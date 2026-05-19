Am Pool gibt Elizabeth Hurley Tipps, wie man sich am besten fotografieren lässt.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin Elizabeth Hurley ist eine unbestrittene Ikone sommerlicher Bilder. Kürzlich teilte sie auf Instagram ihren Top-Tipp für gelungene Poolfotos.

Ein Instagram-Post, der Reaktionen hervorruft

Elizabeth Hurley hat die Kunst des sonnengeküssten Selfies perfektioniert. Auf ihrem Instagram-Account postete sie eine Reihe von Poolfotos, auf denen sie entspannt in der Sonne posiert. Doch anstatt die Bilder einfach nur zu teilen, versah sie sie mit einer Botschaft, die sich schnell zu einem praktischen Tipp für alle entwickelte, die sich vor Fotos in Strandkleidung scheuen. Dieser freundliche und humorvolle Ansatz löste sofort eine Welle begeisterter Reaktionen ihrer Follower aus.

Sein wichtigster Tipp: hinlegen

In der Bildunterschrift ihres Posts kommt Elizabeth Hurley direkt zur Sache: „Fotografiert zu werden kann beängstigend sein, deshalb mein Tipp Nummer eins: HINLEGEN!!“ Die Schauspielerin betont die Wirksamkeit dieser Haltung: In horizontaler Position streckt sich der Körper auf natürliche Weise, und die üblichen Unsicherheiten verschwinden wie von Zauberhand. Laut Elizabeth Hurley ist es der ultimative Trick, der für jeden anwendbar ist – ganz ohne Filter oder Studiobeleuchtung.

Sonnenbrillen, „unverzichtbare Verbündete“

Die zweite Säule der Hurley-Methode: die Sonnenbrille. Dieses sommerliche Accessoire erfüllt in ihrer Technik eine doppelte Funktion. Es schützt die Augen natürlich vor direkter Sonneneinstrahlung, verleiht dem Foto aber auch eine stilvolle Note und strahlt sofort Selbstbewusstsein aus. Zusammen mit der zurückgelehnten Pose ergibt die Sonnenbrille laut Elizabeth Hurley eine einfache Gleichung: ein schickes und gelungenes Foto in Sekundenschnelle, ohne aufwendige Vorbereitung oder kompliziertes Inszenierung.

Eine Nachricht, die einer Qualifizierung bedarf

Elizabeth Hurley hat sich als prominente Persönlichkeit in der Model- und Filmbranche etabliert, insbesondere durch ihre Rollen in „Austin Powers“ und „Teuflisch“ sowie ihre langjährige Partnerschaft mit Estée Lauder. Sie leitet außerdem ihre eigene Bademodenmarke Elizabeth Hurley Beach. Diese Veröffentlichung ist somit die Fortsetzung eines Ansatzes, den die britische Schauspielerin seit Jahren verfolgt.

Eines ist jedoch wichtig: Es gibt keine „richtige“ Pose und keinen Körper, der für Fotos „optimiert“ werden muss. Jeder darf so sein, wie er ist, ohne die Haltung zu „korrigieren“ oder den Kamerawinkel zu „tricksen“. Fotos sollten keinen Druck erzeugen und nicht zum Vergleichen anregen: Man muss sich nicht hinlegen, verrenken oder ungeschriebene Regeln befolgen, um „auf einem Foto gut auszusehen“. Am wichtigsten ist, sich wohlzufühlen, ohne das Fotoshooting zu einem Perfektionswettbewerb zu machen.

Letztendlich können Elizabeth Hurleys Ratschläge zwar einfache Ideen für das Fotografieren liefern, sollten aber nicht zu einem Regelwerk oder einem Bewertungskriterium verkommen. Ein gelungenes Foto muss keinen strengen Regeln folgen: Es kann einfach einen Moment, eine Stimmung oder Spontaneität widerspiegeln, ganz ohne Inszenierung.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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