in der Sports Illustrated Swimsuit Edition einen gelungenen Auftritt hinzulegen. Das Foto sprach Bände: Sie ist genau da, wo sie hingehört.