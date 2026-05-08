„Ich will keine verpfuschte Version sein“: Billie Eilish spricht über ihre Angst vor Schönheitsoperationen

Es gibt Stimmen, die guttun, besonders in einer Zeit, in der Schönheitsoperationen immer häufiger thematisiert werden und in den sozialen Medien allgegenwärtig sind. Billie Eilish gehört definitiv dazu. Am 5. Mai 2026 sprach die amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin als Gast im Podcast „Good Hang with Amy Poehler“ offen über ihre Ansichten zum Thema Altern und Schönheitsoperationen. Ihre Worte, einfach und doch kraftvoll, fanden in den sozialen Medien schnell Anklang und zeugten von echter Überzeugung.

„Ich freue mich darauf, älter zu werden.“

Dieser Satz hat wohl am meisten Anklang gefunden. Im Gespräch mit der amerikanischen Schauspielerin, Komikerin, Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin Amy Poehler äußerte Billie Eilish offen ihre Begeisterung darüber, wie sich ihr Körper und ihr Gesicht mit dem Alter verändern werden. „Ich freue mich so sehr darauf, älter zu werden, und ich freue mich darauf, dass sich mein Gesicht und mein Körper verändern, ohne dass ich etwas dafür tue“, erklärte sie. Diese Aussage sticht in einer Branche hervor, in der der Druck, „jung zu bleiben“, allgegenwärtig ist.

Dieser Überzeugung liegt ein zutiefst persönlicher Grund zugrunde: „Ich möchte, dass meine Kinder mich ansehen und mein Gesicht ihrem ähnelt. Ich möchte keine billige Kopie all dessen sein, was gerade angesagt ist.“ Eine berührende Aussage, die Authentizität über Image und familiäre Werte über auferlegte Schönheitsideale stellt. Schönheitsoperationen an sich sind weder gut noch schlecht, und niemand hat das Recht, die Entscheidungen anderer bezüglich ihres Aussehens zu beurteilen. Entscheidend ist, selbstbestimmt und ohne Druck entscheiden zu können, anstatt sich von Normen oder der Angst vor dem Altern leiten zu lassen.

Ein von den Illusionen der Zeit geprägter Jugendlicher

Im Gespräch blickte Billie Eilish auch auf ihre Teenagerjahre zurück und wie sie den Lauf der Zeit wahrnahm. „Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals aufhören würde, ein Teenager zu sein. Ich erinnere mich, wie ich mit 17 dachte: ‚Okay, ich bin jetzt die Person, die ich immer sein werde.‘ Und offensichtlich funktioniert es so nicht.“ Diese Offenbarung sagt viel über ihr Verhältnis zu Zeit, Entwicklung und Identität aus, insbesondere da sie von klein auf im Rampenlicht stand.

Billie Eilish, die mit nur 14 Jahren dank „Ocean Eyes“ zum Weltstar wurde, lernte im Rampenlicht, sich selbst zu entdecken und zu entfalten. Heute, mit 24, sagt sie, dass sie diese Entwicklung akzeptiert und sogar feiert.

Er fand großen Anklang bei seinen Fans.

Billie Eilishs Aussage sorgte in den sozialen Medien für großes Aufsehen. Viele Nutzer lobten ihre Haltung, während einige Fans der Künstlerin dafür dankten, dass sie eine andere Stimme in der aktuellen Popkultur vertritt, und betonten, wie wertvoll es sei, einen so einflussreichen jungen Star zu Wort kommen zu hören. Diese jüngste Stellungnahme kommt für Billie Eilish zu einem besonders wichtigen Zeitpunkt, nur wenige Tage vor dem Kinostart ihres Konzertfilms „Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)“, bei dem sie gemeinsam mit James Cameron Regie führte und der am 8. Mai 2026 in die Kinos kommen soll.

Kurz gesagt, beweist Billie Eilish einmal mehr, dass sie sich nicht an die etablierten Regeln der Musikindustrie hält. Indem sie ihren Wunsch äußert, „natürlich zu altern“ und „ihren zukünftigen Kindern ein Gesicht zu hinterlassen, das ihr ähnelt“, öffnet sie eine wertvolle Tür: die der Wahlfreiheit, ohne sich gezwungen zu fühlen, auferlegten Standards zu entsprechen. Eine einfache, aber wichtige Botschaft, die uns daran erinnert, dass es nie zu früh ist, uns selbst so zu lieben, wie wir sind.