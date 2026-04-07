In einem buttergelben Kleid zieht dieses spanische Model mit einem leuchtenden Look alle Blicke auf sich.

Léa Michel
@wolfiecindy / Instagram

Das niederländisch-spanische Model Cindy Kimberly begeistert die Modewelt weiterhin mit einem Outfit, das eine der angesagtesten Farben der Saison perfekt widerspiegelt. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post trägt sie ein kurzes, buttergelbes Kleid – ein sanfter, leuchtender Farbton, der sich immer mehr zum unverzichtbaren Sommer-Basic entwickelt.

Buttergelb, die Vorzeigefarbe ab 2025

Im Freien auf einer hellen Holzbank sitzend, präsentiert sich Cindy Kimberly in einer klaren Silhouette, die die Schlichtheit des Schnitts unterstreicht. Das Kleid, strukturiert durch eine Knopfleiste und leicht gepuffte Ärmel, strahlt eine minimalistische Ästhetik aus und betont gleichzeitig die natürliche Eleganz des Looks. Seit 2025 hat sich Buttergelb als eine der prominentesten Farben in der Modewelt etabliert. Dezenter als ein leuchtendes Gelb, besticht es durch seine zarte Ausstrahlung und wird oft mit leichten, sommerlichen Silhouetten assoziiert.

Dieser Farbton ist Teil eines breiteren Trends hin zu sanften, vielseitig kombinierbaren Farben. Buttergelb harmoniert besonders gut mit neutralen Tönen wie Weiß, Beige oder Creme und kreiert so einen strahlenden, aber dennoch dezenten Look. Die zunehmende Präsenz dieser Farbe auf den Laufstegen und in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass sie auch im Sommer 2026 ein starker Trend bleiben wird. Dank ihrer Vielseitigkeit passt sie zu verschiedenen Stoffen und sieht auf fließenden Kleidern, strukturierten Outfits und Accessoires gleichermaßen gut aus.

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Eine natürliche Ästhetik, die Internetnutzer anspricht.

Auf den von Cindy Kimberly geposteten Fotos ist das Styling bewusst schlicht gehalten: rosa Make-up, eine hochgesteckte Frisur und minimalistische Accessoires. Dieser Ansatz betont den Schnitt des Kleides und die sanfte Farbe und verstärkt den Eindruck visueller Ausgewogenheit. Auch die Umgebung trägt zur Atmosphäre des Looks bei. Das natürliche Licht und die hellen Farbtöne unterstreichen den sommerlichen Charakter der Silhouette. Internetnutzer reagierten prompt auf den Post und lobten einen Stil, der sowohl modern als auch zeitlos ist.

Mit diesem buttergelben Kleid verkörpert Cindy Kimberly perfekt den Trend zu sanften, leuchtenden Farben. Dieser dezente Farbton, der bereits seit 2025 sehr beliebt ist, wird voraussichtlich auch im Sommer 2026 weiterhin dominieren und bestätigt damit das Interesse an eleganten und unkomplizierten Farbtönen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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