Bella Hadid sorgte in Cannes mit ihrer Ankunft in einem goldenen Kleid für Aufsehen.

Am 18. Mai 2026 sorgte das amerikanische Model Bella Hadid bei einer großen Wohltätigkeitsgala im Le Cannet, die im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes stattfand, für großes Aufsehen. Sie wählte einen atemberaubenden Look und trug ein langes, schimmerndes goldenes Kleid, das alle Blicke auf sich zog. Dieser Auftritt unterstrich einmal mehr ihre einzigartige Präsenz auf dem internationalen roten Teppich.

Ein schimmerndes Goldkleid

Das goldene Kleid, der Star ihres Auftritts, strahlte eine warme und elegante Ausstrahlung aus. Der Stoff, der für einen durchgehenden Schimmereffekt sorgte, fing jedes Lichtreflex ein und verwandelte Bella Hadids Schritte in ein faszinierendes Spiel der Lichtreflexe. Die goldene Farbpalette, besonders geeignet für Abendveranstaltungen, erinnerte an die große Tradition von Galakleidern und verlieh Bella Hadids Silhouette eine fast mythische Dimension. Der fließende Fall des Kleides, frei von überflüssigen Verzierungen, hob den Stoff selbst als Hauptquelle des Glanzes hervor.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von BHBR (@bhadidbrasil)

Ein strahlendes Aussehen

Das goldene Kleid wurde durch ein sorgfältig abgestimmtes Make-up perfekt ergänzt, das die harmonische Farbgebung des Kleides respektierte. Bella Hadids Gesicht, erstrahlte in einem frischen, strahlenden Teint, strahlte schlichte Eleganz aus. Ihr natürlich gestyltes Haar fiel ihr locker über die Schultern und bewegte sich anmutig bei jeder Bewegung. Anstatt mit zahlreichen Accessoires mit dem Kleid zu konkurrieren, setzte Bella Hadid auf eine eindrucksvolle Präsenz, die durch Licht und Textur bestach – ein stilistisches Markenzeichen ihrer erfolgreichsten Auftritte.

Eine viel diskutierte Erscheinung in Cannes

Gemeinsam mit ihrem 26-jährigen Bruder Anwar und ihrer Mutter Yolanda sorgte Bella Hadid bei der Gala für einen fulminanten Auftritt. Dieser Auftritt war Teil eines ohnehin schon vollen Programms des Models in Cannes. Bereits am Vortag war sie zusammen mit ihrem Bruder bei der Premiere des im Wettbewerb laufenden Films „Garance“ gesehen worden. Diese starke Präsenz während des gesamten Festivals unterstreicht die zentrale Rolle, die Mode nach wie vor im Cannes-Ökosystem spielt – an der Schnittstelle von Kino, rotem Teppich und aufstrebenden internationalen Stilikonen.

Mit diesem goldenen Kleid liefert Bella Hadid einen der einprägsamsten Looks der 79. Filmfestspiele von Cannes. Eine wahre Stil-Meisterleistung, bei der Licht, Stoff und Make-up zu einem unvergesslichen Auftritt verschmelzen.