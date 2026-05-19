Bella Hadid sorgte in Cannes mit ihrer Ankunft in einem goldenen Kleid für Aufsehen.

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Am 18. Mai 2026 sorgte das amerikanische Model Bella Hadid bei einer großen Wohltätigkeitsgala im Le Cannet, die im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes stattfand, für großes Aufsehen. Sie wählte einen atemberaubenden Look und trug ein langes, schimmerndes goldenes Kleid, das alle Blicke auf sich zog. Dieser Auftritt unterstrich einmal mehr ihre einzigartige Präsenz auf dem internationalen roten Teppich.

Ein schimmerndes Goldkleid

Das goldene Kleid, der Star ihres Auftritts, strahlte eine warme und elegante Ausstrahlung aus. Der Stoff, der für einen durchgehenden Schimmereffekt sorgte, fing jedes Lichtreflex ein und verwandelte Bella Hadids Schritte in ein faszinierendes Spiel der Lichtreflexe. Die goldene Farbpalette, besonders geeignet für Abendveranstaltungen, erinnerte an die große Tradition von Galakleidern und verlieh Bella Hadids Silhouette eine fast mythische Dimension. Der fließende Fall des Kleides, frei von überflüssigen Verzierungen, hob den Stoff selbst als Hauptquelle des Glanzes hervor.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von BHBR (@bhadidbrasil)

Ein strahlendes Aussehen

Das goldene Kleid wurde durch ein sorgfältig abgestimmtes Make-up perfekt ergänzt, das die harmonische Farbgebung des Kleides respektierte. Bella Hadids Gesicht, erstrahlte in einem frischen, strahlenden Teint, strahlte schlichte Eleganz aus. Ihr natürlich gestyltes Haar fiel ihr locker über die Schultern und bewegte sich anmutig bei jeder Bewegung. Anstatt mit zahlreichen Accessoires mit dem Kleid zu konkurrieren, setzte Bella Hadid auf eine eindrucksvolle Präsenz, die durch Licht und Textur bestach – ein stilistisches Markenzeichen ihrer erfolgreichsten Auftritte.

Eine viel diskutierte Erscheinung in Cannes

Gemeinsam mit ihrem 26-jährigen Bruder Anwar und ihrer Mutter Yolanda sorgte Bella Hadid bei der Gala für einen fulminanten Auftritt. Dieser Auftritt war Teil eines ohnehin schon vollen Programms des Models in Cannes. Bereits am Vortag war sie zusammen mit ihrem Bruder bei der Premiere des im Wettbewerb laufenden Films „Garance“ gesehen worden. Diese starke Präsenz während des gesamten Festivals unterstreicht die zentrale Rolle, die Mode nach wie vor im Cannes-Ökosystem spielt – an der Schnittstelle von Kino, rotem Teppich und aufstrebenden internationalen Stilikonen.

Mit diesem goldenen Kleid liefert Bella Hadid einen der einprägsamsten Looks der 79. Filmfestspiele von Cannes. Eine wahre Stil-Meisterleistung, bei der Licht, Stoff und Make-up zu einem unvergesslichen Auftritt verschmelzen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Am Pool gibt Elizabeth Hurley Tipps, wie man sich am besten fotografieren lässt.
Article suivant
In einem mit Kristallen bestickten Kleid strahlte Sharon Stone auf dem roten Teppich in Cannes.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

In einem fließenden Kleid setzt Model Barbara Palvin ihren Babybauch gekonnt in Szene.

Bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 (12.–23. Mai) sorgte Barbara Palvin für einen der bewegendsten Auftritte des Jahres....

In einem mit Kristallen bestickten Kleid strahlte Sharon Stone auf dem roten Teppich in Cannes.

Bei der Weltpremiere des Films „Fjords“ sorgte Sharon Stone für einen der spektakulärsten Auftritte der 79. Filmfestspiele von...

Am Pool gibt Elizabeth Hurley Tipps, wie man sich am besten fotografieren lässt.

Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin Elizabeth Hurley ist eine unbestrittene Ikone sommerlicher Bilder. Kürzlich teilte sie auf...

Mit 60 Jahren zieht diese Sängerin in einem metallisch glänzenden Kleid alle Blicke auf sich.

In Las Vegas sorgte die kanadische Country-Sängerin Shania Twain bei den 61. Academy of Country Music Awards für...

Die 53-jährige Schauspielerin Sofia Vergara sorgt in einem Vintage-Outfit für Furore.

Die kolumbianisch-amerikanische Schauspielerin, Model, Produzentin und Fernsehmoderatorin Sofia Vergara machte ihr Wochenende in Las Vegas zu einer wahren...

Schauspielerin Lindsay Lohan rockt einen Lederrock in einem auffälligen schwarzen Outfit

Die amerikanische Schauspielerin Lindsay Lohan sorgte bei der Präsentation der Gucci Cruise 2027 Kollektion in New York für...